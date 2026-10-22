旅發局推「香港連場好戲」電影旅遊指南 推介逾百個電影取景地

香港素有「東方荷里活」美譽，無數荷里活大片、經典港產片及亞洲人氣劇集均曾在港取景，吸引不少旅客循着光影足跡探索香港。香港旅遊發展局（旅發局）推出全新「香港 連場好戲」系列宣傳。項目精選 50部電影作品中逾百個取景地，並串聯電影主題地標、文化景點及特色餐飲體驗等，推動電影主題旅遊。



香港旅遊發展局主席林建岳博士表示：「繼今年初推出《香港好味》美食指南、由名廚帶路四周圍尋味之後，我們繼續帶旅客以不同角度探索社區。『香港 連場好戲』結合影視文化與旅遊推廣，進一步帶動電影旅遊潛力，誠邀旅客親身走進銀幕場景，感受香港中西薈萃、新舊交融的獨特魅力，發掘更多『只在香港』的旅遊驚喜。」 文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士表示：「電影和電視作品，正是展示香港魅力最具感染力的平台之一。我們會持續推動以影視文化為主題的景點，例如深受市民和旅客歡迎的『九龍城寨光影之旅』和『油蔴地警署光影之旅』。我們會繼續善用香港豐富的電影文化資源，將更多具代表性的電影題材轉化為旅遊體驗，為旅客帶來更多元的文化旅遊選擇。」

「香港 連場好戲」指南將整合精選電影作品及其相關取景地資訊，當中，喜歡深度遊的旅客可跟隨旅發局Discover Hong Kong 專頁，探索多區電影旅遊路線，如舊城中環、深水埗及油麻地等多個電影場景，體驗沉浸式電影之旅。

50部電影作品中逾百場景 展現香港多元面貌

從繁華鬧市到歷史古蹟，由海濱景致至特色社區，「香港 連場好戲」指南以電影取景地及當中故事，呈現香港多元面貌，並延伸至美食、文化及社區體驗，吸引遊客親身遊歷。

天星碼頭 ，《寒戰》緊張刺激的追逐現場，體驗香港繁忙交通樞紐的都市節奏。

廟街，《新不了情》重要取景地，走進這條傳奇夜街，重溫獨有地道生活到追逐夢想的故事

漫步《瑞草洞》的西九文化區海濱長廊，感受男女主角闊別十年重遇的感動時刻

在《喋血雙雄》取景地鹽田梓等特色社區，回顧電影經典教堂決戰畫面

循着《櫻桃琥珀》及《蝙蝠俠：黑夜之神》足跡，走訪太平山頂及中環至半山自動扶手電梯等香港地標，重新認識香港旅遊熱點

星級電影人帶路 從電影場景探索香港旅遊魅力

旅發局聯同無綫集團製作《Hong Kong Good Take 香港連場好戲》全新資訊節目，節目共分五集，以「愛、劇情、動作、荷里活及亞洲影視劇場」為主題，精選《胭脂扣》、《重慶森林》、《歲月神偷》、《無間道》、《九龍城寨之圍城》、《變形金剛：殲滅世紀》、《難哄》及《水餃皇后》等熱門作品的經典取景地，帶領觀眾循光影足跡探索香港。節目亦覆蓋粵港澳大灣區、新加坡、馬來西亞、澳洲、英國及美國等市場。

節目邀得旅發局主席林建岳博士簡介「香港 連場好戲」電影旅遊推廣項目；影帝任達華、導演陳詠燊、資深武術指導林迪安、電影製片朱鎮安，以及影星伍允龍等走訪多個經典取景地，分享電影幕後故事、取景地拍攝心得、個人拍攝經歷、及推介周邊美食及社區體驗等，讓觀眾深入了解香港深厚的電影文化底蘊之餘，同時亦發掘香港電影旅遊魅力。 聯同業界推出電影主題導賞 深化旅客體驗 旅發局更將聯同業界陸續推出電影主題導賞體驗，透過精心設計的路線，結合影視文化、社區探索及特色餐飲元素，把銀幕故事延伸至社區街巷，讓旅客從另一角度探索香港。

專題內容陸續登場 持續為光影旅程注入靈感 「香港 連場好戲」將分階段推出多個專題內容，多角度介紹香港電影旅遊魅力，持續為旅客帶來探索香港的新靈感。首階段重點內容如下：

《進光影：沉浸式電影體驗》

描述推介多個電影主題地標，帶領旅客由百老匯電影中心出發，走訪星光大道朝聖巨星掌印與銅像，到香港文化博物館及香港電影資料館，欣賞珍貴電影藏品與光影故事，細味香港電影發展歷程 。

《尋覓百變天后梅艷芳光影芳蹤》 《尋夢「哥哥」張國榮璀璨電影足跡》

以兩位蜚聲國際巨星張國榮及梅艷芳為主題，帶領旅客循着他們的銀幕光輝足跡遊走香港。

「光影尋味」專題內容將陸續推出，精選經典電影中有關美食的場景，帶領旅客跟著電影尋味香港，感受中西薈萃的飲食文化。其後亦將配合香港國際電影節等影視盛事，從導演、創作者及國際影視作品的角度，分享香港如何成為國際影視作品的重要取景地，鼓勵旅客投入電影主題旅遊。

香港旅遊發展局主席林建岳博士表示：「繼今年初推出《香港好味》美食指南、由名廚帶路四周圍尋味之後，我們繼續帶旅客以不同角度探索社區。『香港 連場好戲』結合影視文化與旅遊推廣，進一步帶動電影旅遊潛力，誠邀旅客親身走進銀幕場景，感受香港中西薈萃、新舊交融的獨特魅力，發掘更多『只在香港』的旅遊驚喜。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示：「電影和電視作品，正是展示香港魅力最具感染力的平台之一。我們會持續推動以影視文化為主題的景點，例如深受市民和旅客歡迎的『九龍城寨光影之旅』和『油蔴地警署光影之旅』。我們會繼續善用香港豐富的電影文化資源，將更多具代表性的電影題材轉化為旅遊體驗，為旅客帶來更多元的文化旅遊選擇。」

「香港 連場好戲」指南將整合精選電影作品及其相關取景地資訊，當中，喜歡深度遊的旅客可跟隨旅發局Discover Hong Kong 專頁，探索多區電影旅遊路線，如舊城中環、深水埗及油麻地等多個電影場景，體驗沉浸式電影之旅。