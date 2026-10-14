觀塘Top Nova音樂節!10.17免費睇晚安莉莉領銜13組樂隊連唱10小時

踏入初秋，微涼的天氣最適合去海濱吹吹風、聽聽歌，度過一個Chill爆周末。主打本地樂隊及青年音樂文化的第四屆「Top Nova音樂節」將於本周六（10月17日）強勢回歸。今年活動選址觀塘海濱的AQUABEAT 01，由人氣樂隊「晚安莉莉」領軍，為大家帶來長達10小時的免費戶外音樂派對。周末經過觀塘海濱，不妨買杯咖啡放慢腳步，感受一下這股充滿活力的街頭音樂氣氛！



13組音樂單位接力 日落海景伴隨搖滾節奏

今屆音樂節的陣容相當豐富，大會集結了13組不同風格的本地音樂單位。除了晚安莉莉，還有Mapless、Fist Bump、Nemesis、Freeland's Lamb及Howmo等實力樂隊輪流上陣。音樂祭將由中午12時起馬拉松式演出至晚上10時，由日照唱到夜幕低垂。大家可以一邊欣賞無敵海景與日落，一邊投入不同曲風的精彩Live Show，絕對是釋放一周工作壓力的最佳選擇。

晚安莉莉

力撐本地新聲音！中學生樂隊登大舞台追夢

這場音樂節不僅是一場周末大派對，更是孕育本地音樂新血的搖籃。為了讓年輕音樂人有實戰機會，大會特別安排了3間觀塘區中學的學生同場大顯身手。有別於一般的校內表演，這班熱血的學生樂手將踏上專業的戶外大舞台，直接面對公眾，與其他本地樂隊互相交流。大家到場享受音樂之餘，也不妨為這班追夢的年輕人打打氣，感受他們滿滿的青春熱血！

Top Nova音樂節2026

日期： 2026年10月17日（星期六）

時間： 中午12時至晚上10時

地點： 觀塘AQUABEAT 01（觀塘海濱道126號）

門票： 免費入場

活動資訊： https://linktr.ee/TopNovaMusicFestival

