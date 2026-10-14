奧賽館藏雷諾瓦名畫尋回 法國警憑DNA起出約值4千萬港元失竊名作

【名畫失竊】名畫劫案的情節，有時比電影更離奇。今年9月，法國南部濱海卡涅（Cagnes-sur-Mer）的雷諾瓦博物館（Musée Renoir）遭爆竊，兩幅印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）的畫作被盜，事隔約一個月終於尋回。



《井邊少女》（左）《哥倫納-羅馬諾夫人肖像》（右）

馬賽檢察官Nicolas Bessone其後交代案情，表示畫作藏在一名疑犯家中樓梯底一幅實心煤渣磚牆後，警方第一次搜屋時沒有發現。檢方又相信，團夥被捕前正部署下一宗劫案。尋回的兩幅作品是《哥倫納-羅馬諾夫人肖像》（Portrait of Madame Colonna Romano）及《井邊少女》（Jeune fille au puits，1886年）。

四分鐘內警察趕到

據美聯社及BBC報道，9月8日清晨，兩名賊人用電鋸切開博物館的圍欄，經地面層進入館內，剪斷固定畫框的扣件，取下四幅畫。警報在清晨5時48分響起，檢方指警察四分鐘內趕到，迅速的反應「看來令犯案者陷入慌亂」。賊人逃走時未能帶走全部畫作，把《皮雄夫人肖像》（1895年）及描繪雷諾瓦幼子的《閱讀中的可可》（Coco Lisant，1905年）丟在花園。兩幅畫被發現時裝在一個保護畫套內。

《閱讀中的可可》（左）《皮雄夫人肖像》（右）

當地市長形容賊人「裝備精良」及「消息靈通」，他們頭戴頭盔、手戴手套、身穿作戰服，帶備電鋸和鋼鋸。四幅畫合共估值約900萬歐元，檢方估計被盜走的兩幅值約420萬歐元。《哥倫納-羅馬諾夫人肖像》與《井邊少女》屬巴黎奧賽博物館（Musée d'Orsay）館藏，1995年起借予雷諾瓦博物館展出。

畫套DNA成破案關鍵

賊人雖然裝備齊全，卻在遺下的畫套上留下DNA，經比對與一名29歲男子吻合。該男子早因另一宗販毒案被調查，警方一直追蹤他的車輛。定位數據顯示，他在案發後不久與一名41歲男子前往第三名男子的住所。警方再結合手機定位數據和閉路電視片段，逐步鎖定涉案人。

警方其後在法國南部及東部多地採取行動，拘捕六人，包括一名女子。四名男子被初步起訴「有組織團伙盜竊」及「犯罪結社」等罪名。其中兩名涉嫌親自爆竊的男子否認控罪，須還押候查。檢方指出，初步調查顯示該犯罪集團並無預先接洽的買家或幕後委託人，屬自發作案後尋求銷贓。

雷諾瓦博物館（官網）

畫作藏實心磚牆 首次搜屋無所獲

第三名疑犯承認在家中接收畫作，並把畫作藏在樓梯底的實心磚牆後，檢方形容它們「完全無法察覺」。法國司法警察總局局長指，警方首次搜屋時「已檢查過牆身有沒有空心」，但一無所獲，取得口供後再次搜查才找到畫作。

檢方形容兩幅畫狀況「相對良好」，但都有損壞，其中《哥倫納-羅馬諾夫人肖像》畫布出現撕裂，《井邊少女》的畫框則輕微受損。兩幅畫已送往馬賽的跨學科遺產保護及修復中心評估及修復。

疑犯曾到瑪格基金會「踩線」

瑪格基金會

調查人員還發現，該名29歲疑犯10月3日曾到訪聖保羅德旺斯（Saint-Paul-de-Vence）的瑪格基金會（Fondation Maeght）。檢方相信團伙正籌備一宗「迫在眉睫」的劫案。瑪格基金會擁有歐洲規模最大的現代藝術收藏之一，藏有米羅（Joan Miró）、夏卡爾（Marc Chagall）及賈科梅蒂（Alberto Giacometti）等人的作品。

雷諾瓦博物館位於康城與尼斯之間，原是雷諾瓦晚年的居所，他1919年在此離世。博物館1960年開幕，藏有12幅雷諾瓦作品，還有他的畫架、輪椅、照片和書信。

案件再次令外界關注博物館保安。2025年10月，羅浮宮的法國皇冠珠寶被盜；今年8月，意大利西西里一間博物館有四幅文藝復興畫作被偷。據美聯社報道，法國博物館2025年錄得23宗盜竊案，今年至今約10宗。濱海卡涅市長早前警告，博物館正面對「新形態的有組織罪案」，促請中央政府增撥資源。