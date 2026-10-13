梵高約14億晚期名作盛放的栗樹抵港！隱世半世紀中環限時展出3天

把握短短三日的觀展機會！梵高（Vincent van Gogh）離世前兩個月創作的《盛放的栗樹》（Châtaigniers en fleurs），在私人藏家手中隱世逾半世紀後，今次以「快閃」形式登陸香港，一連三天於中環置地遮打蘇富比旗艦藝廊展出。該畫作估價高達1.8億美元（約14億港元），有望打破梵高名作《柏樹果園》於2022年創下的1.17億美元拍賣紀錄。



這幅焦點畫作來自被譽為「迷你奧塞博物館」的阿根廷私人收藏「布拉基耶－阿里埃塔珍藏」（The Blaquier-Arrieta Collection）。同場展出的另一亮點，是塞尚（Paul Cézanne）的《丑角》（Arlequin），估價約1.2億美元（約9.3億港元），同樣逾半世紀未曾公開露面。蘇富比預料，這兩幅大師級傑作極有機會雙雙刷新藝術家的拍賣紀錄。

整批珍藏共12幅殿堂級印象派作品，總估價約4.5億美元（約35億港元）。這批隱藏大半個世紀的藝術瑰寶，繼9月底於倫敦率先亮相後，現於香港作極短暫停留；展覽結束後將移師巴黎，最後於11月18日在紐約蘇富比晚間拍賣會正式舉槌。

梵高《盛放的栗樹》

《盛放的栗樹》約繪於1890年5月24日。當時梵高剛離開聖雷米精神病院，遷居巴黎近郊瓦茲河畔奧維爾村（Auvers-sur-Oise）。他在當地只住了約兩個月，同年7月便離世。

奧維爾距離弟弟西奧所在的巴黎約一小時路程，梵高到埗後心情明顯好轉。他在信中形容當地「處處是美麗的綠意」，並寫道「工作的渴望會把我吞噬，讓我對其他一切渾然不覺，心情舒暢」。其後數星期，他以極快速度作畫，《嘉舍醫生像》、《奧維爾教堂》及《麥田群鴉》等名作均出自這段時期。蘇富比形容，《盛放的栗樹》是這批作品中最早、也最充滿希望的一幅。

畫面由一棵巨大的栗樹佔據。繁花滿枝的樹冠以厚重而富動感的筆觸寫成，色彩濃烈。樹下有一個形似畫家本人的孤獨身影，正走過三名撐着陽傘、似穿日本服飾的女子，令畫面多了一份靜謐、近乎夢幻的象徵意味。

據蘇富比資料，梵高奧維爾時期的風景畫幾乎全數已由博物館收藏，仍屬私人收藏的僅餘八幅，《盛放的栗樹》在尺幅與質素上都名列前茅。過去40年，只有十幅奧維爾時期畫作曾在拍賣會出現，當中僅一半是風景畫。

畫作來源記錄完整。梵高死後，作品先後由西奧、西奧遺孀約安娜及二人之子文森·威廉收藏，其後輾轉歸德國出版商塞繆爾·菲舍爾（Samuel Fischer）、美國作曲家兼國會唱片聯合創辦人德·西爾瓦，以及紐約藏家哈莉特·哈里斯-喬納斯所有。布拉基耶夫婦於1975年從維登斯坦畫廊購入此畫，此後再未公開展出。

塞尚《丑角》

塞尚的《丑角》作於1888至1890年間，屬於僅有四幅的「丑角」系列，是系列中唯一仍屬私人收藏的作品，自1975年起未有公開露面。這個系列也是塞尚首次以兒子保羅為模特兒創作的重要畫作。藝術史學家Felix Baumann指出，1888年保羅年方十七，塞尚雖然為兒子畫過不少肖像習作，但此前從未以他為主角創作重要作品。Baumann形容，「丑角」系列和同期的「穿紅夾克的男孩」系列，是塞尚畢生創作中「最宏偉，亦最神秘」的兩組作品。

系列靈感來自塞尚童年在普羅旺斯艾克斯參與過的狂歡節巡遊。畫中丑角身穿紅黑菱格服，頭戴白色三角帽，手執木劍，神情卻一片空白，與意大利即興喜劇中逗笑的丑角大相逕庭。系列中模特兒的面容越畫越抽象，既暗示兒子即將成年、父子關係悄然轉變，也被視為預示了抽象藝術的來臨。

《丑角》屬於塞尚1888至1896年間創作的15幅大型人物畫，這組作品幾乎全數藏於博物館。近年唯一曾在市場易手的，是現屬卡塔爾國家收藏的《玩紙牌的人》，據報2011年以2.5億美元成交。

雷諾瓦、畢沙羅、莫奈同場展出

蘇富比表示，香港展覽亦會展出多幅印象派重要作品。雷諾瓦《泛舟（划船的少女）》（1877年，估價2,500萬至3,500萬美元）創作於印象派第三屆展覽、即該群體首次正式接納並採用「印象派畫家」（Peintres Impressionnistes）名稱的關鍵一年，與奧塞博物館藏的《煎餅磨坊的舞會》屬同一時期。作品寬近一米，是20多年來上拍的雷諾瓦1870年代作品中尺幅最大的一幅。

畢沙羅《法蘭西劇院廣場與歌劇院大道，冬日午後陽光》（1898年，估價3,000萬至4,000萬美元）是畢沙羅在羅浮宮大酒店（法文：Grand Hôtel du Louvre）房間窗前，俯瞰奧斯曼男爵重新規劃的林蔭大道而繪成。畫作是他巴黎街景系列中尺幅最大的一幅，自1958年起未再公開露面。

莫奈曾在藏家肖凱位於里沃利街的寓所畫了四幅巴黎景致，莫奈《杜樂麗花園》（1876年，估價1,500萬至2,000萬美元），是當中兩幅仍屬私人收藏的作品之一，另外兩幅分別藏於奧塞博物館及瑪摩丹莫奈美術館，這次亦將展出。

這批藏品屬於阿根廷藏家卡洛斯·佩德羅·布拉基耶與內莉·阿里埃塔·德·布拉基耶夫婦，大部分於1970年代在倫敦購得。蘇富比印象派及現代藝術部高級顧問Simon Shaw表示，這批收藏「看起來根本不像私人收藏，反而像一座小型博物館，猶如一間迷你奧塞博物館」。

展覽資料

名稱：布拉基耶－阿里埃塔珍藏精選展覽

日期：即日起至2026年10月15日

地點：蘇富比旗艦藝廊（中環置地遮打）

拍賣：11月18日，紐約蘇富比「傳奇｜布拉基耶－阿里埃塔珍藏晚間拍賣」

