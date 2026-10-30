小島秀夫打造動畫《死亡擱淺：孤立無援》預告率先曝光

Disney+ 今日正式釋出全新動畫系列《死亡擱淺：孤立無援》(暫譯) 最新前導預告，並將於 2027 年獨家上線。早在 2025 年內容發佈會首度曝光製作消息與概念圖時，便掀起遊戲原作粉絲熱烈討論；而最新預告一改先前的鮮明色調，切換為幽暗、孤寂且荒涼的末世美學，將全球粉絲的期待值拉滿！動畫以傳奇遊戲製作人小島秀夫的同名作品為故事背景，小島秀夫以建構沉浸式世界以及細膩的敘事手法聞名，今次更是他首度攜手國際串流平台製作，讓廣大粉絲直呼期待！



系列以《死亡擱淺》的世界觀為基礎，時間緊接主角山姆 (Sam) 透過「開羅爾網路」 (Chiral Network) 重新連結北美洲大陸後，延伸出一段完全獨立的原創故事，聚焦於一對年輕男女在動盪殘酷的末世絕境下奮力尋求生機的冒險旅程！

隨著新美國從撕裂的廢墟中重獲新生，各地的連接卻帶來了意想不到的暗湧，甚至比毀滅更致命。在動盪混亂的全新局勢下，並非所有人都希望跟隨山姆和「布橋斯」(Bridges) 的成員的腳步走：一位看透世事、以超乎常理的方式連結眾人的老人；一名深陷戰爭輪迴的女士兵；一個對生活滿腔怒火的少年；以及一名選擇與外界斷絕聯繫的孤僻少女。然而一連串命運邂逅，令這個少女被迫闖入一個完全陌生的世界。

《死亡擱淺：孤立無援》由日本知名科幻作家冲方丁(《Activator》、《骨灰》、《Project Darkness》) 操刀編寫劇本，由佐野譽幸 (《劇場版咒術迴戰 0》、《進擊的巨人》最終季) 執導，並由E&H production (《忍者神威》、《BULLET/BULLET》、2026年電視動畫系列《魔法騎士雷阿斯》) 負責動畫製作，原創角色由伊利亞·庫夫希諾夫 (《攻殼機動隊：SAC_2045》、《生日幻境》) 設計。系列由小島秀夫擔任執行製作人，並由小島工作室出品。

《死亡擱淺：孤立無援》即將成為 Disney+ 精彩動畫系列的最新力作。動漫迷可隨時暢看豐富的動畫片庫，包括《迪士尼扭曲仙境：動畫版—紅心宿舍篇》、《BULLET/BULLET》、《SAND LAND: THE SERIES》等熱門大作。全新動作冒險動畫《死亡擱淺：孤立無援》將於2027年在Disney+ 獨家上線。

小島秀夫是享譽全球的遊戲創作者，以不斷突破電子遊戲媒介的界限而聞名。他被公認為潛行類遊戲之父，同時也為整體電子遊戲的敘事手法與電影化呈現帶來了開創性的變革。2015年12月16日，小島秀夫創立了自己的工作室- 小島工作室，至今已迎來十周年。2019年11月8日，工作室於 PlayStation®4 推出首個作品《死亡擱淺》，並陸續登陸多個遊戲平台，榮獲多個遊戲大獎。截至2026年6月，《死亡擱淺》系列的全球累計玩家人數已突破2,700萬。2020年，小島秀夫榮獲英國電影學院獎終身成就獎，表揚其在遊戲領域中的卓越貢獻。