朱耀偉解構填詞人黎彼得香港情 宅男跑手洪盛興挑戰四大極地超馬

一首《浪子心聲》道盡世事滄桑，撫慰了幾代香港人的心靈；一趟長達250公里的荒漠遠征，則重新定義了生命的極限與韌性。最新播出的兩集港台清談節目《非凡人物》，分別聚焦兩位在不同領域打破框架的傳奇人物：一位是在七、八十年代叱咤香港詞壇的作詞奇才黎彼得，其詞作兼具豁達、深情與市井百態，並由香港大學中文學院教授朱耀偉帶領觀眾深入解構其經典；另一位則是從抑鬱陰霾中出走、化身背包客並成功征服世界四大極地沙漠的「宅男跑手」洪盛興。兩位主角一文一武，雖處於截然不同的領域，卻共同折射出一種堅韌不拔、敢於突破既定框架的香港精神。



朱耀偉教授分享黎彼得的成長背景深受粵曲薰陶，因此在押韻、平仄與典故的運用上造詣極深。

粵劇薰陶與基層磨練：黎彼得「貼地」歌詞背後的人生經歷

節目首先致敬香港樂壇的傳奇人物——鬼馬填詞人黎彼得。黎彼得成長於粵劇世家，叔父為著名粵劇老倌靚次伯，讓他從小受粵曲薰陶，在韻律與典故的運用上造詣極深。他早年曾涉足司機、賣報紙等多種基層行業，這段市井經歷賦予了他極其「貼地」的人生視角。朱耀偉教授指出：「黎彼得先生一向給人的印象都是比較鬼馬，不過他也有一些很正經的歌詞，可能大家會忽略了這方面。」 蕭欣浩博士亦分享：「我想這些在社會上打滾的經歷，跟一些市井或貼近民生的歌詞，為何那麼『啜核』、為何那麼『貼地』，可能跟他的人生經歷有密切關係。」

（左起）馮榕榕、米哈、朱耀偉教授及蕭欣浩博士，分享各自對黎彼得詞作的見解。

通俗而不粗俗：攜手許冠傑，以貼地歌詞唱出時代共鳴

七十年代，香港樂壇迎來由歐西流行曲轉向粵語歌的風潮。黎彼得與「歌神」許冠傑攜手合作，從道盡小市民打工辛酸的《半斤八兩》、反映物價騰貴的《加價熱潮》，到描寫都市少女玩樂文化的《尖沙咀 Susie》，聯手打造出一首又一首唱進街坊心坎的時代經典。

蕭欣浩博士分析《半斤八兩》的語言藝術時笑言：「『做到隻積咁嘅樣』，還有『滾水淥豬腸』，這都是當時我們的前輩朋友常掛在嘴邊的話。」 豬腸遇滾水兩端收縮的生動比喻，極其傳神地描繪出「減薪加價、兩頭被榨」的窘迫現實。但黎彼得的筆觸絕非單純宣洩怨氣，而是透過歡快的節奏與自嘲，讓大眾在共鳴中得到情緒的釋放與淨化。

朱耀偉教授特別提到許冠傑寫給黎彼得的悼詞：「許冠傑先生寫給黎彼得先生的悼詞中也有提及，他們一直追求的就是『通俗而不粗俗』。」 二人在廣東話俚語的運用上拿捏得極有分寸，即使在描繪市井賭博的《打雀英雄傳》中，亦巧妙融入「學到足關帝座鎮華容」等三國文學典故；而在傳頌不衰的《浪子心聲》中，黎彼得更化用明代《增廣賢文》的名句，配合「雷聲風雨打，簷畔水滴不分差」的由景入情，寫出了超然物外的人生哲理。

蕭欣浩博士指出黎彼得常以通俗俚語入詞，如「做到隻積咁嘅樣」、「滾水淥豬腸」，詞作非常接地氣。

天王巨星背後的詞壇功力：詞風配合歌手形象打造流行經典

步入八十年代，黎彼得的創作版圖擴展至整個香港主流樂壇，為張國榮、梅艷芳及譚詠麟等天王巨星量身打造了無數代表作。他一改昔日市井說教的色彩，展現出驚人的多變風格。張國榮唱紅全港的勁歌跳舞作品《Monica》，以強烈的代入感成為偶像巨星崛起的「白金升降機」；梅艷芳力量感十足的《將冰山劈開》，展現了前衛的現代感性；而譚詠麟的《天邊一隻雁》，則以極具空間感的「天邊」二字，將自然景物與都市人尋求心靈歸宿的哲思融為一體。

朱耀偉教授總結道：「他可以將廣東歌推到另一個層次，又可以將雅和俗混合得很好。」 朱教授更特別推介了一首呂方的冷門佳作《藍色保暖杯》，指出黎彼得在此曲中挑戰難度極高的「杯」字韻，以一韻到底的手法經營出色彩由藍轉灰、溫度由暖變冷的愛情意象，足見其細膩精湛的匠心。

