相隔31年珍奧斯汀《理智與感情》再登大銀幕　聚焦金錢與女性生計

講起珍奧斯汀（Jane Austen）的名著《理智與感情》（Sense and Sensibility），不少影迷都會想起1995年李安執導的經典版本。相隔31年，Dashwood姊妹的故事再度被搬上大銀幕！全新版本由《Normal People》氣質女星 Daisy Edgar-Jones 與Esmé Creed-Miles分飾姊姊Elinor和妹妹Marianne，電影將於11月19日在香港正式上映。



故事始於Dashwood先生離世，家族莊園按當時的法律由同父異母的哥哥繼承。失去經濟支柱的母親與三姊妹，被迫搬到德文郡的鄉間小屋。在那個婚姻幾乎是女性唯一經濟出路的年代，內斂理性的姐姐Elinor默默鍾情於嫂嫂的弟弟Edward（George MacKay 飾）；而感性衝動的妹妹Marianne，則在沉穩的布蘭登上校與英俊浪子韋勒比之間痛苦徘徊。

和李安版相比，新版最大的突破在於敘事視角的轉變——愛情不再是唯一焦點，金錢與生計如何左右女性的選擇，成為了貫穿全片的核心主線。

憑藉《Normal People》爆紅全球的Daisy Edgar-Jones，其自帶的憂鬱與知性氣質，完美契合了姐姐Elinor為了家族與禮教而極力隱忍情感的設定。

與此同時，這次的選角無疑是一大亮點，憑藉《Normal People》爆紅全球的Daisy Edgar-Jones，其自帶的憂鬱與知性氣質，完美契合了姐姐Elinor為了家族與禮教而極力隱忍情感的設定。她與飾演妹妹的Esmé Creed-Miles同台飆戲，細膩刻畫出這對性格迥異、卻在困境中相依為命的姊妹花。

除了探討現實議題，新版在歐美上映時引發最大討論的，竟是角色的造型設計。有別於以往英國古裝劇中一絲不苟的精緻盤髮，新版大膽採用了「凌亂美」的美學。尤其是妹妹Marianne，經常頂著一頭未經梳理、隨風飄散的長髮，甚至在隆重的舞會場景中也顯得有些「不修邊幅」，此舉一度引發海外網民關於「不符史實」的爭議。

。有別於以往英國古裝劇中一絲不苟的精緻盤髮，新版大膽採用了「凌亂美」的美學。

然而，這其實是劇組刻意為之的藝術詮釋。電影髮型師Nadia Stacey透露，她特意放棄傳統的整齊盤髮，改用「狂野、凌亂、被雨打濕」的造型，是為了讓角色褪去古板的歷史距離感，更貼近21世紀的現代觀眾。飾演妹妹的Esmé Creed-Miles亦公開回應，這種充滿野性與自然感的設計，正正反映了Marianne不願屈從當時社會審美標準的反叛精神，象徵著角色內心不被束縛的奔放自由。