金馬9項提名！楊偉倫鍾雪瑩《善男信女》劇情貼地演員有驚喜|何故

《善男信女》，在連串巧合中，見證荒謬人生。劇情貼地，演員有驚喜，是一部發人深省的小人物悲劇！



《善男信女》由楊兩全編劇執導，火車聯合編劇，莊麗真監製，楊偉倫、鍾雪瑩領銜主演，彭秀慧、盧鎮業、伍詠詩及甄玉如主演，黃衍仁客串兼配樂，李棟全剪輯，曾嘉碧美術指導，吳里璐造型指導，杜篤之聲音設計，在第63屆金馬獎囊括9項提名，包括「最佳劇情片」、「最佳原著劇本」（楊兩全、火車）、「最佳新導演」（楊兩全）、「最佳男主角」（楊偉倫）、「最佳女主角」（鍾雪瑩）、「最佳女配角」（彭秀慧）、「最佳造型設計」（吳里璐、吳婉揚）、「最佳剪輯」（李棟全 ）、以及「最佳原創電影歌曲」（〈世界好壞〉，詞：冬誠樟；曲：馮之行；演唱：陳霆羲）。

《善男信女》講述一宗出錯的餐廳事件，食客洪若蕾（鍾雪瑩 飾）本來點了星州炒米，茶餐廳負責人鮑榮吉（楊偉倫 飾）卻弄錯了乾炒牛河，萍水相逢的二人，從此陷入冤冤相報的惡性循環。他們的生活本已艱辛，卻在逐步升級的互相報復中，各自走向失控邊緣，然而，真正迫使他們走上絕路，竟然是身邊最信任的親友……

《善男信女》是第八屆「首部劇情電影計劃」大專組優勝作品之一，這是楊兩全繼參與《過時‧過節》編劇工作後的首部長片。故事靈感源自楊兩全在網上看到的一段閉路電視片段——菜檔大嬸與買菜大叔因輕微碰撞而口角，最終變成扭纏互毆，他好奇「為何兩個人會因為如此小事爆發到這個程度」，因此由一件「出錯餐」的小事件出發，逐步建構出兩個飽受生活壓迫的小人物故事。

《善男信女》的男女主角，各有性格上的缺憾，正所謂「性格決定命運」，他們的悲劇彷彿早已注定。鮑榮吉有前科，雖然已改過自新，卻得不到家人的認同和接納，但重情義的他一直在逞強，即使在情人麗娜（甄玉如 飾）面前也沒有說出真相，他的最大問題就是愛逞強。相比之下，洪若蕾更倔強、也更固執，多年來一邊努力工作代替自殺的母親償還巨債，一邊為了演員夢而奮鬥，但當機終於會來到時，卻遇上一波又一波的挫敗，同樣是被親友出賣，她比鮑榮吉更悲劇、也更無奈。

《善男信女》劇情有很多巧合，或許這就是人生，人生往往比戲劇更有戲劇性，然而，如果最後來一個大快人心的逆轉，或許會更黑色幽默，更可以為各界小市民吐出一口烏氣。

《善男信女》有一班好演員，楊偉倫演活了鮑榮吉的市井和輕佻，不斷借自嘲來掩飾內心的脆弱，非常出色！鍾雪瑩以內歛的方式，加上一臉疲憊和壓世，蘊釀著洪若蕾內心的那股怒火，這是一個不容易的角色，但她掌握得不錯。彭秀慧飾演劇場導演Jessie Kwan，女同性戀者和需要配戴助聽器的設定，很有發揮空間，她流露著一種特別的哀愁和韻味。除了獲金馬獎提名的三人，盧鎮業再次演活了斯文敗類，由眼神到小動作都有戲。伍詠詩飾演洪若蕾的好友Joey，是非常關鍵的角色。張錦霞飾演鮑榮吉的員工阿炮，甄玉如飾演跟鮑榮吉的偷情的有夫之婦麗娜，她們跟楊偉倫的對手戲都有花火。廖子妤飾演的Raven，雖然出場不多，卻很重要。

《善男信女》不只讓我們反思「冤冤相報何時了」，既重新定義了「善男」和「信女」，「乾炒牛河」和「星州炒米」也代表了人生的不同選擇。或許，電影真正探討的是：當生活將我們壓至臨界點，人與人之間的傷害或扶持，往往只在一念之間。結局鮑榮吉為洪若蕾所煮的「最後一餐」，個人認為是神來之筆！

P.S. 《善男信女》優先場後，立即和友好去茶餐廳食乾炒牛河mix星洲炒米，加多杯凍鴛鴦，對劇情有更深入的體會……