朱耀偉解構填詞人黎彼得香港情 宅男跑手洪盛興挑戰四大極地超馬
一首《浪子心聲》道盡世事滄桑，撫慰了幾代香港人的心靈；一趟長達250公里的荒漠遠征，則重新定義了生命的極限與韌性。最新播出的兩集港台清談節目《非凡人物》，分別聚焦兩位在不同領域打破框架的傳奇人物：一位是在七、八十年代叱咤香港詞壇的作詞奇才黎彼得，其詞作兼具豁達、深情與市井百態，並由香港大學中文學院教授朱耀偉帶領觀眾深入解構其經典；另一位則是從抑鬱陰霾中出走、化身背包客並成功征服世界四大極地沙漠的「宅男跑手」洪盛興。兩位主角一文一武，雖處於截然不同的領域，卻共同折射出一種堅韌不拔、敢於突破既定框架的香港精神。
粵劇薰陶與基層磨練：黎彼得「貼地」歌詞背後的人生經歷
節目首先致敬香港樂壇的傳奇人物——鬼馬填詞人黎彼得。黎彼得成長於粵劇世家，叔父為著名粵劇老倌靚次伯，讓他從小受粵曲薰陶，在韻律與典故的運用上造詣極深。他早年曾涉足司機、賣報紙等多種基層行業，這段市井經歷賦予了他極其「貼地」的人生視角。朱耀偉教授指出：「黎彼得先生一向給人的印象都是比較鬼馬，不過他也有一些很正經的歌詞，可能大家會忽略了這方面。」 蕭欣浩博士亦分享：「我想這些在社會上打滾的經歷，跟一些市井或貼近民生的歌詞，為何那麼『啜核』、為何那麼『貼地』，可能跟他的人生經歷有密切關係。」
通俗而不粗俗：攜手許冠傑，以貼地歌詞唱出時代共鳴
七十年代，香港樂壇迎來由歐西流行曲轉向粵語歌的風潮。黎彼得與「歌神」許冠傑攜手合作，從道盡小市民打工辛酸的《半斤八兩》、反映物價騰貴的《加價熱潮》，到描寫都市少女玩樂文化的《尖沙咀 Susie》，聯手打造出一首又一首唱進街坊心坎的時代經典。
蕭欣浩博士分析《半斤八兩》的語言藝術時笑言：「『做到隻積咁嘅樣』，還有『滾水淥豬腸』，這都是當時我們的前輩朋友常掛在嘴邊的話。」 豬腸遇滾水兩端收縮的生動比喻，極其傳神地描繪出「減薪加價、兩頭被榨」的窘迫現實。但黎彼得的筆觸絕非單純宣洩怨氣，而是透過歡快的節奏與自嘲，讓大眾在共鳴中得到情緒的釋放與淨化。
朱耀偉教授特別提到許冠傑寫給黎彼得的悼詞：「許冠傑先生寫給黎彼得先生的悼詞中也有提及，他們一直追求的就是『通俗而不粗俗』。」 二人在廣東話俚語的運用上拿捏得極有分寸，即使在描繪市井賭博的《打雀英雄傳》中，亦巧妙融入「學到足關帝座鎮華容」等三國文學典故；而在傳頌不衰的《浪子心聲》中，黎彼得更化用明代《增廣賢文》的名句，配合「雷聲風雨打，簷畔水滴不分差」的由景入情，寫出了超然物外的人生哲理。
天王巨星背後的詞壇功力：詞風配合歌手形象打造流行經典
步入八十年代，黎彼得的創作版圖擴展至整個香港主流樂壇，為張國榮、梅艷芳及譚詠麟等天王巨星量身打造了無數代表作。他一改昔日市井說教的色彩，展現出驚人的多變風格。張國榮唱紅全港的勁歌跳舞作品《Monica》，以強烈的代入感成為偶像巨星崛起的「白金升降機」；梅艷芳力量感十足的《將冰山劈開》，展現了前衛的現代感性；而譚詠麟的《天邊一隻雁》，則以極具空間感的「天邊」二字，將自然景物與都市人尋求心靈歸宿的哲思融為一體。
朱耀偉教授總結道：「他可以將廣東歌推到另一個層次，又可以將雅和俗混合得很好。」 朱教授更特別推介了一首呂方的冷門佳作《藍色保暖杯》，指出黎彼得在此曲中挑戰難度極高的「杯」字韻，以一韻到底的手法經營出色彩由藍轉灰、溫度由暖變冷的愛情意象，足見其細膩精湛的匠心。
從「宅男」到極地跑手：洪盛興跑出低谷活出自我
