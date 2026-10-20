Novel Fergus巡唱《你情我願》 11月香港TIDES開騷+進軍廣州台北

有「Hip Hop詩人」之稱的本地饒舌歌手Novel Fergus（費Sir），早前憑〈地盤佬〉在網上掀起熱潮，之後又在《JFFT 歌謠祭 2026》驚喜登場，話題不斷。主辦單位早前宣佈，他將舉行出道以來首個亞洲巡迴演唱會《你情我願》，以香港為首站，之後移師廣州及台北。



（攝：湯致遠）

巡演名稱「你情我願」，取自他2021年首張個人專輯發佈會的名稱。事隔五年用作首個亞洲巡演的名字，既是回到音樂起點，也道出他與樂迷之間互相支持的關係。在深水埗公屋長大的Novel Fergus，向來以江湖題材入詞，糅合詩詞與歷史典故，風格鮮明。他在2024年8月盂蘭節當晚，於亞博館舉行首個個人演唱會《Novel Fergus盂蘭勝會》。這次是他首次在香港以外舉行個人演唱會。

香港站將於11月28日（星期六）晚上8時在紅磡TIDES舉行。2025年開幕時，Novel Fergus是開幕禮上演出的四組本地單位之一，這次再回到同一場地開個人演唱會。門票將於10月22日（星期四）上午11時起在Cityline公開發售。

Novel Fergus《你情我願》亞洲巡迴演唱會——香港站

日期：2026年11月28日（星期六）

時間：晚上8時

地點：TIDES（紅磡黃埔花園6期）

票價：HK$799／HK$599（視線受阻區），全場企位

公開發售：2026年10月22日（星期四）上午11時起

