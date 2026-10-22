南洋派對新大碟概念展登陸尖沙咀新港中心!10.24加推快閃簽名演出

香港獨立音樂圈極具代表性的後龐克樂隊 「南洋派對 N.Y.P.D.」 ，以《美之》、《Indie師兄》等貼地歌曲為人熟知。最近他們又有新搞作，樂隊全新概念大碟《 我鍾意 》的延伸企劃《我鍾意你埋嚟睇 》，於十月一連兩個週末（10 月 17 至 19 日、10 月 24 至 25 日）進駐尖沙咀新港中心，同場設有沉溺式體驗展覽及期間限定店，換言之今個星期日就是最後一日，各位樂迷萬勿錯過。



有別於常規的音樂宣傳，主辦方形容重點在於「撕開視覺糖衣」，把《我鍾意》創作過程中的混沌碎片全面攤開。手稿、相片、文字散落在店舖各個角落，無導賞、無指示牌，樂迷要自己發掘、自己拼湊，以自身感受去 decode 樂隊的靈感來源。展場另設錄像展區，播放紀錄片風格短片，記錄樂隊歷年來的起伏點滴、熱血高潮與平靜時刻。

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與沉溺式體驗並行的期間限定店是企劃另一核心。店內首度推出全新早秋衣物系列，由幾位本身有藝術背景的樂隊成員操刀設計。要知道 N.Y.P.D. 五位成員日間不少是平面設計師與紋身師，夜晚才做樂手同 DJ，所以這批貨不是隨便印個 logo 的 band tee，而是他們對美學的直接演繹，用實體商品做一份帶有強烈自主色彩的藝術宣言。亞熱帶唱片表示：「南洋派對 N.Y.P.D. 的創作本質就是一場對大眾審美的挑釁。《我鍾意你埋嚟睇》是一次『主觀意志』的純粹展示。」

全個企劃最矚目的焦點落在第二週。樂隊將於 10 月 24 日（星期六）下午 3 時至 6 時，在期間限定店現場舉行小型環境音樂表演及簽名會。對慣了聽他們雙鼓齊上、全場癲狂的樂迷而言，一場 ambient 版本的 N.Y.P.D. 本身就夠罕有，加上簽名會，料將成為兩個週末中最擠的時段，建議早到。

【活動詳情】

南洋派對 N.Y.P.D.《我鍾意你埋嚟睇》大碟沉溺式體驗及期間限定店

日期：10 月 17 至 19 日（重陽節長週末）、10 月 24 至 25 日

時間：12:00 至 19:00

地點：尖沙咀廣東道 30 號新港中心 221 及 206 號舖

特別活動：環境音樂表演及簽名會，10 月 24 日 15:00 至 18:00

