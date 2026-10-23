芥川獎得主村上龍74歲逝世 《無限透明的藍》寫盡日本病態

日本文壇又傳來震撼噩耗，以《接近無限透明的藍》一舉成名的日本當代文學巨匠村上龍，於2026年10月17日在家中辭世，享年74歲。出版社幻冬舍BOOKS於23日在官方X帳號公布死訊，指葬禮已按家屬意願以家族葬形式低調舉行，並婉拒弔唁及帛金。幻冬舍表示，村上龍由《接近無限透明的藍》開始，一直為年輕世代寫出震撼作品，形容他是「以時代領跑者之姿一路奔馳」的作家。



村上龍本名村上龍之助，1952年生於長崎縣佐世保市。1976年，仍在武藏野美術大學就讀的他，憑處女作《接近無限透明的藍》奪得群像新人文學獎及第75屆芥川獎。小說赤裸描繪美軍基地附近一班沉溺毒品與性愛的青年，單行本連文庫本累積銷量高達350萬冊。其後他憑《寄物櫃裏的嬰孩》、《味噌湯裏》、《共生蟲》及《來自半島》等作品，先後奪得野間文藝新人獎、讀賣文學獎、谷崎潤一郎獎、每日出版文化獎等文壇殊榮。

村上龍的創作從不避諱暴力與慾望，宛如手持解剖刀的外科醫生，無情切開社會的化膿創口。在1980年代，他與村上春樹並稱「雙村上」，兩人雖無親屬關係，卻曾在1981年合著對談集《WalkDon'tRun》。相比起村上春樹筆下都市人的疏離、孤獨與魔幻寫實，村上龍更傾向以暴烈的文字，直面資本社會與國家體制的殘酷。從探討棄嬰報復社會的《寄物櫃裏的嬰孩》、揭露都會病態心理的《味噌湯裏》、預演北韓部隊佔領福岡的《來自半島》，到顛覆傳統教育與職業觀的《13歲的HelloWork》，他一再於作品中預言日本社會的危機，始終緊貼時代脈搏。

除了純文學創作，村上龍亦活躍於影視與傳媒界，曾親自執導《接近無限透明的藍》、《黃玉》及《KYOKO》等多部電影，並與小池榮子共同擔任東京電視台經濟訪談節目《坎布里亞宮殿》主持長達20年。令人無限唏噓的是，在今年3月26日他最後一次出鏡、告別該節目的「編輯後記」環節中，他於白板親筆寫下「死＆生 村上龍」作為結語。如今回看，這幾個充滿哲學意味的字眼，竟成了他對個人生命終局的最後告別。