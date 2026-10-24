重現香港失落摩登大宅！九十後建築師做30個模型 上環展出豪宅史

每當提及「別墅」或「豪宅」，許多人腦海中浮現的往往是浮誇裝潢與仿古典的奢華外觀。然而，在過去半個多世紀的香港，別墅曾擁有一套清晰且優雅的「摩登」建築語言。它們牆身雪白、線條簡潔，並且善用本地石材，不靠繁複裝飾來譁眾取寵。

為了替這批印證時代卻逐漸式微的建築找回名分，九十後建築師袁偉然（Alex）於2024年下半年發起「尋找香港摩登現代別墅」研究計劃，聯同建築師曾嘉媛、黃建諺及建築助理葛樂宜，耗時兩年整理出24個經典案例。研究成果現以「香港摩登別墅展覽1930-1980年代」公開，於上環新街的畫廊展出30多個精緻建築模型，同名研究書籍亦同步面世。

團隊在還原過程中堅持「不憑想像」，從舊圖紙、建築雜誌、文獻和報道中搜集平面圖、剖面圖及照片，再反覆互相對照。模型製作由黃建諺統籌，結構相對簡單的採用3D打印，複雜的則邀請本地知名模型師親手操刀。展覽開幕前夕，趙世曾家人更專程來觀賞趙苑模型，感嘆這是首次從微觀角度重看自己的家，甚至能精準指出後來翻新過的細節，足見模型之逼真。

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展覽空間的敘事並非按年代排序，而是順應香港獨特的地景展開。路線由半山石牆上的華人富裕社區起步，攀升至私隱度極高的山頂，再跨越維港進入九龍塘花園城市與界限街以南的住宅實驗，最後漫步至港島南岸的臨海別墅，以及1970年代末新界錦綉花園與康樂園的北美式市郊屋苑。策展團隊更巧妙利用展場上下兩層的高低差，讓觀眾親身體驗山頂大宅的空間動線，感受昔日司機在下層泊車、主人沿樓梯步行回家的生活節奏。

許多摩登別墅因私隱考量或已遭拆卸改建，內部裝潢早已無從稽考。幸運的是，五六十年代興起的粵語片與邵氏電影成為了最佳的歷史見證。當時的佈景師參考外國雜誌與真實富戶，將柱廊、拱門與麻石等元素搬入片場。邵逸夫在清水灣的影城更是將工作與居住合而為一，宛如電影《楚門的世界》般日夜運作。透過這些老電影的鏡頭，我們得以窺探昔日豪門的客廳佈局與摩登生活方式。 展覽將於10月25日結束，想親眼重溫這批失落的摩登大宅風景，務必把握最後機會。

香港摩登別墅展覽1930-1980年代

地點：HalfwayGallery 日期：即日至10月25日