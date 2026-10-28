《媽樣年華》周家怡跳鋼管舞爭金像影后 逆境追夢引爆共鳴｜何故

《媽樣年華》，題材貼地寫實，劇情真摯動人，既輕鬆幽默，又溫馨療癒，周家怡和金燕玲表現亮麗，女性觀眾特別有共鳴。



《媽樣年華》是第七屆首部劇情片計劃大專組得獎作品，由新晉女導演胡翠兒編劇及執導，陳心遙監製，周家怡、金燕玲、陳湛文、楊雅文、張迪文主演，駱振偉及楊詩敏驚喜客串，以罕見的鋼管舞題材，探討「夢想」和「自由」。

《媽樣年華》講述家庭主婦楊美圓（周家怡 飾）多年來專注照顧丈夫許明林（陳湛文 飾）和兒子爵珩（張迪文 飾），每一天都是單調而重複，房事也不順暢，她在偶然下接觸到鋼管舞，立即被這項運動的魅力所吸引，在母親鳳梅（金燕玲 飾）的支持，瞞著保守的丈夫和反叛的兒子偷偷學跳鋼管舞，從此生活不再刻板，也讓她結交了很多朋友，包括兒子暗戀的同班同學姍姍（楊雅文 飾）。然而，當秘密曝光時，家庭危機隨之一觸即發！

楊雅文飾演性情固執、不願隨波逐流的中學生姍姍。

《媽樣年華》的導演胡翠兒為香港浸會大學電影學院電影學院傳理學學士（榮譽）學位課電影主修2020年畢業生，被形容為「GenZ導演」，在訪問中表示這本來是大學功課，寫劇本時在家中跟母親閒聊，問她的人生意義是什麼？怎料母親回答「人生冇咩意義」，她因為母親這句話而創作出《媽樣年華》，希望可以鼓勵母親重拾興趣，相信也可以鼓勵其他不同年紀的女性觀眾，得到追夢的動力。

《媽樣年華》作為一部女性電影，飾演三個年代不同角色的女演員，都有出色表現！焦點所在的周家怡，同時演活了師奶為家庭完全奉獻的疲倦和無奈，以及跳鋼管舞時的大放異彩，肢體表演魅力四射，周家怡一直是好戲之人，終於遇上一個可以讓她盡情發揮的劇本，深信她很大機會入圍來年金像獎最佳女主角！金燕玲飾演的鳳梅，既貪玩又開明，甚至戀上年輕英俊歌手（駱振偉 飾），某程度上，可能被批評「為老不尊」，卻充滿了戲劇效果，更讓我們明白必須珍惜和活好每一天，相信也有機會入圍最佳女配角。楊雅文飾演性情固執、不願隨波逐流的中學生姍姍，跟許Sir的對立，以及跟爵珩的曖昧，都很有青春的感覺，代表了GenZ「活在當下」的浪漫。

《媽樣年華》的英文片名「Bird of Paradise」，這是鋼管舞的其中一招，技巧是要模仿一隻小鳥，就像女人被困在籠裡，渴望飛出去的模樣，藉此象徵中年女性在家庭崗位之外的自我追尋，確實是神來之筆。美圓愛上鋼管舞，希望重新掌握自己的身體，放下妻子和母親的身份，享受真正尋於自己的自由，勇氣可嘉，值得支持，然而，或許有人會嫌鋼管舞不太正經，極具爭議性，但如果美圓的夢想是唱粵曲、學刺繡、跑馬拉松、打Pickleball、甚至是創業做老闆，大家會否對她有所改觀？會否看到親友和自己的影子？重點是我們的人生意義，應該是由自己選擇和決定！

《媽樣年華》沒有將女性簡化為傳統的「偉大母親」單一符號，讓我們明白自愛並不等於自私，故此，我們在尋找人生意義時，先要學懂「好好愛自己」。更重要的是，追夢不分年紀，即使已是青春不再的媽媽，只要仍然保持一顆年輕的心，也可以享受屬於自己的「花樣年華」。同樣道理，即使是正面對中年危機的爸爸，也可以擁有「爸樣年華」。