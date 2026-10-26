莫內晚年巨作《鳶尾花》4.2億成交！巴黎蘇富比破法國拍賣紀錄

還記得早前在中環蘇富比旗艦藝廊外，那條為了一睹印象派大師莫內 （Claude Monet）真跡而大排長龍的人龍嗎？這幅曾引發全城藝術愛好者朝聖的巨作——《 #鳶尾花 》（Iris），近日在巴黎蘇富比拍賣會上迎來了歷史時刻。



當地時間10月22日晚，這幅密藏近百年的莫內晚年鉅作於巴黎蘇富比「重拾時光：施倫貝格爾珍藏」晚間拍賣重磅登場。經過長達45分鐘的激烈拉鋸，作品最終以連佣金5,000萬歐元（逾4.2億港元）天價成交，遠超拍前2,200萬至3,000萬歐元的估價，正式成為法國拍賣史上最昂貴的藝術品。據悉，當晚共有6位藏家參與競投，最後由一位亞洲私人買家透過電話委託成功投得。

《鳶尾花》約繪於1924至1925年間，即莫內離世前一兩年。畫幅高達159.6乘180厘米，是該系列至今上拍尺幅最大的一幅。這幅曠世名作的流傳歷史充滿傳奇色彩：莫內逝世後，畫作先由其子米歇爾（Michel Monet）繼承，其後轉入巴黎著名畫商凱蒂亞・格拉諾夫（Katia Granoff）手中。1950年代，極具遠見的法國女收藏家珍妮・施倫貝格爾（Jeanne Schlumberger）獨具慧眼，將其納入私人典藏。

在過去近一個世紀以來，《鳶尾花》一直被妥善珍藏於施倫貝格爾家族的巴黎宅邸中，自完成以來從未公開展出，外界過去僅能透過一張黑白照片窺探其真實面貌。專家指出，這幅畫作從未受損，亦未曾塗上光油（Varnish），保存狀態堪稱完美，將莫內晚年對光影與色彩近乎抽象的純粹感知展露無遺。

適逢莫內逝世100周年，這幅絕世珍品於今年9月底在香港蘇富比旗艦藝廊作全球首次公開亮相，隨後巡展至紐約，並在各地掀起一陣「莫內熱」。