黎彼得在文字的世界裡打破框架、記錄時代，接續這份對生命的熱情，另一集節目請來的極地超馬跑手洪盛興，則是用腳步在荒漠極地中探索自我的極限。身為第二位成功挑戰世界四大極地超馬的香港人，被稱為「內向好動型宅男」的洪盛興，講述了自己如何從一個從未跑過全馬的普通人，一步步越級挑戰極限。
洪盛興大學時期曾患上抑鬱症，一度陷入情緒低谷。為了尋求心靈出路，他在大學時期的最後一個暑假，踏上了一個月的尼泊爾背包之旅，在面對山泥傾瀉與險境考驗中，學會隨機應變。洪盛興談到自己內向卻又渴望探索的性格時表示：「我是一個挺典型的宅男，但有時工作需要，或者對自己有要求，就需要擴展性格限制，去嘗試另外一些不是很擅長的東西。」 這段從抑鬱邊緣出走、獨自探索世界的經歷，意外開啟了他的長跑與極地人生。
極地超馬初體驗：洪盛興挑戰全球最乾旱沙漠
2013年，從未跑過全馬的洪盛興在低潮中迎難而上，越級報名挑戰智利阿塔卡馬沙漠250公里的極地超級馬拉松。面對全球最乾旱、最冷與最熱相差40度的極端氣候，加上鬆散的鹽田地形，他在比賽第三天便膝傷復發劇痛難當。但他堅決不輕言放棄，憑著「能走多遠就走多遠」的信念，奇蹟般完成了七天六夜的嚴苛賽事。
放下大滿貫執念：洪盛興享受極地追夢歷程，鼓勵年輕人走出舒適圈
首戰告捷後，洪盛興陸續征戰世界各大極地。在新疆戈壁沙漠賽中，他的舊患再度復發，膝部劇痛到連下斜坡與梯級也無法完成。在退賽邊緣，他靈機一觸嘗試反向行進，意外發現倒走能顯著減輕關節負擔，最終更練就「倒後下山跑」完賽，展現出驚人的靈活適應力。
2014年，他萌生了一年內征服四大極地超馬巡迴賽「大滿貫」的念頭。然而重返智利阿塔卡馬沙漠時，他為了沿途照料受傷落單的跑友而放慢腳步，在檢查站超時二十多分鐘，慘遭大會嚴格執法取消資格。籌備已久的目標驟然落空，洪盛興索性在南美洲漫遊一個月沉澱心靈，徹底放下了對獎牌與頭銜的執念：「追求夢想的過程……比起那個獎牌、比起那些榮譽重要很多，這些過程可以幫我在人生不同階段度過很多難關，學會微笑去度過逆境。」
卸下心理包袱後，他帶著享受的心境奔赴最後一站南極洲，在深及小腿的積雪冰原上跌撞前行，順利完成賽事。從智利阿塔卡馬沙漠、新疆戈壁沙漠、撒哈拉沙漠再到南極洲，縱然因智利站被取消資格而與單年大滿貫擦身而過，他依然憑著堅定步履，成為歷來第二位踏畢這四大沙漠賽事的香港跑手。比起虛名與名次，在困厄絕境中學會微笑面對，才是他最珍貴的人生收穫。
極地長跑不僅重塑了洪盛興的人生觀，更化為照亮他人的力量。2019年，他將自己從抑鬱深谷走到南極冰原的故事撰寫成書，正式投身生命教育與慈善倡導，期望以自身經歷鼓勵年輕人敢於走出舒適圈，去探索世界與人生。
打破框架與極限，活出屬於自己的非凡故事
黎彼得在雅俗之間找到了廣東歌的無限可能，洪盛興則在極致的身體考驗中體悟到生命的真正高度。兩位看似分野極大的「非凡人物」，卻在追求自我突破的路上產生了深刻共鳴。他們用最貼地的語言與最堅毅的步履告訴我們，時代變遷與逆境不過是成長的養分，只要心懷熱情、勇於跨出舒適圈，平凡的人生同樣能綻放出不平凡的光芒。
《非凡人物》
逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31
節目詳情：
https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary
圖片提供：香港電台