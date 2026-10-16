國際濟公文化節重演濟公出巡驅瘟 首辦抬神轎大賽推廣中華文化

「神明出巡」在中國民間信仰中是一項歷史悠久的宗教儀式，善信相信，神明坐上神橋出巡，具有驅邪鎮煞、潔淨地方的重大意義。香港於 19 世紀末飽受鼠疫困擾，具驅瘟除疫職能的「濟公」，曾有一段過海出巡的威水事蹟，並有牌匾清楚記載，成為歷史文物。推廣濟公文化的東井圓佛會於10月 23 日一連三日舉辦的國際濟公文化節，首次舉辦一項濟公除瘟抬轎比賽，以創新的現代手法，將這民間習俗展現，以作傳承。



在1890 至 1900 年期間，廣州及香港爆發鼠疫，上環是港島的重災區。1899年，疫情蔓延至九龍紅磡，而灣仔則未受波及，紅磡街坊遂認為此乃皆因灣仔迪龍里的濟公廟庇佑之故。於是請求濟公廟各神明出巡， 包括濟公聖佛及綏靖伯等驅瘟之神 ，乘坐神轎過海到紅磡區鎮壓，其後疫情得以緩和，街坊無不感到欣喜。紅磡街坊見效，鑄造了一塊鑄上「威伏炎瘟」四字的牌匾，贈予濟公廟。該牌匾刻著光緒二十五年，至今逾 120 年歷史，現時存放於法定古蹟的上環廣福祠，成為一項重要文物。

東井圓佛會會長暨美燕女士表示，濟公坐轎遠渡至紅磡的事蹟，是濟公文化在香港的重要紀錄，反映當時社會民眾對抗疫、尋求神明保佑的祈盼。而為將這傳統信俗推廣至年輕一族，特意首辦一項濟公除瘟抬轎觀摩大賽，邀請學校及友好團體共 8 支隊伍參加，參加者年齡介乎 6 至 60 歲，並設有啦啦隊比賽，在熱鬧的氛圍中帶出當中的宗教意義。

暨美燕表示，本年的國際濟公文化節在維園舉行，主辦方在場內設計一條特別版路線，展現昔日濟公由迪龍里出發，坐上神轎至灣仔碼頭，再乘坐小船橫渡紅磡登岸。當中在重要關卡設置不同的障礙，需要參賽隊伍群策群力過關。希望以輕鬆手法，將濟公過海除瘟的歷史展現。

舉辦抬神轎比賽的另一目的，是提醒大眾對抗疫不可掉以輕心。香港於 2019 至 2021年深受新冠肺炎威脅，即使疫情已消退，今年感染人數比過往兩年有明顯上升。而且據政府公布，新冠肺炎已步入風土病常態化階段，每隔一段時間出現一次起伏周期。暨美燕表示，第二日的活動安排了濟佛聖誕祈福法會，屆時會為香港祈福，祝願香港人身體健康。

2026國際濟公文化節一連三日假維園舉行，展場設有濟公文化在香港展覽，台上台下活動多姿多彩，亮點包括首日的敬老粵曲匯演；第二日則設有濟公文化嘉年華攤位遊戲，中華文化匯萃表演； 第三日為抬轎大賽，壓軸是下午舉行的濟公除瘟祭典巡禮，屆時兩台裝飾別緻的神轎，加上多座參賽的䄂轎，由儀杖隊帶領下，數百人邊跳舞邊打氣，一齊參與巡遊，既是活動高潮，亦是熱烈的完美落幕。

東井圓佛會是香港註冊慈善團體，於 1997年成立，同時在澳門和加拿大温哥華註冊。本會一直致力參與宗教祈福、社會慈善和文化教育等公益活動，多年來舉辦學界比賽、展覽、論壇及研討會，推動中華文化和德育。創辦人為慈善家林東先生（於2014年獲授最具影響力中國人物 ； 及於2011年獲選為感動香港十大年度人物）。東井圓佛會於 2013年加入香港社會服務聯會，成為社聯的機構會員。另外，東井圓佛會創辦人林東先生分別於 2014 及 2017年在澳門和香港創辦了國際濟公文化協會，以弘揚濟公文化。

2026國際濟公文化節詳情



日期： 2026年 10 月 23 - 25日 （星期五至日）

地點：維多利亞公園 1 號球場

時間：

10 月 23 日: 14:00 – 17:00

10 月 24 日: 10:00 – 17:00

10 月 25 日: 11:00 – 17:00

費用全免