非凡人物| 導演章國明大談幕後點兵選角 詹志勇守護香港百年林木

一部經典港產片的誕生，考驗導演在資源有限下「睇餸食飯」的調度魄力與選角慧眼；一座城市林木的延續，則有賴學者數十載如一日的守護與奉獻。最新兩集港台清談節目《非凡人物》，分別邀請「臥底片始祖」資深導演章國明，剖析其「幕後點兵」的選角心法與電影美學；以及被譽為「樹博士」的詹志勇教授，分享守護香港古樹及推動城市綠化的經歷。兩位嘉賓雖身處光影藝術與自然生態兩個不同領域，卻同樣憑藉專業熱誠與初心，為香港留下深刻的文化與生態足跡。



資深導演章國明大談當年如何在有限資源下，創造無限想像，開拍出多部經典電影。

電影選角時大咖與素人如何取捨？智叔演技出眾卻未獲選用？

選角往往是一部電影成敗的關鍵之一。導演選角時，究竟是考慮演員與角色的匹配，還是演員的知名度？章國明導演在節目中直言：「我就很喜歡用素人，或者有些不是太過紅的演員，對我來說比較容易去控制。」

他回憶當年籌拍寫實臥底警匪片《邊緣人》時，曾為多位資深實力派演員試鏡，其中已故著名演員廖啟智的試演堪稱全場最出色。然而，基於希望以素人面孔營造真實邊緣感，最終忍痛割愛，改選青澀的艾迪擔綱。艾迪亦不負眾望，排戲時已淚流滿面，將臥底遊走於黑白灰地帶的心理崩潰演繹得淋漓盡致。

面對缺乏經驗的素人演員，章國明導演亦有一套獨到的調教方法：「素人要怎麼令他懂得做戲？第一樣東西就是要他放鬆和沒有界限，要經常和他聊天、和他說笑，這樣很重要。」

(左起) 主持黃梓勇、米哈、嘉賓章國明導演及主持馮榕榕討論電影選角的考量及幕後調教秘辛。

資源有限「睇餸食飯」：拆解《邊緣人》的巧妙調度與意外掌鏡神話

電影製作資金緊絀，章國明導演回想一切只能「睇餸食飯」。他以電影《邊緣人》結尾為例，畫面中看似有過百名街坊將主角重重包圍，實際上劇組僅僱用了少數臨時演員：「都是三十幾個而已，屋裡面、屋外面、遠鏡都是這班人，還有來看的觀眾……」。至於片中親自掌鏡，他笑言是一場「意外」，因開拍前原定攝影師失場，加上其對大光圈與手持鏡頭的要求，促使他親自上陣。這次巧妙的調度，最終化腐朽為神奇，成就了這部經典的港產寫實警匪片。

（左起）主持黃梓勇及米哈細聽嘉賓章國明導演在電影《邊緣人》中親自掌鏡的經歷。

「臥底片始祖」：開創港產警匪片的寫實新格局

作為香港影壇公認的「臥底片始祖」，章國明導演在《點指兵兵》與《邊緣人》中徹底擺脫公式化的商業大片模式。在《點指兵兵》中，他以「兵賊一家」的意念出發，呈現角色正邪內心的模糊與衝突。而在《邊緣人》中，則取材真實臥底原型，描繪遊走於黑白灰地帶的悲劇宿命。這種極具前瞻性的創作手法，不僅開創了香港臥底電影的先河，更奠定了章國明導演在香港電影新浪潮的先驅地位。

（左起）主持米哈、嘉賓章國明導演、馮榕榕及黃梓勇錄影後合影留念。

守護百年古樹：樹博士詹志勇的綠色使命

章國明導演以寫實鏡頭開創港產片新局，另一集節目嘉賓香港教育大學社會科學與政策研究學系講座教授詹志勇，則用畢生心力守護香港古樹與綠色未來。

詹志勇教授幼時居於北角山邊，常與鄰舍孩童撿枯枝煨番薯、捉金絲貓，自幼種下對自然的熱愛。大學主修地理及地質學、在英國專研農耕泥土科學的他，返港後轉攻林學，將目光轉向成本低、且對香港極具迫切性的「城市綠化」。在這個當時近乎空白的學術領域中，他單槍匹馬靠勞力展開野外調查，正如他笑言：「做事是講興趣的，如果你有興趣，便不會覺得辛苦。」

憑藉這份堅持，他建立起香港首個大型城市樹木數據庫，成果獲當時市政局及房屋署重視，先後受託普查全港十個主要公園逾兩萬棵樹木，以及深入百多個公共屋邨展開大規模調查。

詹志勇教授於節目中暢談四十年來為香港城市林木的保育點滴。

引入「冠軍樹」評鑑機制：軍營庇蔭古樹，妙手引氣根救百年巨木

詹志勇教授將「冠軍樹」概念引入香港，這項評選標準涵蓋樹齡、尺寸、樹形、健康狀況及歷史文化價值，並編製《古樹名木冊》。詹志勇教授剖析，香港之所以能在極高密度的核心市區保留四百多歲的明末古榕，全因英軍當年進駐尖沙咀、金鐘等地闢作軍營等封閉管制區。他更表示新界村落裡代代供奉的「伯公樹」大多合乎「冠軍樹」的標準。

詹志勇教授更為城市林木把脈，為百年老樹尋找一線生機。尖沙咀柏麗購物大道旁的百年細葉榕，早年因根部缺氧瀕臨枯死，他提出「引氣根落地」的方法，終讓整排古榕奇蹟復甦。

嘉賓詹志勇教授（右一）與主持（左起）米哈及馮榕榕分享「冠軍樹」的評選標準。

地鐵為樹搬家神話：科士街石牆樹奇蹟與「能順木之天」哲學

詹志勇教授另一個拯救樹木壯舉，就是香港堅尼地城科士街的石牆樹。當年港鐵計劃西港島線拆牆建站時，詹教授也憑藉堅實的科學數據極力勸阻：「全香港最大最漂亮的石牆樹就在科士街那裏，而香港的石牆樹是世界級的城市生態現象。希望它世世代代都還在香港，希望地鐵工程團隊可以做一些東西來保護它。」最終地鐵多花數億元將車站東移並加深隧道，締造了「連地鐵站都可以為樹搬家」的保育神話，讓這個城市獨特自然景觀得以延續。

詹志勇教授當年成功讓堅尼地城科士街石牆樹得以保留。

全球林學「世一」：詹志勇耕耘四十載，為香港種下城市綠化希望

憑藉卓越的學術貢獻，詹志勇教授在全球數萬名林業學者中脫穎而出，自2023年起連續三年榮膺史丹福大學林學「世一教授」，更贏得「樹博士」的美譽。除了長在地上的古樹保育，他更將視野拓展至建築頂層與外牆，積極推動天台綠化與垂直綠化。回顧數十載研究生涯，正如他所推崇柳宗元筆下郭橐駝「能順木之天」的種樹智慧 — 只要提供合適土壤與空間，生命自能在逆境中找到出路。詹教授順應自然的保育理念，不僅幫香港留住了歲月沉澱的古樹，更為這座城市的綠色未來種下了生生不息的希望。

(左起)主持米哈、嘉賓詹志勇教授及主持在節目中從古樹保育談論到香港未來綠化的方向。

章國明導演與詹志勇教授，一個用有限成本為電影製作把關，一個為都市注入綠色養分。兩位非凡人物用畢生堅持證明：環境與資源的局限從來不是達成目標的絆腳石，只要有堅持亦能綻放出非凡光芒。

《非凡人物》

逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31

節目詳情：

https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary

圖片提供：香港電台

