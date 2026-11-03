傳空戰群英Callum Turner成新任占士邦!回顧Dua Lipa丈夫成名之路

新任007即將誕生？資深娛樂記者Roger Friedman旗下娛樂新聞網站Showbiz411率先爆料指，Dua Lipa丈夫、曾參演《空戰群英》的英國男星Callum Turner已經成功脫穎而出，將會成為接替Daniel Craig的新一任占士邦。雖然官方尚未證實，但消息傳出後已引爆影迷強烈關注，因為正是Roger Friedman在二十多年前，率先獨家爆料Daniel Craig奪得占士邦一角的內幕。近日傳出繼任人選終塵埃落定



隨著Daniel Craig在2021年《No Time to Die》（生死有時）上映後卸任，占士邦一角的接班人選一直是全球影迷關注的焦點。外媒最新報道指，現年36歲的英國男星Callum Turner近日在英國伯克郡的Bray Studios完成了萬聖節週末的最後試鏡，並盛傳已成功脫穎而出，即將成為第7代007。

傳Callum Turner將接任Daniel Craig（左）成新一代占士邦。

作為影響影壇歷史的重要IP角色，今次 007 的最後試鏡（Screen Test）據悉絕非一般簡單對台詞，而是需要在動作特技、鏡頭氣場以至對白處理均力壓其他候選人，才能脫穎而出贏得占士邦一角。除了 Callum Turner 之外，憑藉諜報劇《流人》（Slow Horses）大受歡迎的蘇格蘭男星Jack Lowden；曾主演《王冠》（The Crown）和《挑戰者》（Challengers）的Josh O'Connor；以及一位未公開身份的「神秘第四人」，均被指進入新任 007 角色最後試鏡名單；但早前一度呼聲甚高的Jacob Elordi與James Norton等人，則均已落馬。

Callum Turner是誰？

近期人氣急升的Callum Turner，與許多科班出身的英國男星不同，他未有受過正規戲劇訓練，反而最初夢想是成為職業足球員。16歲輟學後，他曾短暫參與半職業足球賽事，其後轉戰模特兒界，為Nike與Reebok等品牌拍攝硬照，並曾在知名時尚買手店Dover Street Market工作。

這段基層打滾的經歷不僅為他帶來了曝光度，更培養了他在鏡頭前從容不迫的自在感與寫實氣質。2010年，他正式踏入影視圈，由早年經常在劇集中客串或擔任配角，到2014年在《Queen and Country》與劇集《Glue》中擔綱要角，其亮眼表現開始引起業界高度關注。大眾對他最熟悉的印象，莫過於在《怪獸與葛林戴華德的罪行》及《怪獸與鄧不利多的秘密》中飾演主角紐特的哥哥忒修斯（Theseus Scamander）。

雖然長期位居配角，但他不斷磨練演技，2019年憑藉BBC懸疑劇《真相捕捉》（The Capture）入圍英國電視學院獎（BAFTA）最佳男主角。近年，他接連主演了佐治古尼執導的《船上的男孩》（The Boys in the Boat）以及Apple TV+戰爭巨製《空戰群英》（Masters of the Air），成功打破了「戲紅人不紅」的局面，確立了荷里活大作男主角的地位。

除了事業攀上高峰，Callum Turner的私生活同樣備受矚目。他在2025年與流行音樂天后Dua Lipa步入婚姻殿堂，兩人更共同創立了製作公司Twentytwo Films。但耐人尋味的是，外媒透露他近期已辭去該公司的董事職務，這項舉動被業界廣泛解讀為正在為接下高度消耗時間與精力的007角色全面清空檔期。

Callum Turner與Dua Lipa共同創立了製作公司Twentytwo Films。

預計幾時官宣新任007？

外界普遍預期，官方最快會在2026 年年底前正式公佈新任占士邦選角結果。007 電影的製片人 Amy Pascal 8 月接受《Deadline》訪問時，被問及何時會揭曉新任 007。她當時明確表示：「今年年底是個很大的可能性（the end of the year is a good bet）」。

加上最近為 Callum Turner、Jack Lowden 等候選人安排的「最後試鏡（Screen Test）」已在 10 月下旬密集進行，因此估計目前選角程序已進入最尾聲的決定性階段。業界普遍預期在 2026 年第四季發表官方聲明是非常合理的安排。

擁有 007 版權的 Amazon MGM Studios 及製作團隊至今沒有作出任何官方回應或確認。到底今次會否一如上次，再次由Roger Friedman率先曝光第7代007，就要留待時間為大家慢慢揭曉。