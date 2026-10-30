M+聯手MoMA龐比度簽文化聯盟　藏品互借香港觀眾有望看世界級館藏

紐約現代藝術博物館（MoMA）與巴黎龐比度藝術中心（Centre Pompidou）分別在美國及歐洲擁有規模最大、最具影響力的現當代藝術收藏之一，數十年來一直影響全球博物館的收藏與展覽方向。相比之下，位於西九文化區的M+開館至今近五年，是亞洲近年備受關注的新晉博物館。如今來自美洲、歐洲及亞洲的三館，今日（10月30日）在M+簽署框架協議，宣布成立文化聯盟。



MoMA大衛・洛克菲勒館長克里斯托夫・謝里克斯（Christophe Cherix）、龐比度藝術中心主席洛朗・勒邦（Laurent Le Bon）及M+館長華安雅（Suhanya Raffel）出席簽署儀式，三館董事及持份者在場見證。三館每年合共錄得一千萬到訪人次及一億二千五百萬線上瀏覽人次，是次合作橫跨亞洲、北美洲及歐洲。

（M+）

三館分別於1929年、1977年及2021年成立，各自在收藏及展示所屬時代的藝術方面開創先河。MoMA的館藏對現代藝術發展影響深遠，旗下圖書館、檔案館及復修實驗室被視為國際研究中心。龐比度藝術中心是一座跨領域機構，把博物館、公共圖書館及音樂研究中心IRCAM集於一身。M+則定位為亞洲的全球性當代視覺文化博物館，永久館藏逾9,000件。三館背景及文化脈絡各異，館藏則互相補足，合起來涵蓋二十及二十一世紀多元的創意實踐。

博物館一向主要靠自身館藏及策展論述吸引觀眾。勒邦表示：「任何單一機構都無法全面涵蓋全球的創意實踐。」這次聯盟會以藏品互借、聯合策展及專業交流為主要合作方向。

長期藏品互借與聯合策展

根據協議，三館將推動長期藏品互借，並結合館藏聯合策劃展覽及節目，分別向各自的觀眾展出。換言之，香港觀眾日後有機會在M+看到MoMA及龐比度的館藏作品。M+的香港視覺文化、中國當代藝術（包括M+希克藏品）及亞洲設計等館藏，亦有望在紐約及巴黎展出。首個聯合展覽的內容及時間，三館暫未公布。

除展覽外，三館亦會在策展研究及藏品修復方面合作，交流專業知識。謝里克斯形容，聯盟讓三館「成為彼此連繫世界的窗口」，在三大洲之間搭建文化橋樑。

龐比度翻新期間走向世界

龐比度將於2027年迎來成立五十周年。其位於Beaubourg的歷史建築正進行大規模翻新，中心藉此轉型，以「Constellation」為核心精神，把藝術作品、思想及藝術家帶到大樓以外，在巴黎、法國各地以至全球舉辦周年活動。加入聯盟後，龐比度的館藏可在翻新期間繼續在海外展出。

華安雅表示，M+將把香港及亞洲的獨特視角帶入這場文化對話，期望為藝術家與觀眾創造新機遇，推動博物館業界邁向更具協作精神及可持續發展的未來，並重新思考如何讓文化敘事在世界各地引發共鳴。三館強調，聯盟成員會保持各自的獨立性與形象，透過緊密合作相輔相成。