（左起）馮榕榕、米哈、朱耀偉教授及蕭欣浩博士於節目中探討黎彼得詞作的香港情懷及時代記憶。

從「宅男」到極地跑手：洪盛興跑出低谷活出自我

黎彼得在文字的世界裡打破框架、記錄時代，接續這份對生命的熱情，另一集節目請來的極地超馬跑手洪盛興，則是用腳步在荒漠極地中探索自我的極限。身為第二位成功挑戰世界四大極地超馬的香港人，被稱為「內向好動型宅男」的洪盛興，講述了自己如何從一個從未跑過全馬的普通人，一步步越級挑戰極限。

極地超馬跑手洪盛興是第二位成功挑戰世界四大極地超馬的香港人。

洪盛興大學時期曾患上抑鬱症，一度陷入情緒低谷。為了尋求心靈出路，他在大學時期的最後一個暑假，踏上了一個月的尼泊爾背包之旅，在面對山泥傾瀉與險境考驗中，學會隨機應變。洪盛興談到自己內向卻又渴望探索的性格時表示：「我是一個挺典型的宅男，但有時工作需要，或者對自己有要求，就需要擴展性格限制，去嘗試另外一些不是很擅長的東西。」 這段從抑鬱邊緣出走、獨自探索世界的經歷，意外開啟了他的長跑與極地人生。

（右）嘉賓洪盛興與（左起）主持黃梓勇及米哈分享從抑鬱症「宅男」到背包客、再到挑戰極地超馬的心路歷程。

極地超馬初體驗：洪盛興挑戰全球最乾旱沙漠

2013年，從未跑過全馬的洪盛興在低潮中迎難而上，越級報名挑戰智利阿塔卡馬沙漠250公里的極地超級馬拉松。面對全球最乾旱、最冷與最熱相差40度的極端氣候，加上鬆散的鹽田地形，他在比賽第三天便膝傷復發劇痛難當。但他堅決不輕言放棄，憑著「能走多遠就走多遠」的信念，奇蹟般完成了七天六夜的嚴苛賽事。

嘉賓洪盛興坦言比起獎牌與大滿貫榮譽，參與賽事的過程和體驗更為重要。

放下大滿貫執念：洪盛興享受極地追夢歷程，鼓勵年輕人走出舒適圈

首戰告捷後，洪盛興陸續征戰世界各大極地。在新疆戈壁沙漠賽中，他的舊患再度復發，膝部劇痛到連下斜坡與梯級也無法完成。在退賽邊緣，他靈機一觸嘗試反向行進，意外發現倒走能顯著減輕關節負擔，最終更練就「倒後下山跑」完賽，展現出驚人的靈活適應力。

2014年，他萌生了一年內征服四大極地超馬巡迴賽「大滿貫」的念頭。然而重返智利阿塔卡馬沙漠時，他為了沿途照料受傷落單的跑友而放慢腳步，在檢查站超時二十多分鐘，慘遭大會嚴格執法取消資格。籌備已久的目標驟然落空，洪盛興索性在南美洲漫遊一個月沉澱心靈，徹底放下了對獎牌與頭銜的執念：「追求夢想的過程……比起那個獎牌、比起那些榮譽重要很多，這些過程可以幫我在人生不同階段度過很多難關，學會微笑去度過逆境。」

卸下心理包袱後，他帶著享受的心境奔赴最後一站南極洲，在深及小腿的積雪冰原上跌撞前行，順利完成賽事。從智利阿塔卡馬沙漠、新疆戈壁沙漠、撒哈拉沙漠再到南極洲，縱然因智利站被取消資格而與單年大滿貫擦身而過，他依然憑著堅定步履，成為歷來第二位踏畢這四大沙漠賽事的香港跑手。比起虛名與名次，在困厄絕境中學會微笑面對，才是他最珍貴的人生收穫。

極地長跑不僅重塑了洪盛興的人生觀，更化為照亮他人的力量。2019年，他將自己從抑鬱深谷走到南極冰原的故事撰寫成書，正式投身生命教育與慈善倡導，期望以自身經歷鼓勵年輕人敢於走出舒適圈，去探索世界與人生。

主持米哈（左）及黃梓勇（右）與嘉賓洪盛興（中）在節目後合照留念。

打破框架與極限，活出屬於自己的非凡故事

黎彼得在雅俗之間找到了廣東歌的無限可能，洪盛興則在極致的身體考驗中體悟到生命的真正高度。兩位看似分野極大的「非凡人物」，卻在追求自我突破的路上產生了深刻共鳴。他們用最貼地的語言與最堅毅的步履告訴我們，時代變遷與逆境不過是成長的養分，只要心懷熱情、勇於跨出舒適圈，平凡的人生同樣能綻放出不平凡的光芒。

《非凡人物》

逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31

節目詳情：

https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary

圖片提供：香港電台

