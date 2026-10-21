閃靈The Shining 4K加長版首度登港！還原被刪25分鐘恐怖真相

被美國著名導演馬田·史高西斯（Martin Scorsese）評為影史上最恐怖的11部電影之一，由史丹利寇比力克 (Stanley Kubrick)執導的影史神作《閃靈》（The Shining），其144分鐘4K修復導演加長版，將於10月29日首度登陸香港院線。這套電影不但是影壇史上公認最偉大的恐怖片之一，多個經典場面更創造了大量流行文化中不可磨滅的符號，絕對是影迷難得的朝聖機會。



1980年，史丹利寇比力克將 史提芬京 的暢銷小說搬上大銀幕 故事講述作家Jack帶同妻兒，來到與世隔絕的「全景酒店」（Overlook Hotel）擔任冬季看管員，最終在幽閉環境與超自然力量交織下步向瘋狂。這部作品之所以名留影史，正因寇比力克捨棄了廉價的突發驚嚇（Jump scare）。

他大量運用當時嶄新的攝影機穩定器，鏡頭緊隨小男孩Danny踩著三輪車穿梭於壓抑的酒店走廊，營造出令人窒息的空間壓迫感；加上詭異的孖生姊妹、如瀑布般湧出的血海，以及積尼高遜（Jack Nicholson）劈開浴室門大喊「Here's Johnny!」的經典一幕，完美將心理恐懼推向極致。

當年電影上映時曾被部分影評人嫌棄沉悶，但數十年後卻被重新評價為史上最偉大的恐怖片之一，2018年更獲美國國家影片登記表（National Film Registry）納入收藏。

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過去香港觀眾接觸到的，大多是片長約119分鐘的國際剪輯版。當年寇比力克為迎合歐洲市場的節奏，親自剪去了約25分鐘的戲份。今次由英皇戲院獨家上映的144分鐘導演加長版，才算得上是真正完整呈現角色心理變化的終極版本。

這多出的25分鐘絕非無關痛癢的過場，而是補足了大量家庭背景與角色深度的描寫。例如加入了兒科醫生為Danny檢查的情節，詳細交代Jack過往的酗酒問題及家暴陰影。這些細節不但讓妻子Wendy一角顯得更為立體，更讓Jack的瘋狂不再單純被視為邪靈附體，而是源於其內心壓抑已久的暴力與心魔。這種基於人性的崩潰，無疑比純粹的鬼怪作祟更令人毛骨悚然。