M+慶祝開館五周年11月8日免費開放 7個展覽任看另設一系列活動

M+不知不覺已經開館五周年！館方宣布11月8日（星期日）免費開放指定展覽及公眾節目，答謝市民過去五年的支持。



當日訪客毋須預先登記，經藝術廣場入口進館，即可免費參觀7個展覽，包括位於二樓的「M+希克藏品：心靈圖景」、「物件．空間．互動」、「造物記」、「山鳴水應」及「Herzog & de Meuron：聚焦」，以及位於B2層的「傅丹創意現場：野口勇的『光』」和「珍妮特．卡迪夫：四十聲部經文歌」。M+會員、贊助人及其同行賓客，以及持特別展覽門票的訪客，則可經藝術公園入口進館。當天開放時間為上午10時至晚上8時，最後入場時間為晚上7時。

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值得注意的是，兩個特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」及「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」不設免費入場，訪客須另行購票。

除免費開放展覽外，館方亦籌辦一連串五周年慶祝活動。11月6日晚上將舉行「M+夜不同：五周年派對」，邀請本地樂隊RubberBand及獨立樂隊晚安莉莉演出。此外，來自巴拉圭的卡特烏拉回收管弦樂團將首度訪港，於11月7日及8日在大台階演出，該樂團以堆填區廢棄物製成的樂器演奏，部分樂器已納入M+藏品，現於「造物記」展覽中展出。11月7日至8日的公眾活動周末另設特別導賞、工作坊及親子活動，適合不同年齡人士參與。

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電影方面，「M+修復電影節2026」於11月1日至12月27日舉行，放映九部香港經典電影的修復版本，包括《蝶變》及《籠民》等。

另外，M+亦於11月1日至30日推出生日禮遇。凡於11月出生的訪客，憑即日付費入場門票及出生日期證明，可換領價值98元的「非常香港」系列掛飾盲盒一個。館方亦推出多款五周年限定商品，包括融入M+元素的哥斯拉限定作品及匹克球拍。