《我係小忌廉》人物設計高田明美來港　海港城展逾60幅原畫版畫

「星空裡萬物在轉，歷億萬年……」這句經典歌詞，至今仍令不少香港人想起童年。高田明美為魔法少女經典《我係小忌廉》擔任人物設計：舞台上旋轉起舞的少女，一頭藤紫色長髮，配上水彩暈染般的粉彩色調，陪伴整代七、八十後長大。



高田明美是日本80年代動畫美學的標誌性人物，創作生涯橫跨近半個世紀。她畢業於多摩美術大學，曾為《山T女福星》、《相聚一刻》、《機動警察》劇場版等動畫擔任人物設計，據主辦方資料，亦曾於1992年及2023年兩度來港舉辦個人展覽。繼台北站之後，備受動畫迷期待的「高田明美世界名作展」香港站昨日（10月28日）在海港城美術館揭幕，帶領觀眾走進大師的粉彩魔法世界。

原畫版畫並置 細看創作演變

+ 1

展覽分兩個時段輪換展出，兩個時段合共展出逾60幅原畫與版畫（每個時段約30幅），涵蓋《我係小忌廉》、《機動警察》及個人畫集《世界樹》等不同創作時期的代表作。觀眾可近距離細看高田明美如何遊走於奇幻與寫實之間，既有魔法少女夢幻柔美的筆觸，亦有《機動警察》克制寫實的女性角色。原畫與版畫並置展出，觀眾既可感受手繪原稿的細膩質感，亦可體會版畫的另一番韻味，細味大師在不同年代、不同題材之間游刃有餘的功力。

高田明美在訪談中說：「作品就像是我的孩子，讓我感覺自己的生命正向著未來延續。」她亦感謝香港粉絲多年來一路同行，令她意識到自己的畫作「擁有跨越國界和種族的力量」。展期內她將親臨香港，出席簽名會及創作講座，與粉絲近距離交流。

除了欣賞畫作，場內亦推出十多款全球首發紀念品，包括高田明美親筆簽名藏書票（每套HK$348）、2027年紀念月曆（每款HK$268）、限定明信片（每套HK$108）、小夜燈匙扣（HK$58）及徽章（HK$40）等。展覽期間，凡於場內購買任何產品，即可獲贈集章紀念卡一張，走訪三個印章站就能拼出完整圖案。整個展期共推出四款圖案，數量有限，送完即止。

【展覽詳情】

名稱：高田明美世界名作展香港站

日期：即日起至11月29日

時間：上午11時至晚上9時（11月4日只開放至下午4時；11月5日全日休館）

地點：尖沙咀海港城海洋中心2樓207號舖海港城美術館

