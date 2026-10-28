維梅爾35幅真跡之一《情書》2027來港!香港故宮x荷蘭國家博物館展

存世僅約35幅的維梅爾真跡，其中一幅將於2027年來港！香港故宮文化博物館宣布與阿姆斯特丹荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）建立夥伴關係。兩館將於2027年首度聯合主辦展覽，荷蘭黃金時代畫家維梅爾（Johannes Vermeer）的名作《情書》屆時會首次在香港及區內展出。同場更有大灣區歷來數量最多的林布蘭（Rembrandt van Rijn）傑作，勢成2027年最受矚目的藝文盛事之一。



故宮館館長吳志華與荷蘭國家博物館館長Taco Dibbits已於10月21日在阿姆斯特丹簽署合作備忘錄。這是故宮館自2022年開幕以來，與國際文化機構簽訂的第20份合作協議。

維梅爾名作《情書》

存世僅約35幅 《情書》屬鎮館級珍品

維梅爾一生作品稀少，目前公認的真跡僅約35幅，每次外借都備受矚目。《情書》約繪於1669至1670年。觀者彷彿站在昏暗的前廳，透過半掩的門框窺見室內：女主人懷抱西特琴，手握剛收到的信，抬頭望向身旁的女僕。牆上的海景畫常被解讀為暗喻愛情，是維梅爾經典的室內場景。此畫曾於1971年在布魯塞爾借展期間被盜並遭割損，其後經修復。今次遠道來港，對本地及大灣區觀眾來說是難得的觀展機會。

大灣區歷來最大規模林布蘭展藏

展覽展品約100件，全數選自荷蘭國家博物館館藏，涵蓋繪畫、船模、陶瓷、金工、紡織品、版畫及素描等多元媒介。展覽亦會配合多媒體裝置，重現17世紀荷蘭共和國與中國在藝術、貿易及外交上的往來，並展出象徵全球貿易精髓的歷史文物，呈現東西藝術交融。

吳志華表示，故宮館立足世界文化交匯的國際大都會，與全球20間世界級機構合作，讓世界頂尖藝術珍寶與中國文化瑰寶展開對話。Taco Dibbits則表示，樂見兩館展開文化交流，讓香港觀眾領略荷蘭的歷史底蘊，意義非凡。除展覽外，兩館亦會透過共同研究及教育項目展開長期合作。展覽的確實日期及票務詳情容後公布。