尖沙咀沉浸式太空展《飛奔到月球》 展國家級航天實物及地出奇景

小時候我們都曾仰望星空，幻想著有朝一日能漫步月球。如今，這個遙不可及的夢想或許比想像中更近。香港首個沉浸式太空展覽「飛奔到月球：38萬公里的旅行」以2048年未來月球旅遊為藍本，不僅展出多件國家級航天珍品，更透過虛擬實境及光影技術，讓市民親歷由地球升空至登陸月球的過程，為公眾提供一場極具教育意義的星際探索體驗。



香港首沉浸式太空展《飛奔到月球》（方承恩攝）

打破傳統科普展框架 設八大沉浸式展區

策展團隊將場地打造成未來的「香港太空港」，場內劃分為八大連貫的主題沉浸式展區，參觀者入場時將獲發模擬登機證，以「星際旅客」的身份乘搭「登月快綫」展開38萬公里的旅程。

參觀者入場時將獲發模擬登機證，以「星際旅客」的身份乘搭「登月快綫」展開38萬公里的旅程。（方承恩攝）

展覽首部分為「月球冒險必備清單」及「登月先修班」，向公眾解密登月隨身行李箱，展示日常用品與太空科技的密切關係。大會在此展區展出了多項改寫航天史的關鍵裝備，包括因1971年聯盟11號漏氣事故而衍生的艙內航天服，以及被譽為「人形飛船」的中國「飛天」艙外航天服。

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展覽的一大焦點在於多件難得一見的國家級航天實物及模型。現場公開展出了長征三號乙火箭助推器發動機殘骸實物，以及嫦娥六號返回艙降落傘實物。此外，展區內特設1:2比例的嫦娥六號著陸器模型。嫦娥六號早前創下人類史上首次成功採集月背月壤返回的創舉，市民可藉此機會近距離認識這部「月背拓荒者」。

結合AI互動技術 模擬未來月球生活

除了實物展出，展覽亦著重互動體驗。在「沉浸式升空體驗」環節，參觀者可在全景螢幕包圍下，以罕見的太空視角俯瞰極光及浩瀚宇宙。抵達模擬的「國際月球科研站」後，公眾可穿梭於太空廚房與健身房，了解未來人類在月球的起居飲食，並利用AI互動裝置設計專屬的月球基地建築。

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場內亦設有「月面漫步徑」，市民可親手觸摸模擬月壤，並透過半圓月球儀探索月海與撞擊坑。大會更安排了多項模擬特訓，包括讓參觀者試戴太空手套挑戰微弱觸感下的月面任務，以及在「重力熱身站」預習六分之一低重力環境下的活動方式。

參觀者可乘坐模擬月面彈射器深入月球背面，並在光影隧道中觀賞蔚藍地球從月平線緩緩升起的「地出」震撼場景。（方承恩攝）

展覽亦利用光影技術重現了多個太空視覺奇觀。參觀者可乘坐模擬月面彈射器深入月球背面，並在光影隧道中觀賞蔚藍地球從月平線緩緩升起的「地出」震撼場景，以全新的太空視角重新審視地球家園。

除K11 MUSEA 6樓的收費展區外，大會亦於尖沙咀梳士巴利花園、星光大道及K11 MUSEA地下設立免費戶外打卡區，展出大型航天裝置及模型，供市民及遊客免費參觀，預計將成為本港秋季的熱門景點。

推出主題周邊 致敬太空動物先鋒

（方承恩攝）

為配合展覽主題，大會同步推出了一系列限定周邊產品，當中以「登月動物隊盲盒」最具特色。該系列以人類登月前率先探索太空與繞月飛行的動物為原型，包括早期進入軌道的太空犬萊卡（Laika，台/陸譯：萊卡）、環月先驅俄羅斯陸龜（Cherepakha）、首隻進入太空的法國貓咪（Félicette，港譯：費莉塞特 / 陸譯：費利切特）等，藉此向這群特殊的太空先鋒致敬。其他周邊亦包括月球漫步襪及旅客隨身袋等。

【展覽詳情】

名稱：「飛奔到月球：38萬公里的旅行」沉浸式太空展

展期： 2026年10月2日至11月22日

地點：

收費展區：尖沙咀K11 MUSEA 6樓 Kunsthalle

免費展區：星光大道及梳士巴利花園

