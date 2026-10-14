名偵探柯南30年青梅竹馬 平次和葉夕陽下終成眷屬 ！大阪全城狂賀

日本動漫界近期迎來令無數粉絲感動落淚的歷史性一刻！風靡全球的《名偵探柯南》中，讓一眾粉絲們苦等近三十年的「關西最強青梅竹馬」——服部平次與遠山和葉，日前終於在最新動畫〈茜色的千秋樂〉中正式確認彼此心意。為慶祝這對超人氣情侶誕生，兩人的故鄉大阪亦同樣全面陷入狂熱，官方更聯手在地各大地標推出一系列史無前例的大型慶祝活動，整座城市彷彿都在為兩人送上最盛大的祝福！



服部平次與遠山和葉二人的背景是怎樣的？

熟悉柯南的朋友相信對這兩個角色都不會陌生，兩人經常作為「關西篇」的固定班底，為充滿懸疑的推理劇情增添輕鬆與浪漫的氣息。

服部平次是大阪府警本部長服部平藏的兒子，擁有極高推理能力，甚至與工藤新一齊名，在故事中，他甚至是極少數靠自身推理識破「柯南＝新一」真實身分的人，也是柯南在關西最可靠的戰友、知己與破案搭檔，屢次協助柯南掩護身分。

與男方的高超頭腦相比，女方則是身手矯健的行動派。遠山和葉擁有合氣道二段的實力，父親為大阪府警刑事部長遠山銀，亦是服部平次的好拍檔。在故事中，她不僅是平次最重視、誓死保護的對象，也與毛利蘭結下深厚的閨蜜情誼。

由於雙方父親是警界高層的上下級兼多年老友，平次與和葉從小就是形影不離的青梅竹馬。小時候兩人曾拿著父親的一副舊手銬玩耍，結果不慎將彼此銬在一起打不開，連上廁所和洗澡都得連在一起。手銬解開後，兩人將手銬的鐵片放進各自的「護身符」中隨身攜帶。這個護身符不僅是兩人心意的象徵，更在劇中多次為平次甚至柯南擋下致命的刀傷與子彈。

為何二人結束愛情長跑震驚了動漫界？

雖然兩人屬青梅竹馬，而且彼此一直互有好感，但偏偏平次以往9次表白，都因故失敗，結果漸成動漫圈一個跨越國界的經典迷因。

兩人的戀情最早起源於劇場版《迷宮的十字路》中，平次提到自己小時候曾在京都的寺廟窗外，看見一名在櫻花樹下拍著皮球、唱著和風童謠的和服女孩，並將她視為尋覓多年的「初戀情人」。直到故事尾聲，平次才恍然大悟，原來當年那個驚豔了他的小女孩，就是化了妝、穿著和服親戚舊衣的和葉，令粉絲對這對CP充滿浪漫宿命感。

後來平次終於決定表達愛意，他曾精心策劃過無數次絕佳的告白時機，但每一次都會被殺人事件、狙擊手、自衛隊、或是和葉剛好沒聽見給硬生生打斷。粉絲們從最初的滿心期待，到後來變成「看官方這次又要用什麼荒謬方式打斷平次」。因此，這次在阿倍野HARUKAS的意外成功，對苦等幾十年的粉絲來說，無疑是見證了動漫界的歷史時刻，情緒自然瞬間沸騰。

今次告白成功詳細是怎樣的？

在最新動畫〈茜色的千秋樂〉篇章中，平次原本精心策劃，要在高達300公尺的大阪「浪速HARUKAS」（原型為阿倍野HARUKAS）展望台，趁著浪漫夕陽向和葉告白。不料「柯南日常」的殺人事件再次打亂了完美計畫。

到了10月10日播出的第1216集，正當事件圓滿落幕後，夕陽即將西下。平次原本預想在夕陽下，直視著和葉的眼睛認真地表白，但受事件影響恐怕來不及，令他忍不住慨嘆：「我只是想對和葉……說一句我喜歡你而已……」

但這句不經意的真心話，剛好被正好在附近的和葉清楚聽見。和葉驚訝地反問：「那是真的嗎？（それホンマ？）」

平次則直接回應：「是真的！（ホンマや！）」

沒有華麗的排場，卻有著最真摯的感動。就這樣，這場拖延了將近三十年的世紀告白，沒有精心排練的華麗台詞，而是在最自然的情景下完成。動畫的最後，描繪了平次與和葉終於牽起彼此的手，一起從展望台走下來；而在一旁默默守護的小蘭以及和葉的母親遠山櫻，則微笑著見證了這溫馨的一幕，為兩人漫長的單戀畫下最完美的句點。

二人修成正果如何驚動大阪？

為了紀念這極具歷史意義的一刻，作為告白場景原型的阿倍野HARUKAS展望台「HARUKAS 300」首當其衝，推出沉浸式粉絲體驗。

展望台特別在劇中兩人站立的確切位置，貼心地設置了「足跡標示」，並同步播放動畫中的原音配音。粉絲可以站在約300公尺的高空，伴隨同樣的夕陽美景，第一視角重溫那份感動。

最讓粉絲驚喜的，莫過於通往16樓入口的電梯。官方特別邀請原作者青山剛昌老師親自撰寫「限定語音」劇本，獨家揭露兩人在告白之後、未曾在漫畫與動畫中公開的甜蜜對話，成為粉絲必朝聖的最大亮點。

而除了HARUKAS展望台，這股「平和戀」狂熱更蔓延至大阪各大繁華街區，規模堪比真實世界中的巨星世紀婚禮。不但有專屬的宣傳遊覽船在道頓堀川河面上來回航行，向沿岸遊客播送這份喜悅；梅田、心齋橋及難波等鬧區街頭，皆有著特別塗裝的慶祝宣傳車穿梭；甚至連每日人潮洶湧的阪急梅田站內，全面換上了超大型慶祝廣告看板，讓通勤族與旅客都能感受到滿滿的粉紅泡泡。

從展望台的浪漫佈置、水上遊船到街頭廣告，大阪這座城市用最熱情的方式，見證了服部平次與遠山和葉的愛情開花結果。這場橫跨二次元與三次元的盛大慶典，不僅撫慰了粉絲三十年來的等待，相信更成功帶動了大阪新一波的觀光「聖地巡禮」熱潮。