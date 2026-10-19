LEGO花浪衝出油罐！38萬餘朵人手拼砌樂高花卉LEGO花湧出上海油罐

秋意漸濃，上海西岸江畔卻湧現一道色彩繽紛的「花浪」。LEGO在上海油罐藝術中心舉行「樂高開花展」（LEGO Bloom Exhibition），用超過38萬朵LEGO植物系列花朵砌成大型裝置「LEGO Botanical Wave」。花朵從舊工業油罐底部傾瀉而出，全長約30米，覆蓋約800平方米地面。展覽設有「樂高花浪」、「造浪花源」及「玩心花廊」三大主題空間，把冰冷的工業遺跡與鮮豔的積木花朵結合，極具視覺衝擊。



展覽最引人注目的，一定是戶外的「樂高花浪」。這件由Our LEGO Agency China製作的大型裝置長達30米，覆蓋約800平方米，由38萬餘朵人手拼砌的樂高花卉組成，包括玫瑰、向日葵和鬱金香等。花朵宛如從油罐底部傾瀉而出，形成紅、黃、橙、白交織的波浪。積木本身堅硬，大量聚集後卻呈現流動感，與昔日重工業建築形成強烈而迷人的對比。

走進油罐內部的「造浪花源」，觀眾會看到18件由藝術家及成人樂高迷（AFOL）共創的作品。他們將積木花植與金屬、布料及鏡面等物料結合，打破傳統花藝的界限，展現積木作為藝術媒介的更多可能。

展覽亦重視互動與共創。入場人士可在「造浪花源」親手拼砌一朵屬於自己的樂高花。掃描後，實體花會轉化為數碼花朵，匯入360度環迴屏幕上的數碼花海，與其他參觀者的作品一同流動，呼應室外的實體花浪，讓每位觀眾都成為這件公共藝術的一部分。

戶外的「玩心花廊」則在場地台階區域擺放18組大小不一的樂高花藝裝置，把積木花朵融入日常生活場景。旁邊的「玩心花店」展示及出售樂高花植系列成品，逛累了還可在此眺望濱江景色。是次展覽屬樂高集團9月啟動的「玩心未眠」品牌計劃，展期至10月29日。戶外展區免費開放，毋須預約；室內展區需透過「LEGO樂高」官方微信小程序預約。