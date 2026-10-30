「X教授」柏德烈史釗活辭世《復仇者5》成遺作 盤點一生經典角色

英國殿堂級演員柏德烈史釗活（Patrick Stewart）於美國時間星期三（10月28日）在洛杉磯的家中安詳離世，享年86歲。據其發言人證實，他在妻子與家人的陪伴下走完人生最後一程，死因為腦退化症（阿茲海默症）及路易氏體認知障礙症。



消息傳出後震驚全球影迷，多位曾與他合作的荷里活影星及製作公司，紛紛發文哀悼，不捨這名一代傳奇的殞落。生於英國的柏德烈史釗活自小投身舞台，在皇家莎士比亞劇團打下深厚的演技基礎，並憑藉扎實的戲劇底蘊轉戰影視圈，留下無數膾炙人口的經典角色。

回顧其橫跨半世紀的演藝生涯，以下其主演的多套影視代表作中的角色都為人熟知，深深影響了一代代的影迷：

《星空奇遇記》Star Trek系列 － 畢加艦長

他在《新星空奇遇記》（Star Trek: The Next Generation）飾演尚路克畢加艦長（Jean-Luc Picard）。這個充滿智慧、堅定且極具領袖風範的角色，陪伴了無數科幻迷成長，影響了一整代人對太空探索的嚮往。

柏德烈史釗活將莎士比亞戲劇的莊嚴感注入電視科幻劇中，打破了以往太空英雄必須依賴武力解決問題的刻板印象。畢加艦長於劇中展現出的外交手腕、哲學思維與道德權威，亦重新定義了銀幕上的領袖形象。其經典台詞「Make it so」和「Engage」更成為科幻史上的標誌性語錄，甚至其極具戲劇張力的「掩面嘆息」（Facepalm）動作亦在網絡時代演化成全球通用的迷因（Meme），足見其跨世代的文化穿透力。

《變種特攻》X-Men電影系列 － X教授

X教授絕對是年輕一代對他最熟悉的出演角色。由2000年首集《變種特攻》到《盧根》（Logan），再到近期在漫威宇宙《奇異博士2：失控多元宇宙》中驚喜客串，以及年底即將上映的《復仇者聯盟5：末日降臨》，多年來他出任「X教授」，幾乎將這位變種人領袖的睿智、包容與內心掙扎演繹得淋漓盡致，輪椅與溫和的聲線早已與他畫上等號。

在荷里活電影《變種特攻》（X-men）系列中，飾演「X教授」Professor X 的英國男演員柏德烈史釗活（Patrick Stewart），美國時間10月28日在洛杉磯家中逝世，享年86歲。（2000年《變種特攻》劇照）

事實上，在超級英雄電影尚未成為影壇主流的2000年代初，柏德烈史釗活以其深厚的演技功底，為這類電影賦予了前所未有的嚴肅性與深度。他將變種人面臨的歧視與社會撕裂，以自身堅持的道德標準，並與其摰友Ian McKellen飾演的「磁力王」抗行的故事，在銀幕上完美演繹，在大眾心目中，他可說是與X教授此一角色畫上等號。

1984年版《Dune》－ 葛尼哈萊克（Gurney Halleck）

他在大衛連治（David Lynch）執導的舊版《Dune》（香港當年譯為《星際奇兵》）這套科幻史詩中，飾演勇猛的葛尼哈萊克（Gurney Halleck），是阿特雷迪斯家族（House Atreides）的首席武器大師（Weapons Master），也是公爵最信任的副將之一。

面對大衛連治極具實驗性且帶有太空歌劇色彩的敘事風格，他選擇以極具爆發力的戲劇張力、字正腔圓的發音與威嚴的肢體語言，將葛尼的剛猛與忠誠立體化。儘管該片當年評價兩極，但柏德烈史釗活將這位身經百戰卻又帶有詩人氣質的戰士刻畫得入木三分，為這部邪典電影（Cult Film）增添了濃厚的戲劇張力，成為八十年代科幻電影史中的一抹亮色。

《羅賓漢外傳》（Robin Hood: Men in Tights）－ 理查國王

在這部經典惡搞喜劇中，化身為理查國王（King Richard）。他毫無包袱地顛覆了自己一貫嚴肅、正經的莎劇演員形象，精準的喜劇節奏與渾然天成的幽默感，向觀眾展示了他極廣的戲路，證明了古典演員在無厘頭喜劇中同樣能游刃有餘。

《賤熊30》（Ted）及《住家男人》（Family Guy）－ 旁白 ＋ 配音

憑藉極具辨識度的優雅英國口音，為喜劇電影《賤熊30》擔任旁白，並多次於熱門動畫《蓋世家族》中客串配音。他刻意將高雅的聲線與極度粗俗、反叛的台詞結合，製造出強烈的反差萌，成功讓他以另一種形式打入年輕一代的流行文化圈。

摰友伊恩麥基倫發文悼念

與柏德烈史釗活相交半世紀的摯友，在X-Men系列中飾演X教授宿敵「磁力王」的伊恩麥基倫（Ian McKellen）亦已發文悼念，在兩人的合照留下非常深情且動人的悼辭。

「最重要的是，柏德烈的身份是由生於約克郡、長於約克郡來定義的，這個位於英格蘭北部的驕傲郡縣，他一直深愛到最後。你可以從他帶有口音的聲音中，以及他坦率地告訴你他的想法和感受時那種嚴肅的誠實中聽出來。約克郡人不屑於半真半假的說辭，也不會迴避重大問題。」

「他總是以誠待人（He wore his heart on his sleeve），這使他成為一個值得信賴、值得欽佩，而在我而言，值得去愛的人。」

伊恩麥基倫更在文末提到，大家還未看到柏德烈史釗活在《復仇者聯盟：毀滅日》（Avengers: Doomsday）中的告別演出。這對一同飾演變種特攻正邪兩派領袖的摯友，其感情早已超越了一般的拍檔，這番話亦讓不少影迷感到十分惋惜與心碎。

荷里活紛紛發聲致哀

漫威影業（Marvel Studios）發表官方聲明悼念，讚揚他以非凡的優雅與智慧賦予了X教授生命，為數代影迷定義了這個角色，並形容他是一位慷慨的合作者與真正的紳士。漫威總裁奇雲費治（Kevin Feige）更回憶初次在片場見到對方的震撼，讚揚他除了充滿智慧與魅力，私下更極具幽默感，其留下的豐碩成果與曾提攜過的人將傳承他的精神。

在《變種特攻》中與他有著深厚情誼的「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）表示：「我們今天失去了一位偉大的舞台與銀幕巨星，對我而言，他更是一位極好的朋友，我從他身上獲益良多，我會一輩子懷念他。」 飾演「妖后」的麗貝嘉羅美（Rebecca Romijn）亦在社交媒體上感恩能與他成為好友。

《星空奇遇記》的同劇演員亦送上最後致意，其中《星空》系列元老佐治武井（George Takei）則感嘆，畢加艦長帶領大家前往前所未見的星際，啟發了一整代仰望星空、期盼美好未來的人，如今他已安息於星辰之中

柏德烈史釗活雖然離開了我們，但他留下的豐富影視遺產，將繼續在流行文化中閃耀。