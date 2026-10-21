草書看不懂？專訪香港故宮副館長教你讀懂香港巨匠黃君實狂草律動

走進博物館，面對行雲流水卻「看不懂」的狂草，你是否也常常只能匆匆走過？對於許多大眾而言，草書往往是欣賞傳統藝術時最大的門檻。然而，香港故宮文化博物館副館長王伊悠博士（Daisy）卻說，其實只要兩個步驟，沒有書法底子的人也能看出一卷字的節奏。



香港故宮文化博物館副館長王伊悠博士（Daisy）（攝：夏家朗）

她說的那卷字，出自黃君實——書畫家、鑑定家、學者、詩人，也是把中國書畫送上國際拍賣舞台的關鍵人物。今年四月，他在香港安詳離世，享壽九十三歲。兩個月後，香港故宮為他舉辦了回顧展「欣於所遇──黃君實的書畫鑒藏與藝術」，展出黃君實與夫人黃龐志英伉儷慷慨捐贈的68件珍貴作品，包括個人書畫代表作、與友人合璧之作，以及他所藏古代書畫。這是香港故宮第四個捐贈藏品展覽，也是開館以來首個館藏書畫展。

帶着對這位巨匠的好奇，我們跟隨王伊悠博士的腳步走進展廳。

「欣於所遇──黃君實的書畫鑒藏與藝術」展覽（香港故宮文化博物館）

兩步入門看草書

第一單元「暢敘幽情」聚焦黃君實的書法，由行書、楷書、草書，包括《臨二王行楷》手卷，以及書寫蘇軾《前赤壁賦》、李白《早發白帝城》、辛棄疾《青玉案》的草書作品。王伊悠坦言自己不是書法專業出身，但她願意分享一套很「貼地」的方法。

第一步，先把文本弄清楚。「草書是最難的，因為它行雲流水，非常自由，大部分的字你第一眼肯定是看不懂的。但今天科技很方便，我們展廳也有提供釋文，你可以先把字查出來，讀一遍，真正明白那首詩詞的意思。」

黃君實草書蘇軾《前赤壁賦》（香港故宮文化博物館）

第二步，才回頭細看筆墨與文本意思之間的微妙關係。她帶領我們走到黃君實書寫的《前赤壁賦》前，指着其中一段說：「你看這句『寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟』，蘇軾感嘆的是宇宙天地之浩瀚與個人生命之短暫。你仔細看黃老寫的這個『天』字，筆觸寫得極為自由奔放，因為天空本來就是無拘無束的；你再看旁邊那個『海』字，是不是帶有一種波浪起伏的感覺？」

黃君實草書蘇軾《前赤壁賦》（局部）（香港故宮文化博物館）

她又指向另一處：「這裏寫的是『清風』。清風吹過是什麼感覺？你看這兩個字的線條，是不是看着就覺得很舒服？」

為了讓觀眾更易理解，展覽的說明文字細緻到逐句解讀。例如指出「江上之清風」幾乎全用點來構成，而「與山間之明月」則全用使轉的流暢線條。那些看似隨意的「點」，正是欣賞草書的看頭所在。「我們普通人寫字點一個點，每個點都長得一模一樣。但他卻能用『點』把每個字拆開來寫，每一點的方向、氣韻、濃淡都截然不同。這就跟音樂一樣，如果一首歌從頭到尾所有音符都是同一個調，那叫噪音。」

黃君實游絲書李白《早發白帝城》（香港故宮文化博物館）

書法是一門 slow art（慢藝術），絕對不是 fast art。今天的社會效率極高，但人總不能永遠做一個齒輪，我們的心靈也有慢下來的需求。欣賞書法千萬不要走馬看花，否則你其實什麼都沒看到。 香港故宮副館長王伊悠博士

跨越中西的「二十一世紀古人」

看着眼前這卷有節奏、有韻律的狂草，你或許會問：寫得出這種境界的黃君實，到底是誰？在王伊悠眼中，他不只是一位傳統意義上的藝術家，而是一位跨越中西的現代「全才」。

黃君實出生於廣東台山，後移居澳門與香港，在香港中文大學崇基學院深深扎下文學與藝術的根基。畢業後，他東渡日本京都大學攻讀六朝詩文，再赴美國取得東方美術史碩士，並在著名的納爾遜阿特金斯藝術博物館（Nelson-Atkins Museum of Art）擔任研究員長達五年。

黃君實仿黃公望《富春》一角（香港故宮文化博物館）

但他最後是回到香港。一方水土養一方人，我覺得他是香港人的驕傲。 香港故宮副館長王伊悠博士

他的身份多得驚人。1981年，他加入紐約佳士得，在西方對中國書畫仍一知半解的年代，憑藉深厚的學術底氣，成功爭取把中國書畫從古董雜項中剝離出來，設立獨立部門，徹底改寫了中國筆墨在國際市場的定價邏輯。更早在1965年，三十一歲的他在轟動學界的「蘭亭論辯」中，以文言論文力證《蘭亭序》為王羲之真跡，至今仍是該領域的重要論述。

