香港亞洲藝術週｜紂王妲己宴飲青銅器首拍　三大拍賣行重點一文看

三千年前，商紂王與寵妃妲己設宴饗酒，奏新樂、跳萬舞；三千年後，據稱記錄這場盛宴的青銅器現身香港拍場。今年秋季亞洲藝術週，邦瀚斯、佳士得與蘇富比在10月28日至30日接連開槌，由商代青銅、宋元明清宮廷重器，到犍陀羅石雕與喜馬拉雅金銅佛，跨越三千年的珍品輪番登場。



今年幾家拍賣行各有側重：蘇富比走「重器」路線，《萬古之幽》專場以「敬古」為主軸，由商代青銅器一路講到乾隆皇帝的仿古品味，兩件首登拍場的商代青銅器估價都上看三千萬港元；邦瀚斯以「單一藏家專場」打頭陣，勝在門類廣、故事多，佛教造像份量吃重，由宮廷琺瑯、雕漆到犍陀羅石雕都有。佳士得適逢進駐亞洲四十週年，拍賣以外加碼學術展覽舉辦「英國皇家藝術學院『1935–36中國藝術國際展覽會』：紀念獻禮」，展出約15件曾在當年倫敦大展亮相的珍品。

蘇富比｜《萬古之幽》用青銅器說故事

蘇富比今季以《萬古之幽》為主軸，追溯五千年華夏文明，連同《中國藝術珍品》及《大樂與慈悲：重要私人珍藏佛教珍品三件》，三場同於10月30日舉槌。焦點是兩件首登拍場的商代青銅器。

高26.3厘米的「隰尊」（估價1,500萬至3,000萬港元）內鑄三十六字銘文，據蘇富比資料，記載紂王與妲己共同主持的皇家「饗酒」典禮。學者推算日期或為公元前1051年6月22日，距商朝在牧野之戰覆亡僅五年，等同一份三千年前的宮廷派對紀錄，正好呼應《史記》對紂王縱情聲色的描述。

金從怡舊藏元斝

另一件「金從怡舊藏元斝」（估價2,000萬至3,000萬港元）高47.8厘米，是商代最高等級的王室祭祀酒器，同等規格僅見於婦好墓等王室墓葬。它先後經清代金石學家劉喜海及上海古董巨擘金從怡遞藏，亦曾入藏檀香山藝術博物館。

乾隆皇帝則是蘇富比今季的隱藏主角，大維德爵士舊藏的周代印紋灰陶尊（估價600萬至1,200萬港元），口沿內刻乾隆御製詩，認為商周青銅器再顯赫，也不過是陶尊的「兒孫」。巧合的是，隰尊銘文有「用作父乙彝」一句，而據蘇富比解讀，乾隆詩中舉例的正是「祖丁、父乙」。另一件乾隆御題紫檀填金撫松御容圖方筆筒（估價1,000萬至2,000萬港元），松下高士的面容與故宮藏《是一是二圖》中的乾隆如出一轍，堪稱皇帝化身漢族文人的「角色扮演」。

瓷器同樣重磅，《中國藝術珍品》的明永樂青花夔龍紋罐（估價3,000萬至6,000萬港元）或為孤品；曾為多位頂級藏家遞藏的元青花魚藻紋大罐（估價待詢）是已知同類中體量最大的一件；仇焱之舊藏的南宋官窰小盃（估價1,500萬至3,000萬港元）專為臨安皇室燒造。佛像方面，《大樂與慈悲》的十三世紀尼泊爾銅鎏金度母立像估價1,400萬至2,800萬港元。

蘇富比（中環干諾道中8號置地遮打 蘇富比旗艦藝廊）

三場拍賣：10月30日；預展10月24日至29日，每日上午11時至下午6時



佳士得｜四十週年拍賣與學術雙線並行

佳士得今年慶祝進駐亞洲四十週年，拍賣與學術雙線並行：一邊是10月29日的中國瓷器及工藝精品拍賣，另一邊是10月22日至11月6日在The Henderson舉行的「英國皇家藝術學院『1935-36中國藝術國際展覽會』：紀念獻禮」展。

