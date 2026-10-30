海明威《流動的饗宴》：為何文豪當年窮居巴黎左岸卻樂不思蜀？

「花都巴黎」這組字詞自帶獨特的魅惑魔法，引人遐想翩翩——巴黎配搭「左岸」，又鍍上一層藝術與品味的色彩。左岸所為何？以東向西流的塞納河為分界、左邊的區域，而在這片空泛的範圍中最具代表性的，乃聞名遐邇的拉丁區，它聚集不少咖啡館、博物館、沙龍等，以學府林立聞名，彷彿空氣都洋溢着文化底蘊。



巴黎左岸，亦是文豪海明威度過五年銘心歲月的居處，晚年，他陸續在古巴、愛達荷州、西班牙的旅途間完成關於巴黎的回憶錄——《流動的饗宴》（A Moveable Feast）。

一部跨越時光的回憶錄

若數文學發展史上無法忽略的人物，歐內斯特‧海明威（Ernest Hemingway）往往榜上有名。他是二十世紀享負盛名的美國作家，是文學明星，也是文化符號。他在一九五四年獲頒諾貝爾文學獎，奠定其文學地位。

他的寫作與生命軌跡密不可分。第一次世界大戰時，十八歲的海明威以志願役請纓擔任紅十字救護車司機，遭受砲彈攻擊負重傷。親身見證現代戰爭的殘酷體驗，深刻浸染其往後的寫作。

海明威（網上圖片）

一九二一年末，海明威與第一任妻子赫德莉前往法國巴黎，擔任《多倫多星報》的外派記者，這段僅有五年的短促時光被誌錄成《流動的饗宴》，於一九六四年，即海明威逝世後三年出版。

巴黎：文化資本的光輝之城

第一次世界大戰結束、大蕭條前夕，北美與歐洲經歷了一段紙醉金迷的狂熱時期，消費主義興起，城市高速擴張，股票市場欣欣向榮，被稱為「咆哮的二十年代」。但其實在海明威決定旅居巴黎的一九二一年，美國正歷經一場短暫而劇烈的經濟衰退與惡性貨幣緊縮。之所以有不少美國文壇巨匠和新星匯聚在巴黎，無非與金錢有關。

（Unsplash@Karl Köhler）

現在的人們也許意想不到，如今物價高昂的巴黎，在當時竟是生活成本低廉的划算選擇。一戰後，法國經濟受到極大衝擊，法郎貶值使美元相對強勢。文士縱使在美國囊中羞澀，仍然能憑藉在美刊物的稿費、薪水或存款，在法國巴黎過上相當體面的生活。

美國於一九二零年一月正式實施《沃爾斯特德法案》，俗稱「禁酒令」。當時，以酒會友是建立名聲、邂逅「金主」的良機。在保守壓抑的氛圍下，文人與藝術家紛紛出走，把目光投向酒吧與咖啡館隨處可見的巴黎，在他方築建起文化圈子。海明威亦在更自由開放的環境中，遇見時下的精神導師，交往到文學路上的夥伴。

不散的饗宴；無價的滋養

「如果你夠幸運，在年輕時待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟着你，因為巴黎是一席流動的饗宴。」海明威未見到回憶錄面世，便揮別世間，書名由最後一任妻子瑪麗及一位朋友，從一封其過往寫下的書信中摘取。原文標題中的Moveable Feast，原指基督教中「日期不固定的節期」，如復活節。海明威借用其雙關義，意喻巴黎是一場可以「隨身帶走、形式不斷變換」的盛宴。

饗宴，誠然令人想到「欲買桂花同載酒」、筵席散後不復當年的喟嘆；與此同時，可遇不可求的相聚又是多麼的珍貴，那段海明威笑稱「窮得愉快」的璀璨時光，光芒充盈畢生。

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