蝶變+籠民+榴槤飄飄4K修復！M+修復電影節9部香港經典重登大銀幕

西九文化區M+將於今年十一月至十二月期間，於M+戲院首度舉辦「M+修復電影節」，將九部完成4K修復的香港電影經典重新帶回本地大銀幕。這批橫跨六十年代末至千禧年代初的作品，是M+與CHANEL歷時三年的合作修復成果，過去一年已於全球四十四個城市進行逾一百三十場巡迴放映，並先後登陸康城、威尼斯及紐約等國際影展。



是次電影節不僅回顧經典，更着重展現電影文化的傳承與跨世代共鳴。節目特別將修復作品與當代電影進行配對放映，例如以許鞍華的《胡越的故事》對照陳健朗的《手捲煙》、嚴浩的《似水流年》對話白雪的《過春天》，以及將陳果的《榴槤飄飄》與翁子光的《踏血尋梅》並列，藉此探討不同年代創作者對身分認同、遷徙及社會變遷的深刻觀察。

除放映外，多位知名電影人如許鞍華、張之亮及陳果等將出席映後談，戲院亦會舉辦專題講座及探討實體菲林媒介的互動工作坊。M+同時宣佈，新一輪修復計劃將於二零二七年啓動，聚焦六部具前瞻視野的亞洲電影作品。

M+與CHANEL合作修復之九部香港電影經典

《董夫人》（1968）—— 唐書璇執導

作為香港首部自資製作及獨立發行的劇情長片，此作深入探討中國傳統社會中的性別議題。電影以前衛的電影語言，巧妙融合中國傳統美學與歐洲現代主義，為日後香港電影新浪潮的誕生預示了方向。

《蝶變》（1979）—— 徐克執導

徐克的首部劇情長片，同時也是香港電影新浪潮的標誌性代表作。作品大膽打破傳統武俠電影的既定框架，將懸疑、奇幻、科幻與武俠元素冶一爐，成功為香港電影開拓出極具實驗性的嶄新道路。

《行規》（1979）—— 翁維銓執導

這部開創性的獨立電影跳出了當時由動作、喜劇及武俠主導的商業電影主流。作品以強烈的社會寫實風格與實驗精神，對香港社會制度提出了罕見而深刻的批判，展現新浪潮初興時期的獨特視野。

《愛殺》（1981）—— 譚家明執導

譚家明在這部心理驚悚片中大膽突破類型常規，透過極具個人風格的強烈視覺色彩、碎片化的敘事手法以及緊繃的情感張力，充分展現出新浪潮導演勇於顛覆傳統、探索電影語言極限的創作野心。

《胡越的故事》（1981）—— 許鞍華執導

電影巧妙地將動作驚悚元素與嚴肅的社會評論結合。故事透過描繪一名越南難民在戰後的流離失所經歷，深入探討身分認同與歸屬感等沉重議題，成為新浪潮時期極具社會觸覺的經典之作。

《似水流年》（1984）—— 嚴浩執導

這是第二部由新浪潮導演前往中國內地取景拍攝的文藝作品。電影以一段含蓄動人的重逢故事作為引子，細膩地描繪了關於記憶與歸屬的情感，同時映照出八十年代香港與內地在社會及文化層面的巨大轉變。

《美國心》（1986）—— 方育平執導

作品採用創新的拍攝手法，將紀實片段與虛構劇情交錯疊加，刻意模糊了真實生活與戲劇演出之間的界線。電影透過描繪一對戀人關係中充滿不確定性的狀態，巧妙地隱喻並反映了九七前夕香港社會整體的時代氣氛。

《籠民》（1992）—— 張之亮執導

導演以細膩的視角深入刻畫籠屋居民的生活百態，將沉重的社會寫實題材與荒誕幽默的基調結合。作品生動地描繪了九七回歸前夕，香港社會邊緣群體在面對充滿未知與不確定性的未來時，內心所產生的深層焦慮。

《榴槤飄飄》（2000）—— 陳果執導

陳果延續其標誌性的半紀實美學風格，將鏡頭對準頻繁往返於香港與中國內地之間的小人物。電影透過這些邊緣角色的生存經歷，深入探討遷徙、身分認同與歸屬感，真實呈現了主權移交後香港的社會面貌與底層生態。