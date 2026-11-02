DesignInspire 2026漫遊創意奇境　探索跨文化當代美學

由香港貿易發展局主辦、文創產業發展處作為主要贊助的旗艦設計盛會DesignInspire 2026（創意設計博覽2026），將於11月18日至21日在香港會議展覽中心盛大舉行。今年大會以「Wander & Wonder」為核心主題，指出靈感並非存在於單一空間，而是蘊藏於人、文化、材料與創新思維的互動之中。展覽將引領觀眾循着好奇心開展旅程，感受設計如何激發心靈共鳴，同時匯聚致力以設計與藝術賦能品牌的商業買家，深化香港作為中外文化創意營商樞紐的地位。



跨越文化與產業界限 構築激發靈感的國際設計樞紐

作為凝聚公眾、設計愛好者及高端設計服務用家交流互動的重要平台，今屆DesignInspire將匯聚來自香港、中國內地、瑞士、意大利、法國、西班牙、比利時、捷克、美國、德國、馬來西亞、越南及泰國等地的創意機構，帶來多位國際知名設計師的作品和品牌，展現世界各地創意設計的多元活力。展出內容涵蓋創新設計概念、生活時尚品牌以至藝術科技等領域的新銳力量。同時，展覽更特別策劃了多個焦點展區，為大眾帶來別具一格的跨界創意視野。

走進瑞士阿爾卑斯木屋 鄭智禮策劃「CABINETS of WONDERS」

媒體藝術家鄭智禮（Chilai Howard）今年帶來了充滿詩意的沉浸式展區「CABINETS of WONDERS」。該空間的設計靈感源自瑞士阿爾卑斯山木屋與自然環境間的互動，以沉浸式空間引領參觀人士感受香港與瑞士設計文化的聯繫與共鳴。展區匯聚了來自香港及瑞士、橫跨多元領域的設計大師與品牌，包括傳奇製錶品牌 Parmigiani Fleurier、屢獲國際殊榮的瑞士平面設計師 Dafi Kühne、多次與 Hermès 等品牌合作的家具設計師 Adrien Rovero、經典瑞士家具品牌 Vitra及BIG-GAME、香港設計師及藝術家劉小康、香港知名音樂監製Edward Chan、動態裝置藝術家 Joseph Chan等。透過藝術文化的交織碰撞，將創意轉化為視覺盛宴，引領觀眾探索工藝與藝術交融的面貌。

在城市急促節奏中駐足 atelier oï「Breathing in Motion」光影森林

享譽國際的瑞士設計工作室atelier oï聚焦於循環責任與物料創新，曾為BVLGARI及LV等品牌創作。今次在Tribe22的支持下為本次展覽呈獻了名為「Breathing in Motion」的沈浸式體驗裝置。在香港急促的城市節奏中，展覽向觀眾發出放慢步伐的邀請，重新感受「呼吸」這個自然動作。展區的Oïphorique燈具系列以褶皺布料結構呈現猶如呼吸般的律動，配合弧形鏡面牆的層層映照，將現場化作一片模糊了界限的光影森林，讓人在物件與倒影的互動間，細細品味設計與空間的流動關係。

國際大師聯手點亮空間美學 「House of Lumière」展現前沿光影藝術

全新展區「House of Lumière」結合光影藝術與空間設計，由香港燈光設計大師關永權（Tino Kwan）與知名室內設計師鄒卓明（CM Jao）聯手打造。展區空間精心鋪排，燈具如藝術品般靜立其中，展出來自香港、法國、意大利、西班牙等地逾80件設計師燈飾，包括梁志天（Steve Leung）與Moorgen聯名作品，以及 DCW éditions 、Davide Groppi、VIBIA等品牌。觀眾遊走光影之間，從不同角度細看光線、造型與材質的流動，感受每件作品的設計語言與工藝溫度，體會燈光設計的創新應用及其與室內設計緊密結合的未來潛力。

Carlton (Ettore Sottsass, 1981), Palace (George Sowden, 1983), Pierre (George Sowden, 1981), Altair (Ettore Sottsass, 1982), Murmansk (Ettore Sottsass, 1982) and Treetops (Ettore Sottsass, 1981) by Memphis Milano

DesignInspire Boutique將環球當代美學帶進日常

除了主題展區，博覽亦照顧到大眾對精緻生活美學的追求。今年特設的「DesignInspire Boutique」零售區，讓入場觀眾能親自選購來自世界各地藝術家及創意人才精心挑選的設計精品，包括著名品牌Lehni、MEMPHIS、LEEVIDA、SOULITE、本地得獎設計師品牌Get the Pong、3D列印設計工作室noodo lab等，為大眾呈現當代設計與生活美學的多元面貌。

「創意設計博覽2026」不只是一場視覺與感官的藝術遊歷，更是連結創意、文化與商機的國際平台。無論是尋找靈感的設計愛好者，還是探索合作機遇的業界人士，都能在這趟充滿好奇的旅程中，發掘設計如何轉化為具影響力的社會與商業價值。展覽將於11月18日至21日免費開放予商貿買家及公眾人士入場（首日僅限商貿買家），誠邀大眾親臨現場，共同見證這場跨越地域與領域的年度設計盛事。

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