「古人其實不會把這些學問分開。你看西方的達文西，建築、繪畫、工程他都做，我們今天稱之為 renaissance man（文藝復興人）。」王伊悠認為，正因為黃君實具備了文學、史學、詩詞的全面修養，他的書畫才不會淪為單純的技術表演。除了天賦，他的勤奮同樣令人動容：「他平常工作極忙，去旅行卻會自己帶着墨和筆，硬是擠出時間練字。有天分、真心喜歡、又堅持不懈，這是所有成功人士值得學習的地方。」

一場與時間賽跑的策展

這次展覽的標題「欣於所遇」，以及三個單元標題「暢敘幽情」、「惠風和暢」、「群賢畢至」，全部取自東晉王羲之的千古名篇《蘭亭序》。黃君實八歲便由臨摹《蘭亭序》入門，一生捍衛其歷史地位。「我們每個人的人生都是短暫的，」王伊悠說，「遇到美好的事物，都應該抱着感恩與喜悅去珍惜。因為不可能永遠擁有，一切都只是『暫得』。這就是『欣於所遇』的真諦。」

黃君實、謝稚柳（1910–1997 年）竹石圖（香港故宮文化博物館）

展覽的籌備本身也是一場「相遇」。一年前，王伊悠與黃氏家人正式商定，要與時間賽跑，務必在黃老生前把回顧展做出來。「當時他已經病得很重，需要坐輪椅，但他的頭腦依然非常清晰。」

在他離世前一兩個月，王伊悠與同事去探望，請他親自挑選圖錄封面。「有兩個方案，他非常清楚地選了這一個。」只可惜，那是他為這個展覽做的最後一個決定，來不及等到6月的展覽開幕。 她記得探望那天，黃老手上還拿着一本很舊的武俠小說，每天都在看。「人到那個年紀就像個老小孩，很可愛。我要是病到那樣，天天躺着就好了，他還在看、還在學。」

陳衍寧《黃君實像》（香港故宮文化博物館）

展覽序言部分，迎接觀眾的是一幅油畫《黃君實像》，作者陳衍寧是曾為英國女王繪製肖像的油畫家。為什麼用西方寫實肖像介紹一位傳統文人？王伊悠說，一是這幅畫留住了他最好年華的神采；二是策展考慮：「我做展時就想到，像你這樣的公眾可能覺得書法、詩歌、草書看起來冷冰冰，看不出寫了什麼。所以我想把黃老這個人呈現出來，帶一點溫度。」

黃君實草書《水調歌頭》啟功、楊仁愷、徐邦達、馮大中、陳佩秋等題跋（香港故宮文化博物館）

展品中最有故事的一件，是 1999 年的草書蘇軾《水調歌頭》手卷。此卷是黃君實 66 歲時在遼寧大連為友人所作，其後集齊啟功、楊仁愷、徐邦達、陳佩秋等人的題跋，多年後卻現身北京市場。「黃老很豪氣，很多作品都送了朋友。後來黃太發現這件很好的作品在市場上，就自己掏錢買回來，很貴的。」黃太買回後知道館方要做展覽，便直接捐給香港故宮，「她就是想把先生最好的作品留下來」。

博物館就是品酒時的「水晶杯」

《黃君實像》送進館時，畫面上有一團顯眼的白點。「我還以為是黃老的白頭髮，」王伊悠笑說，「後來一看，是霉菌，這麼大一團。」香港潮濕，畫的正面、背面都長了霉。館內文物修復師把它清理乾淨，如今一點都看不出來。後來她把這件事告訴黃家子女，對方聽得入神，她索性替他們安排了一次文物修復室參觀。

所以當她形容博物館的長項時，用了一個品酒的比喻：「同一瓶你最喜歡的酒，我給你一個塑膠杯，再給你一個水晶杯，你一定會說感覺不一樣。博物館就是那個水晶杯，我們是替作品加分的。」

這也解釋了為什麼這次展覽是館方與家屬共同做出來的。「以往博物館可能會覺得，東西捐了就是我們的，你別管。但黃太跟了他幾十年，她是最了解他藝術的人，我跟你講的故事都是她告訴我的。」她形容雙方是夥伴關係，捐贈從來不只是物權轉移。「這是一份傳承和分享精神的延續。博物館要思考的，不是只保護歷史的灰燼，而是保存歷史的火種，然後星火燎原，感染很多很多人。」

王伊悠博士表示香港故宮文化博物館未來發展關鍵是「走出去」（攝：夏家朗）

自2022年開放至今，香港故宮已獲近5,000件捐贈及承諾捐贈的文物。談及未來發展，王伊悠認為關鍵是「走出去」：「我們不能老是只有展覽進來，我們是一間進口博物館，也要做出口博物館。」

「欣於所遇」作為香港故宮首個館藏書畫展，正正是一次完美的示範——示範一間年輕的博物館，如何以自己的藏品講述完整的藝術史脈絡；也示範了如何讓一位已離開的文人，繼續在觀眾面前發光。「其實我跟藏家打交道，每一次都是欣於所遇。」王伊悠微笑着說，「你遇到一個好的藏家，就打開了一個全新的世界。」

【展覽資訊】

名稱：欣於所遇——黃君實的書畫鑒藏與藝術

日期：2026年6月13日至11月23日

地點：香港故宮文化博物館 展廳6

