藝遊西環全攻略！竹編巨龍踩入餘樂里 漫步石塘咀重塑胭脂扣記憶

西環這片依山傍海的社區，一直承載著新舊交替的獨特韻味。由香港藝術發展局主辦、天台塾策劃的「城中藝遊：西環變奏」，以一場嶄新的文化旅程，邀請大眾重新發掘這區的動人故事，活動橫跨整個十一月，透過四組本地藝術家的在地創作，將尋常街道轉化為展覽空間，帶領遊人穿梭於西環不同時代的記憶之中。



「西環變奏」於11月1日至30日期間，聯同多位本地藝術家及多個合作單位呈獻全新藝術作品、一系列藝術工作坊、主題導賞團、放映活動等，邀請大眾一同以藝術視角，漫步西環：

1. 「紮合」：《遊龍道》+《魅光燈》

藝術團隊「紮合」利用傳統竹篾工藝，將城西的地貌與歷史傳說立體化。他們的作品《遊龍道》以巨龍為載體，巧妙地呼應西區山脈起伏的輪廓，每一道扭轉的竹篾都在重新編織土地與時空交疊的記憶，讓觀者恍如步入變遷中的海岸線。另一件作品《魅光燈》則向取景於西環的經典電影《胭脂扣》致敬，以六角宮燈為原型，層層疊出虛實交錯的燈影，引領觀眾走進時光隧道，感受舊城遺痕。

地點：窗間（堅尼地城卑路乍街23號堅城商業大廈地下）



2. 林兆榮：《塘西路札》

漫步於石塘咀一帶，昔日「塘西風月」的繁華景象雖然不再，但藝術家林兆榮透過散步地圖《塘西路札》，將這段口耳相傳的歷史轉化為一場城市尋寶遊戲。他關注百年前廣闊而複雜的娛樂文化，邀請公眾在遊走街角之間，重新想像當年的玩樂版圖，更以招牌導賞團重塑在山道天橋穿梭的過山車體驗。

地點：西營盤餘樂里 9 – 10號

時間：上午11時至下午6時



3. 孫禮賢：《非正式古蹟研究法：西營盤的觀察、記錄和參與》

與此同時，藝術家孫禮賢帶來《非正式古蹟研究法》，他親身走訪西營盤多座古蹟，將觀察轉化為圖像與聲音紀錄，打破只有專家才能研究歷史的刻板印象，鼓勵每位每天經過這些空間的街坊，以自己的方式參與記錄社區脈絡。

地點：香港文化古蹟資源中心（西營盤西邊街36A後座）、第二街公共浴室外（西營盤第二街及西邊街交界）、香港佐治五世紀念公園 （西營盤醫院道）

時間：上午11時至下午6時



4. 嚴瑞芳：《西環童遊》

視覺以外，聽覺同樣能喚醒社區魂魄。藝術家嚴瑞芳深入西環邨與街坊交流，將居民的日常記憶轉化成三首充滿人情味的兒歌，集結成作品《西環童遊》。這些旋律串連起街坊相遇時的問候以及昔日買菜的生活點滴，配合特製的聲音裝置，邀請參觀者帶著童心重新感知西環，在聆聽與即興玩樂中創造全新的聲音回憶。

地點：香港文化古蹟資源中心（西營盤西邊街36A後座）、堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

時間：上午11時至下午6時



除了靜態的展覽，整個月內還有豐富的延伸活動讓大眾深度參與。精彩環節包括兩部於西區取景的經典電影《胭脂扣》及《瘋劫》的落日放映會，讓人在光影中重溫社區舊貌。此外，活動亦設有多場導賞團與工作坊，帶領參加者拆解西營盤的都市傳說，或是尋訪傳統美食手信與花燈的非遺製作技藝。週末期間更有流動街站穿梭西環角落，大眾只需完成指定步驟，便能換領限量紀念品，將這份由時間與生活譜寫的歷史變奏帶回家中細細回味。