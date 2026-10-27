你的保安李寶安｜李尚正原是港大建築高材生？揭冷面笑匠上位之路

HOY TV 首部原創處境喜劇《你的保安 李寶安》今晚 10 月 26 日正式開播，由憑《正義迴廊》獲金像獎頒發新晉導演的何爵天，並由李尚正、盧頌恩（妹頭）這對黃金拍檔，聯同麥沛東、王耀宏（Meaning）及曾睿智（Jam）領銜主演。講起李尚正，在香港演藝圈，很難找到像他這樣難以歸類的異數。



大眾對他的印象，可能是《美人魚》裡那位畫出古怪人魚、憋笑到面部抽搐的警員，或是《臥底旅行團》中，說話抵死啜核的主持阿正。他不走傳統小生的包裝路線，卻總能在荒誕與日常之間，精準演繹港式幽默。

李尚正 飾 李寶安（YouTube@HOY媒體網絡）

名校高材生出身

這份獨特視角下的喜劇節奏，源自李尚正一段反常規的成長歷程。少年時期的李尚正是典型名校高材生，會考考獲4A、高考3A，順理成章跨入香港大學建築學院。但建築系漫長的熬夜畫圖、論文與實習生涯，外人表面看來，他走上了成為專業人士的康莊大道，但這種生活卻未符他的預期。

讀至Year 3，李尚正毅然申請休學，遠赴南美洲流浪半年，回港後未有重投建築界的晉升階梯，反而走上了另一條跑道，反倒經友人引薦踏進香港有線電視，由最底層的節目助理與娛樂記者做起。

被周星馳羅致旗下

當時的有線電視娛樂台正處於創意蓬勃的嶺巔峰期。2004年，林海峰主理綜藝節目《有個娛樂乜人台》，原本負責幕後打點的李尚正因人手吃緊被推至幕前，化身「記者正」。他那種慢條斯理、看似心不在焉卻暗藏冷幽默的演出節奏，非但沒有被林海峰的快節奏吞沒，反而產生了極強的化學反應，更意外引來了周星馳的目光，將他羅致旗下，延攬至星輝海外擔任電影編劇。

阿正曾在林海峰節目《有個娛樂乜人台》做助理，更有出鏡機會。（影片截圖）

跟在周星馳身邊寫劇本，是業內公認難度極高的「少林寺」式磨練，但也徹底鍛鍊出李尚正對喜劇節奏與角色設計的洞察力，更促成他創作與幕前雙軌並行的演藝生涯。

近年為他在電影及電視範疇中，都不乏為人熟知的代表作品與經典角色：

1. 《長江7號》（2008）飾 曹主任

飾演貴族學校中勢利刻薄、梳著油頭的訓導主任。角色總是斜眼看人、說話尖酸，極盡挖苦基層出身的周小狄（徐嬌飾）。李尚正以近乎神經質的肢體語言和荒謬的優越感，精準演繹出星爺電影中經典的反派綠葉形象，成功打開電影知名度。

《長江７號》中的曹主任，一個「食鼻屎」動作，令人難忘。 （《長江７號》影片截圖）

2. 《西遊·降魔篇》（2013）兼任編劇、飾 沙僧

身兼編劇團隊主力，更憑此片入圍金馬獎「最佳改編劇本」提名。幕前則大膽顛覆傳統沙僧溫和老實的形象，全片近乎全裸上陣，飾演在水潭中吞噬村民的水妖。他全程零台詞，僅靠空洞凶狠的眼神和詭異扭曲的肢體動作傳遞壓迫感，被觀眾評為「影史最邪氣、最驚悚的沙僧」。

3. 《美人魚》（2016）飾 警察局警員

客串飾演與文章搭檔的派出所民警。在鄧超報案聲稱遭遇美人魚的經典橋段中，他一本正經地將嫌疑人畫成「半人半魚、左邊人右邊魚」等怪誕草圖；而在鄧超轉身離去時，他與文章極力憋笑至面部肌肉抽搐、發出怪聲的互動，成為全片傳播度最高、在網絡上被瘋傳為迷因的經典名場面。

獲周星馳賞識，令阿正獲得一份肯定。（《美人魚》花絮相片）

4. 《臥底旅行團》系列（香港有線電視／HOY TV）節目主持

與盧頌恩（妹頭）搭檔主持的王牌真人騷。他化身普通旅客臥底參加各種低價、劣質的旅行團，面對硬銷購物、貨不對辦的爛行程及難以下嚥的團餐，他全程以招牌「死人化妝」般的冷面神情應對，配合毒舌卻一針見血的吐槽，毫無偶像包袱地揭露旅遊陷阱，成為電視台收視支柱，亦讓他贏得「開電視一哥」的外號。

《臥底旅行團》令李尚正愈來愈紅。（影片截圖）

5. 《空間大改造》系列（香港有線電視／HOY TV）節目旁白

長年擔任香港版家居改造節目的旁白解說。有別於傳統居家節目溫馨感性的旁白風格，李尚正以標誌性的慵懶聲線、抵死幽默的措辭解構奇則戶型與設計師的奇思妙想，將平淡的裝修過程化為笑點密集的綜藝體驗，成為該節目多年來不可或缺的靈魂元素。

6. 《死屍死時四十四》（2023）飾 李寶安

飾演豪宅屋苑的資深保安員，表面按部就班、對住客要求唯唯諾諾，背後卻在荒誕的處理屍體過程中展現出底層打工仔的無奈與市儈生存哲學。李尚正將冷幽默自然融進寫實生活細節，演技層次大受好評，成功憑此角色獲得第42屆香港電影金像獎「最佳男配角」提名。

李尚正於《死屍死時四十四》裡飾演「臨海峯」住宅的保安員「李寶安」。（《死屍死時四十四》電影劇照）

近年他在《臥底旅行團》系列的表現，更廣獲好評，在資源有限的開電視打出收視王牌，被坊間戲稱為「開電視一哥」。