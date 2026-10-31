Ryan Gosling賴恩高斯寧重拾主音身份 重組樂隊相隔17年推出新歌

荷里活男星賴恩高斯寧Ryan Gosling 早前在電影《芭比》（Barbie）中獻唱〈I'm Just Ken〉，令不少觀眾見識到他的音樂才華。其實他還是一隊獨立搖滾樂隊的主音。萬聖節前夕，他與多年好友、荷里活編劇Zach Shields組成的二人 樂隊 Dead Man's Bones宣佈回歸，推出新單曲〈Lost in the Night〉。這是樂隊繼2009年首張同名專輯後的第一首新作，由唱片公司ANTI-發行。樂隊在Instagram寫道：「多謝大家這些年來一直支持我們。新單曲〈Lost in the Night〉，更多作品即將推出。」



新歌的誕生過程相當特別，二人曾在洛杉磯多間錄音室嘗試錄音，始終找不到理想的聲音，最後索性帶着兩支結他、兩部鼓機和兩部合成器，到洛杉磯市郊一個農場，只用一天就錄好。新歌由樂隊長期合作的監製Tim Anderson操刀，他亦是首張專輯的監製。

〈Lost in the Night〉以陰森的結他聲開首，其後節奏加快，轉為帶後龐克味道的搖滾曲。新聞稿提到Bruce Springsteen及1970年代合成器龐克先驅Suicide是參考對象，亦有樂評人聽出The Cure的影子。賴恩高斯寧在歌中唱出「Chase it all away / Lost in the night with you」，盼望愛人歸來。黑白MV由Noah Jupe及《夏日戀曲》（The Summer I Turned Pretty）的Rain Spencer主演，講述一對情侶從墓園出發，在夜色中漫遊，氣氛浪漫甜蜜，兩位樂隊成員則沒有現身。

Dead Man's Bones源於二人對恐怖事物的共同熱愛。他們因同樣迷戀迪士尼樂園的「幽靈公館」（Haunted Mansion）而結緣，決定寫關於鬼怪的情歌。首張專輯找來Red Hot Chili Peppers低音結他手Flea創辦的Silverlake Conservatory兒童合唱團參與錄音，其中〈In the Room Where You Sleep〉及〈Lose Your Soul〉分別被選用為電影《詭屋》（The Conjuring）及劇集《Teen Wolf》的配樂。樂隊雖然沉寂多年，但每逢萬聖節前後，他們的歌都會在社交平台再度翻紅。

今次復出由賴恩高斯寧太太伊娃緬迪斯（Eva Mendes）率先預告。她先在Instagram打趣說「正嘗試召喚Dead Man's Bones的新音樂」，其後轉發樂隊的預告片，又炫耀道：「他兌現了對我的承諾。」

樂隊雖然預告會有更多作品，但暫未公佈會否推出新專輯。賴恩高斯寧明年將主演《Star Wars: Starfighter》，Zach Shields則正與Zach Cregger合寫恐怖片《Weapons》的前傳《Gladys》。