拍賣方面，佳士得10月29日策劃四大專場，合共逾210件拍品。最矚目的是一件清乾隆御製金胎纍絲嵌寶石執壺，獲安排單一拍品專場：壺身以黃金打造並滿嵌珠寶，曾為瑞典傳奇藏家卡爾·坎普（Carl Kempe）舊藏，形制與清宮檔案所載一款金執壺吻合。「區百齡珍藏第三部分」以明宣德青花甘露瓶及一件或為孤品的元青花人物故事罐領銜；「愛蓮堂珍藏」帶來30件與宮廷相關的珍品；「重要中國瓷器及工藝精品」則有罕見的永樂剔紅紙槌瓶。

同期更設有紀念展，1935年11月至翌年3月，倫敦伯林頓府舉行的「中國藝術國際展覽會」匯聚逾三千件文物，吸引逾四十萬名觀眾，當年民國政府借出的文物更由英國軍艦護送遠渡重洋，深刻改變全球對中國藝術的理解。事隔九十年，佳士得與古董商丹尼爾·埃斯肯納齊（Daniel Eskenazi）合作，重聚約15件原展展品，並為康蕊君與王嘉慧執筆的六卷本中英雙語專著《1935倫敦藝展》舉行發布。

展品包括大維德爵士舊藏的明永樂乾隆御題剔紅雕雙鳳蓮花盞托，已知另外兩件同款均藏於博物館；清乾隆御製白玉雕盤龍紋活環耳蓋瓶，同類作品見於大都會藝術博物館及天津博物館；以及清乾隆御製畫琺瑯瓜棱式壺，已知僅存三例，亦是唯一一件存於私人收藏的例子。

佳士得（中環美利道2號The Henderson）

中國瓷器及工藝精品拍賣：10月29日；預展10月22日至28日（需預先登記）

佛教藝術及印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣：10月30日

紀念展：10月22日至11月6日（8樓）



邦瀚斯｜單一藏家專場打頭陣 佛像橫跨亞洲

邦瀚斯今年則是走「藏家故事」路線，10月28日的中國藝術拍賣由三個單一藏家專場領軍，翌日再推兩場印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣，由犍陀羅、西藏到蒙古，地域跨度甚廣，焦點拍品估價多在數十萬至一千萬港元之間。

「睿鑑典風」是邦瀚斯與國際古董商斯佩爾曼（Jules Speelman）第四度合作，推出逾40件珍藏。高77厘米的元/明銅鎏金觀音坐像（估價700萬至900萬港元）體量罕見；明成化十年（1474年）銅銜芝臥鹿（估價700萬至900萬港元）刻「成化十年」「劉定之製」款，相信是明代大型肖生銅像中僅見的紀年之作；清乾隆御製剔紅嵌玉條桌（估價200萬至300萬港元）則曾為大都會藝術博物館藏品。

藏家鄧成清的「慎德梵華」，主角是明代瓷塑宗師何朝宗的兩尊德化白瓷：釋迦牟尼佛坐像（估價250萬至300萬港元）全球已知同式僅兩尊；祥雲觀音立像（估價200萬至300萬港元）則與清宮舊藏一例同模同型。台灣企業家潘勝正伉儷的「陽明山房藏珍選萃」聚焦雕漆與掐絲琺瑯，領銜的清雍正至乾隆掐絲琺瑯逐珠雲龍紋天球瓶（估價700萬至1,000萬港元）高57.4厘米，為彼得·摩爾爵士舊藏。

10月29日的「梵韻九珍」只得九件拍品，出自一位藏家近半世紀的積累，名稱取自梵語「九寶」，由犍陀羅三/四世紀片岩說法佛石碑（估價200萬至300萬港元）領銜。「誠虔韻映」則有十七世紀扎什倫布寺製銅鎏金空行母像（估價350萬至450萬港元），以及刻「大明永樂年施」款的銅鎏金綠度母像（估價250萬至350萬港元）。

邦瀚斯（皇后大道東50號太古廣場六座）

中國藝術品拍賣：10月28日；預展10月24日至27日

印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣：10月29日；預展10月24日至29日

