Eason陳奕迅將錄音室搬上舞台！一連26場 邀請歌迷參與錄音

陳奕迅踏入樂壇30周年，又有破天荒新搞作！繼去年完成大型世界巡迴演唱會後，他今日（16日）宣布，將於今年12月至明年2月在香港演藝學院歌劇院舉行一連26場《McDonald's Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音 》。這26場並非一般演唱會，而是把錄音室搬上舞台，首次以公開錄音形式重新錄製歷年經典唱片，邀請歌迷親身見證。



《McDonald's Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音 》官方海報

是次重錄涵蓋不同年代的作品，由早年的《與我常在》、《我的快樂時代》、《Shall We Dance? Shall We Talk!》，到《U87》、《H3M》、《上五樓的快活》等，部分場次更會結合多張專輯的內容。

對Eason而言，這次最難應付的對手，正是當年的自己。演唱以外，他亦會在中場分享唱片的創作點滴、錄音回憶，以及歌曲背後鮮為人知的故事。Eason更在社交平台談到以這種方式與歌迷分享音樂，坦言：「一次過同咁多人用呢種方式，就真係第一次，都應該只得一次。」

由於屬正式唱片錄音，入場規矩格外嚴格。觀眾進場前須將手機關機，放入大會提供的封存裝置，場內全面禁止拍照、錄音及錄影。Eason錄音期間，觀眾必須保持安靜，只可在指定時段鼓掌歡呼。換言之，入場觀眾某程度上亦是這次錄音工程的參與者。每場演出約100分鐘，錄音完成後，作品將輯錄成全新唱片推出。

門票將以登記抽籤形式發售，10月28日上午11時至29日晚上11時59分於Cityline開放登記。

演出日期：

2026年12月12-13、16-17、19-20、23-24、26-27日

2027年1月6-7、9-10、23-24、27-28、30-31日

2027年 2月12-13、16-17、19-20日

演出時間：晚上八時正

地點：香港演藝學院歌劇院

票價：HKD 1280 ｜HKD 980

