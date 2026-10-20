Tesla新Roadster向《回到未來》致敬？拆解19:55+隱藏台詞四彩蛋

「Roads? Where we're going, we don't need roads.」（路？我們要去的地方，不需要路。）1985年電影《回到未來》（Back to the Future）第一集結尾，布朗博士（Doc Brown）說完這句話，DeLorean時光車便離地起飛，衝向未來。41年後，Tesla第二代Roadster於2026年10月15日在德州SpaceX基地亮相，同樣離地、懸停、翻滾。



這場被馬斯克稱為「超越電影、超越想像」的盛會，不僅展示了汽車工業的最新突破，更由預告圖到直播時間，處處向這部經典科幻片致敬。今天，就讓我們一起拆解這場發佈會背後的隱藏彩蛋。

馬斯克2019年推文預言成真？

第一個彩蛋要回到2019年。當年馬斯克在Twitter（現稱X）轉發一張神似《回到未來》DeLorean飛天車的圖片，留言說新Roadster「將可以做類似這樣的事情」。這是Tesla第一次公開把Roadster和DeLorean飛車連在一起。

當時不少人以為這只是馬斯克又一次在網上說笑。但他其後補充，Tesla計劃借用SpaceX的冷氣體推進系統實現飛行，原理是把高壓空氣儲存在複合材料包覆壓力容器（COPV）內，容器就放在原本後座的位置。七年後的發佈會證明，他原來是認真的。

宣傳圖暗藏《回到未來》經典台詞

發佈會前夕，Tesla釋出一張充滿神秘感的宣傳圖。正常亮度下，只看到新Roadster的車尾燈條、四道向上噴射的氣流，以及底部的「10.01」，即原訂發佈日期，後因天氣延至10月15日。有眼尖網民把圖片的亮度和對比度調高，發現背景藏着一行字：「WHERE WE'RE GOING…」。

Tesla Roadster宣傳圖

這句話對於《回到未來》的死忠粉絲來說絕對不陌生。這正是文首那句台詞的前半句，布朗博士對主角Marty McFly說完下半句「we don't need roads」DeLorean時光機便騰空而起，飛向未來。Tesla只寫出半句，把下半句留給觀眾自行補上，暗示新Roadster同樣「不需要路」，手法含蓄又精準。

直播時間選定「19:55」的玄機

Tesla宣佈直播在美國中部時間晚上7時55分開始，官網的倒數計時卻指向8時正。相差5分鐘看似無關痛癢，馬斯克卻特意轉發直播公告，只寫了一句「Timing is everything」（時機就是一切）。

把晚上7:55換成24小時制，就是「19:55」，影迷對這組數字再熟悉不過。電影中，DeLorean時光機的目的地時間面板上，赫然顯示著「NOV 05 1955」。1955年11月5日，布朗博士在家中掛時鐘時失足撞到頭，醒來後構思出「通量電容器（Flux Capacitor）」，也就是令時光旅行成為可能的關鍵裝置。30年後，主角Marty McFly坐着DeLorean回到的正是這一天。整個時光旅行的故事，由此開始。選在19:55開播，等於把觀眾送回故事的起點。

布朗博士親自「預告」

最令影迷興奮的，是飾演布朗博士的Christopher Lloyd也加入造勢。他在10月13日晚於X發文：「Almost time to see some serious shit…」（快要見識真正厲害的東西了），貼文錄得逾80萬次瀏覽。

這句話呼應電影中布朗博士首次示範時光車時的名句：「If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit.」（如果我計算無誤，當這車子時速達到88英里，你將會看到非常驚人的東西。）

Lloyd在貼文中沒有提及Tesla，但時間點實在太巧，網民普遍視之為對發佈會的隔空呼應。DeLorean品牌近來亦頻頻在Roadster相關貼文下互動，一邊宣傳自家電動車，一邊指Tesla的設計向DeLorean取經。發佈會前幾小時，馬斯克再發文形容新Roadster「beyond movies, beyond imagination」，即超越電影，超越想像。

不需要路的「飛行版」Roadster

彩蛋鋪排了這麼久，Roadster最後有沒有兌現「飛天」承諾？10月15日晚，第二代Roadster在SpaceX位於德州McGregor的基地亮相。新車線條棱角分明，配備剪刀門，看得出Cybertruck的影子，亦融入了SR-71黑鳥偵察機和F-35戰機的航空元素。新車分三個版本，預計2028年左右量產。

首先是兩座位的「Performance」道路版，配備主動式空氣動力套件和吸附式下壓力系統，利用吸力把車身壓向路面，提升抓地力。其次是限量生產的「Thrust」賽道版，車尾加裝冷氣體推進器，0至60英里時速加速不足1秒。

全場焦點則是只限受邀購買的單座「Rocket」飛行版。車身四周設有10個推進器，原本乘客座的位置改放一個400公升的COPV，全車總儲氣量達600公升，能夠懸停、翻滾和跳躍。雖然氣罐放在乘客座而非後座，但「以高壓氣罐取代座位」的做法，與馬斯克2019年的構想大致吻合，彩蛋一的伏筆至此算是回收。

Tesla Roadster發佈會截圖

Rocket版在現場離地懸浮，畫面幾乎就是DeLorean飛天車的現實版。不過，Tesla官網列明Rocket版不能在一般道路合法行駛。換言之，「不需要路」暫時只能在賽道或封閉場地上演。

雖然Tesla和馬斯克至今從未正式承認上述細節是向電影致敬，亦沒有宣佈與DeLorean或電影版權方合作。不過對一代影迷而言，一部會飛的車選在「19:55」登場，毋須官方認證，答案已經不言而喻。