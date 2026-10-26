深圳融美術館2027下半年開館 周安曼李佳朱淑楨三策展人陣容

位於深圳後海的新美術館「融美術館」昨日（10月22日）宣布，委任周安曼、李佳及朱淑楨為策展人，與館長皮力一同推動展覽策劃、學術研究、學習與公眾參與及公共項目。美術館預計2027年下半年正式開館，現正全面籌備。



融美術館策展團隊（由左至右）：周安曼、李佳、朱淑楨，攝影：牛牛映畫

以「共融」定義當代藝術新座標

美術館設於後海M80城市綜合體內，是區內的文化地標，以「共融」為核心理念，從國際視角展示及收藏當代藝術、影像、展演及數字媒介等創作。館方相信，文化的活力來自不同觀點、經驗與知識體系之間持續而開放的交流，希望通過展覽、收藏、研究及公共項目連結本地與全球、藝術與社會、歷史與未來。

館長皮力表示：「『融』不僅是融美術館的名稱，也是我們對於當代文化實踐的理解。它意味著不同藝術、文化背景與知識體系之間持續而開放的交流，並在這一過程中不斷生成新的認知與可能性。」他認為三位策展人在當代藝術研究、國際策展及在地公眾參與方面經驗豐富、視野開闊，她們的加入有助美術館「構建兼具學術深度與開放性的策展及研究框架」，為開館及日後發展打好基礎。

從威尼斯雙年展到深圳

融美術館策展人周安曼 攝影：牛牛映畫

相信香港藝壇對周安曼（Freya Chou）應該不陌生，她在2015至2019年出任香港Para Site首位教育及公眾項目策展人，2022年策劃代表香港參加第59屆威尼斯視覺藝術雙年展的展覽，2023年策劃台北雙年展。今年她在紐約雕塑中心（SculptureCenter）為香港錄像藝術先驅鮑藹倫策劃其首個美國大型個展《She Moves》。她亦曾在都靈亞洲藝術博物館、香港M+、台北市立美術館及匹茲堡卡內基美術館等機構發表策展及出版項目。

她的實踐立足亞洲視角，關注視覺藝術、表演與文學之間的跨領域對話。她將與李佳共同負責學術研究、展覽及公共項目的策劃。周安曼表示：「融美術館立足深圳、面向國際的發展方向，與我長期以來關注的跨地域文化交流有著深刻共鳴。我期待與來自世界各地的藝術家、研究者及文化工作者展開合作與交流，共同探索更廣闊的區域與國際文化對話。」

學術研究×公眾參與

融美術館策展人李佳 攝影：牛牛映畫

李佳曾任佩斯北京副總監（2012至2015年）及泰康空間高級策展人（2015至2020年），策展方向集中在重新敘述中國當代藝術史，以及亞洲語境中的參與式藝術及自我組織。她長期與不同世代的中國藝術家合作，策劃過泰康空間「日光亭」青年藝術家系列（2016至2018年），以及「就地取材：中國當代社區藝術實踐」（2023年）等展覽和研究項目。她說：「我始終希望自己的工作與藝術如何回應社會、連接人與人之間的關係有關……為了尚未發生的理解，也為了尚未抵達的共同。」

融美術館策展人李佳 攝影：牛牛映畫

朱淑楨負責學習與公眾參與項目，在文化機構工作超過二十年，曾任深圳畫院展覽部副主任（2003至2014年）及深圳市奇域博物館發展服務中心秘書長（2017至2026年），亦曾擔任一所社區博物館館長（2024至2026年）。她曾帶領團隊參與深圳博物館、深港城市\建築雙城雙年展等機構及活動的公共文化服務策劃，累計服務觀眾超過300萬人次。

朱淑楨表示：「我始終相信，博物館鼓勵每一個人成為終身學習者……學習發生在人與人、人與藝術、人與城市之間的相遇和交流之中。」隨著策展團隊成形，融美術館將繼續籌備展覽、研究及公共項目，並會陸續公布更多開館計劃。