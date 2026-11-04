周潤發謝君豪展出攝影作品！Rollei相機誕生百年紀念展快閃灣仔

周潤發拿相機鏡頭下的香港是甚麼模樣？為紀念德國相機品牌Rollei誕生一百周年，香港專業攝影師公會（HKIPP）聯同Rollei及本地腕錶品牌Artra，將舉辦《Etched in Time》（方寸流光）展覽，展出六位香港創作者用Rollei相機拍攝的作品。當中最受矚目的，莫過於影帝周潤發與謝君豪以參展攝影師身份亮相。



Rollei最具代表性的是Rolleiflex雙反相機，以獨特的雙鏡頭結構見稱，不少攝影大師和一代香港攝影師都用過。周潤發在大銀幕上留下無數經典角色，私底下熱愛攝影，經常拿著相機穿梭街頭。謝君豪橫跨舞台與影視，演技細膩。今次兩人以攝影師身份參展，觀眾可以從另一個角度，看看他們怎樣觀看世界。

一同參展的還有劉冠騰、蔡經仁、陸藝揚及鄧英奇。六人作品題材廣泛，包括舊香港的城市面貌、屋邨的細小角落、昔日經典商業攝影、旅途風光，以及電影片場的獨家幕後花絮，記錄了不同年代的真實瞬間。

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展覽由顯影堂創辦人劉東佩、HKIPP會長曾嘉樂及Artra設計師周家豪共同策展。場內除了攝影原作，還會展出多台經典Rolleiflex雙反相機，觀眾可以近距離欣賞它精密的德國光學工藝。Artra腕錶展示區以時計工藝呼應「捕捉時間」的主題，並展出Rollei x Artra紀念腕錶。攝影書店顯影堂亦會帶來精選攝影專著與畫冊。從影像、器材、工藝到書籍，展覽展現了一趟與時間對話的旅程。策展團隊表示，光線會消散，影像卻可以長存，希望觀眾在展場思考「何為留住時間」。

【展覽詳情】

《Etched in Time》（方寸流光）

展期：2026年11月7日至9日

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心15樓

