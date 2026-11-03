金曲獎最佳新人陳嫺靜首度襲港！2027登紅磡TIDES開首個香港個唱

奪得第37屆金曲獎最佳新人獎的台灣創作歌手陳嫺靜，宣佈將於2027年1月11日登陸紅磡TIDES，舉行她在香港的首個個人專場！她在官方預告中寫道：「東半邊的地球長什麼樣子呢？我們決定要出發一探究竟」，又表示期待看到台下「you you you的每一張臉」。



陳嫺靜（Spotify）

香港樂迷對陳嫺靜其實並不陌生，去年夏天她曾來港，與台灣音樂人雲端司機CLOUDRIVER（李權哲）在「香港夏日高峰會Summer Summit」首次聯合演出。不到一年後，她在今年6月的金曲獎上以新人身份同時入圍最佳新人、最佳華語女歌手及年度歌曲三項，與蔡依林、彭佳慧等人同場競逐歌后，被視為今屆最大黑馬，最終奪得最佳新人獎。在此之前，她已在第16屆金音創作獎拿下最佳新人等三個獎項，2023年又憑劇集《人選之人－造浪者》插曲〈得意的一天A no is a no〉獲得第58屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎。

陳嫺靜「下次再見 See you next time」海報

1998年出生的陳嫺靜，2018年憑政大黑音Cypher〈正字標記〉，以及改編自夏宇詩作的〈有人責備我們不夠深入〉在網上爆紅，〈輕輕〉在YouTube的觀看次數超過400萬。她的音樂融合嘻哈、搖滾與爵士元素，配上極具辨識度的慵懶嗓音與靈動flow，將日常的詩意與呢喃娓娓道來。

2025年，她推出首張雙版本專輯《如果每天都可以happy happy誰想要sad》，展現了其音樂實驗性。《合作的秘密》版由她與鍾濰宇共同製作，聯同多位beatmaker揉合嘻哈與電子元素，以清晰的人聲帶出冷冽氣息；《一起去度假》版則由李權哲操刀，強調真實樂器之間的互動，營造出明亮溫暖的Neo-Soul與Funk復古氛圍。同一組作品有兩種截然不同的面貌，到了現場會如何演繹，值得期待。

【演出詳情】

名稱：陳嫺靜 Hsien Ching「下次再見 See you next time」東地球巡迴 East Earth Tour 香港站

日期：2027年1月11日（星期一）

時間：晚上8時

場地：TIDES

票價：HK$490

