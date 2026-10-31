2021年，紀錄片《無窮之路》橫空出世，以貼地的拍攝方式及強烈的人文關懷，勇奪多項大獎，反應熱烈，從2021年第一季追蹤國家脫貧攻堅的奇蹟，一路走到生態環保、種族融和、一帶一路，再到科技強國，五年來走了五段旅程。看過節目的觀眾，相信一定記得主持人陳貝兒爬上懸崖村那二千多級天梯時氣喘吁吁的模樣；記得她滑過怒江溜索時緊緊抓著鋼索、不敢往下看的表情；記得她在青藏高原上面對藏羚羊巡護員時，眼眶泛紅的瞬間。



但讀者可能不知道，鏡頭背後，還有一條更漫長、更顛簸的路。

由香港三聯書店出版的《無窮之路——鏡頭背後的故事》，正是將攝影機反過來對準背後，聚焦這個只有五人的香港小團隊，了解那些電視畫面沒能播出的血汗與淚水。例如在節目「闖出名堂」的懸崖村一集，雖然播出的片段不足半小時，但團隊從早上花了五小時，頂著大風、烈陽、畏高、頭暈，到下午一點才爬到山頂，途中為怕產生上廁所的需要連水也不敢多喝。因為山上已沒有足夠讓團隊過夜的基礎設施，必須爭分奪秒完成訪問和取材，趕在日落前下山，團隊連悠閒午餐欣賞風景的時間都沒有，爭分奪秒填了肚子就開始拍攝。以為苦難告一段落了嗎？當晚回到酒店，檢查素材時卻發覺不夠鏡頭，翌日竟然要再爬一次！雖然女士們只需要爬前面一段路，補拍沿途畫面，攝影師卻是實打實的獨自爬足全程，再來到山頂一次進行補拍，才得到最後呈現在觀眾眼前的映像！

讀這本書，你會發現，原來每一次鏡頭前輕描淡寫的「我們到了」，可能是團隊在海拔五千米的高原上頭痛欲裂、在沙漠中迷路、在雪地裡冷得發抖之後的一句總結。你會讀到編導岑應如何在疫情期間安排旅途、如何在異鄉陌生的笑容裡找到繼續前行的理由；你也會讀到陳貝兒在五年旅程中，如何從青澀走向沉澱，卻始終不忘本心。

除了艱苦的拍攝過程，受訪者的故事亦令人動容。守護藏羚羊的巡護員、戈壁灘的「吊莊移民」壯舉、在非洲貧民窟為孩子造夢的義工、建橋打通在貴州大山的工程人員——每一集節目，都是一場生命的課堂。

這本書不僅僅是一份節目製作的記錄，更是一場關於個人成長與時代見證的深刻反思，是一個團隊用五年時間、用雙腳走出來的溫度。對於喜愛《無窮之路》節目的觀眾來說，它是補完電視畫面的最後一塊拼圖；對於對中國發展有興趣的讀者來說，它是一個帶著生活氣息的另類切入點；而對於所有在人生路上努力前行的人來說，它是一份溫柔的提醒：腳下有泥，心中有光，無窮之路沒有終點，只有不斷展開的風景。

（本文圖片由香港三聯書店提供，轉載自《無窮之路——鏡頭背後的故事》）