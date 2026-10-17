Damien Rice演唱會｜《O》25週年巡演全球只選25城 香港連唱兩晚

【獨立音樂】愛爾蘭唱作歌手Damien Rice將於明年2月來港開騷！他以深情憂鬱的嗓音和細膩動人的旋律，治癒了無數受傷的心靈。為紀念首張專輯《O》面世25週年，他以「25年，25座城市」為主題展開紀念巡演，全球只挑選25個城市開唱，香港有幸成為其中一站。演出由Clockenflap主辦，將於2027年2月24及25日在西九文化區戲曲中心大劇院舉行，只此兩晚。



愛爾蘭唱作歌手Damien Rice

《O》於2002年推出，以木結他、大提琴和毫不修飾的歌聲打動全球樂迷。專輯收錄的〈The Blower's Daughter〉後來成為電影《Closer》的主題曲，〈Cannonball〉、〈Volcano〉、〈Delicate〉等作品亦陪伴不少人走過心碎時刻，堪稱一代人的療傷配樂。

Damien Rice的現場演出向來以親密、觸動人心見稱。今次他選擇在戲曲中心大劇院演出，在唯美的舞台氛圍下重新演繹這些陪伴樂迷25年的經典作品，相信會帶來難得的聽歌體驗。藝人優先預售將於2026年10月21日上午10時開始，詳情可瀏覽Damien Rice官方網站；公開發售則於10月23日（星期五）上午10時展開，樂迷記得準時上Ticketflap搶飛。

Damien Rice 'O' 25th Anniversary Tour - Hong Kong

日期：2027年2月24及25日（星期三、四）

時間：晚上7時30分

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

票價：HK$890、$690、$590、$490

藝人優先預售：2026年10月21日（三）上午10時至10月22日（四）晚上11時59分

公開發售：2026年10月23日（五）上午10時

