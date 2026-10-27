2026萬聖節7大裝扮靈感：牛來、夏蘭特、末日博士、全盤點

萬聖節又到，今年還想扮殭屍、吸血鬼？不如向2026年最具話題的流行文化人物取經！由「爛到爆紅」的內地動畫《牛來》、恐怖片《愛你致死不渝 Obssession 》有著詭異笑容的女主角Nikki、Christopher Nolan《奧德賽The Odyssey》有著搶眼造型的阿伽門農，到剛在啟德開唱的The Weeknd 、由洛拔唐尼重返漫威「黑化」飾演的末日博士，以至世界盃搶鏡的夏蘭特，及Bad Bunny超級碗上的「人肉草叢」，以下7大扮裝靈感，保證全場一眼認出你扮誰！



1. 《牛來》小牛「牛來」

今年暑假最魔幻的影壇奇觀，非內地動畫《牛來》莫屬。這部由導演信雨萌與編劇母親孫麗芳耗時5年「手搓」的作品，上映首9日票房僅7,169元人民幣，卻因「粗糙到離譜」的畫面反向爆紅，票房衝破千萬，「看了後悔86分鐘，不看後悔一輩子」更成網民金句。大家可用紙皮砌一個稜角分明的牛頭，貼圖越粗糙，越有網民口中的「後現代油畫風格」。

2. 《Obsession》Nikki

今年最紅恐怖片非Curry Barker自編自導的《Obsession》莫屬。故事講述音樂店店員Bear暗戀同事Nikki，弄斷許願玩具「One Wish Willow」，許願她「愛他多於世上任何人」。但願望成真後Nikki卻被「奪舍」，變成瘋狂佔有他的「Freaky Nikki」。扮Nikki重點不在衫，而在「演」，全晚瞪大眼睛，配合詭異笑容死盯「心上人」，再手持一卷用來封死大門的膠紙就已足夠。

3. The Weeknd

The Weeknd「After Hours Til Dawn」巡迴演唱會本月24日起分兩個周末在啟德主場館開唱四場。首場他就驚喜唱出未發行新歌《Hong Kong》，採樣王菲1993年粵語經典《季候風》，配上王家衛風格的藍調香港街景及維港夜色，全場沸騰。樂迷形容這是寫給香港的「情信」，網上隨即掀起熱潮。31日萬聖節當晚正是香港尾場，扮成他入場最應景。

4. 《The Odyssey》阿伽門農

路蘭（Christopher Nolan）今夏鉅製《The Odyssey》最搶鏡的除了麥迪文飾演的奧德修斯，還有Benny Safdie飾演的希臘聯軍統帥阿伽門農。他一身啞黑盔甲，頭戴金邊高羽冠頭盔，身披黑色斗篷。造型雖被批評不合史實，卻因神似超級英雄被網民戲稱「希臘版蝙蝠俠」。角色打入今年Google萬聖節熱搜扮裝榜，排第4位。

5. 末日博士 Doctor Doom

漫威迷今年最期待的，莫過於「鐵甲奇俠」洛拔唐尼將於12月上映的《復仇者聯盟5：末日降臨》，以末日博士（Doctor Doom）身份回歸。末日博士本名Victor von Doom，1962年由Stan Lee與Jack Kirby創造，是《神奇4俠》的頭號宿敵，集天才科學家、魔法師與一國之君於一身，被視為漫威最經典反派之一，扮他絕對是今年話題之選。

6. 夏蘭特

挪威睽違近 30 年重返世界盃，領軍的夏蘭特無疑是今年話題度最高的人物。雖然他現時已剪去長髮，但他的「金髮巨漢」形象早已深入民心。只要穿上挪威紅色或曼城天藍色球衣，戴上金色長假髮並紮起小馬尾，最後擺出招牌「打坐」慶祝動作，就已經十分傳神。

7. Bad Bunny超級碗「草叢」

誰想到一叢草也能成為年度音樂名場面？Bad Bunny今年2月擔綱第60屆超級碗中場表演，場上一叢叢綠油油的「草叢」原來由真人扮演，意外搶盡鏡頭，成為網民熱議的迷因。如今這身造型已有現成服裝，不必再花工夫DIY。