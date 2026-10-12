特朗普裸體金像現身歐洲議會！丹麥藝術家新作諷刺美國氣候霸權

法國史特拉斯堡的歐洲議會大樓內，近日出現了一座極具視覺衝擊力的雕塑 - 美國總統特朗普的全裸金身像。這件名為《橙色瘟疫》（The Orange Plague）的諷刺作品高2.6米，出自丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）之手，矛頭直指特朗普對全球氣候行動及民主價值的破壞。



（Jens Galschiøt）

雕塑中的特朗普全身赤裸，貼滿23K金箔，騎在一名瘦弱男子肩上。他一手握高爾夫球棍，一手持象徵公義的天秤，旁邊還有一顆地球模樣的高爾夫球。作品又名「不公之王」（King of Injustice），底座寫着：「我坐在一個人的背上，他被我壓得往下沉。我願意做任何事幫助他，除了從他背上下來。」

（Jens Galschiøt）

高志活表示，作品靈感來自安徒生童話《國王的新衣》。金箔象徵特朗普把財富與特權留給自己及身邊的人。他自以為黃金令他偉大，其實只令他的赤裸更加耀眼。藝術家批評特朗普阻撓綠色轉型，更以經濟手段向他國施壓。不少國家及非政府組織怕被加徵關稅或削減資助，因此不敢發聲。他希望藉這座雕塑直面這頭「房間裏的大象」。

（Jens Galschiøt）

展覽由丹麥左翼歐洲議員Per Clausen邀請，經議會總務官（quaestors）批准，但不代表歐盟官方立場。Clausen說：「若有人臉皮薄得容不下這座雕塑，就不配站在世界舞台。」現場向訪客及議會職員派發約兩萬個3D打印迷你版，作為「抗議信物」。雕塑曾在巴西COP30氣候峰會、慕尼黑安全會議及哥本哈根聲援格陵蘭示威中展出，下月將移師土耳其安塔利亞的COP31。特朗普至今未有回應。