彩虹邨清拆倒數！金碧酒家懷舊盛宴走讀老店最後風華｜何故專欄

2026年9月26日，不只是「回憶中的香港味道」追月夜金碧七彩懷舊盛宴，連同「走讀彩虹邨」，作為《一千零一個開心的理由》番外篇，兩代「團長」喜相逢，跟好友們共聚超過60年歷史的金碧酒家，美酒配佳餚，人月兩團圓。



《一千零一個開心的理由》番外篇，延續2024年4月及5月在金碧酒家演出的餐飲劇場，以及今年5月在藝穗會演出的音樂劇場，這是源自《回憶中的香港味道》卷三的同名故事，無論是「走讀彩虹邨」，還是夜宴的菜單，都是按照小說劇情，除了是一場有故事的生日會，更是香港舞台劇界友好的熱鬧聚會。

《一千零一個開心的理由》小說的主角「HK」，跟很多香港人一樣，覺得在香港很不開心，甚至很傷心，直至他知道彩虹邨快將清拆，就報名參加了一個先遊覽彩虹邨、然後在金碧酒家食懷舊菜的美食文化導賞團，當日團長分享在彩虹邨竟然「遇見另一個自己」，並且找到可以令自己開心的方法，故此，他在團長的鼓勵下，努力令自己變得開心，結果成功找到「一千零一千個開心的理由」！

《回憶中的香港味道》

《一千零一個開心的理由》音樂劇的主角，由梁煒謙飾演的Vince，保留了在彩虹邨遇見上一代「團長」的設定，受到啟發，接棒成為新一代「團長」後，在不同的Cantopop旋律下，帶領觀眾穿梭於香港島及油尖旺區，重點是鼓勵大家尋找屬於自己的「一千零一千個開心的理由」！

好開心！《一千零一個開心的理由》番外篇在晴朗的一天進行！這是一場「演出」，卻不只是「演出」。這是一次「餐飲劇場」，卻是由「走讀彩虹邨」開始。中秋翌日，天朗氣清，秋風送爽，我們由空置多年的「芝蘭髮廊」活化改造而成的「彩虹生活館」出發，展開了一段有關彩虹邨的歷史和美食之旅。

這一天由我飾演「HK」，簡介了彩虹邨的11幢樓宇和7條街道後，遊覧金碧、金華和金漢三座相連矮樓的商店街，先途經MIRROR英文歌《Rumours》MV和ViuTV《日落下的彩虹》取景拍攝的上海華麗理髮公司、鑽石冰室等歷史悠久的店舖，然後來到紅梅路出口附近，參觀被列入香港《古樹名木冊》的高山榕，接著登上彩虹邨的打卡景點──停車場上蓋的運動場，一起拍照留念。再下一站，就是紀念彩虹邨開幕的石碑，講解了石碑上的重要資訊，壓軸高潮，一同遠觀時任美國副總統尼克遜（Richard Nixon）於1964年4月到訪彩虹邨與邨內小朋友打羽毛球的地方，隨後途經愛群快餐店、李應記鐘錶行等店舖，前往金碧酒家。

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好開心！這晚的菜式非常豐富：七彩蝦片、酥炸蟹拑、錦鹵雲吞、蠔豉生菜包、杏汁白肺湯、鹹菜炆腩肉、花雕蛋白蒸海蝦、順德煎釀鯪魚、豉汁蒸盤龍鱔、金碧豉油雞、月見免治牛肉飯（原本已經充滿特色的「窩蛋免治牛肉飯」，在追月夜昇級成為「月見免治牛肉飯」！）、南瓜西米露、馬拉糕。我們以清酒達人Ben Li嚴選的清酒，配強哥主理的懷舊菜式，加上特別的食法，讓幾款菜式互相緊扣，為大家帶來分階段的味覺享受！

好開心！這晚每人一份台灣手信，並且以酒諺和酒家贊助的清酒，以及從日本帶回來的神秘禮物進行大抽獎，這晚亦同時為9月及10月生日的朋友慶祝，梁煒謙更特別為每位生日之星準備了禮物，就是設有NFC（Near Field Communication，近場通訊）功能的限量版鎖匙扣，可以聽到由梁煒謙包辦曲詞編監的第三首單曲，也是《一千零一千個開心的理由》音樂劇的主題曲〈無可救藥的戀愛腦〉，別具意義，Happy Together！

好開心！這晚的賓客中，有不少香港話劇界的友好，包括：陳桂芳、廖淑芬、賴五娘等，梁煒謙其實早已跟香港話劇界淵源不淺，而在主演《一千零一千個開心的理由》音樂劇後，已正式跨界發展成為劇場的一份子，這晚他以後輩的身份，拜見各位前輩，期待往後的不同合作。

好開心！這天我們在彩虹邨，以及在金碧酒家，都各自找到開心的理由！然而，彩虹邨清拆在即，我們真的要把握機會留下記錄！旗昌辦館、漫畫世界、彩虹文具等去年「走讀彩虹邨」時仍在的店舖，此刻已經先後結業……期望繼續透過我的文字，以及各類型的活動，一起保留和傳承香港味道！

P.S.1 好開心！這晚《打邊爐》和《回憶中的香港味道》都有不錯的反應！有一種幸福，是可以為讀者簽名！

P.S.2 好開心！梁煒謙第四首個原創單曲《跟海浪呼吸》已經派台，繼續由他包辦曲詞編監，主打輕鬆寫意、充滿陽光與海洋氣息的 Chill 風格，大家請密切留意！

P.S.3 好開心！由廖淑芬、鄧偉傑、周偉強、趙伊褘主演，陳焯威導演的《人生定格》，將會於2026年11月13日至15日公演，大家請多多支持！