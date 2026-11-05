設計@HKG 2026｜40+活動玩轉全港：電車流動劇場/山頂療癒身心靈

香港設計中心（HKDC）每年的焦點重頭戲「BODW In the City」，今年換上新名字，以「設計@HKG」姿態全新登場！這項年度大型跨界設計盛事，將於今年11月10日至24日一連15日舉行，主辦單位聯同80至100個本地及國際合作伙伴，在全港各區舉辦超過40項活動，包括地標式裝置藝術、沉浸式展覽、快閃體驗和設計導賞路線，邀請市民和旅客用設計的角度重新探索香港，了解設計與創意如何融入大家的生活日常。



香港設計中心（HKDC）的旗艦項目「設計@HKG」以全新品牌形象登場。它的前身是不少設計迷熟悉的「BODW In the City」。（香港設計中心）

新名字有兩層意思：「@」象徵抵達，同時是一個邀請——「來這裡，與我們一同參與其中」；而「HKG」是大家熟悉的香港國際機場代碼，既呼應「抵達」，也是向這座城市致意，因為設計早已是香港的一部分。兩者合起來，「設計@HKG」將成為一道匯聚創意、跨界合作與文化交流的門戶。

今年的活動地點由西環屈地街電車廠、山頂廣場，到灣仔星街、銅鑼灣誠品，以至中環保育地標美利酒店都有。我們為大家精選了三大售票活動系列及六個免費活動，平日放工或週末放假都有好去處！

三大設計與體驗活動

1. 未聞花店｜電車上的流動劇場

「叮叮」是香港人的集體回憶，今年設計@HKG就把電車變成舞台。由香港設計中心主辦的《未聞花店》以流動劇場形式在電車上演出，結合空間敘事、現場戲劇、觀眾互動和沉浸式音效，把整架電車變成一間載着花與故事的流動花店。

《未聞花店》（香港設計中心）

故事講述孫女某天在街上重遇昔日與爺爺一起打理的電車花店，於是登上電車，陪伴久別重逢的爺爺。兩人看着沿路風景物換星移，聽着大街小巷的人情故事，展開一趟如幻似夢的花樣旅程。

演出由HOHO Co.擔任藝術總監，林澤銘編劇，陳沛琳導演，李佩良飾演爺爺，杜艷珊和田沅臻（A／B cast）分別飾演孫女。電車由屈地街電車廠出發，駛至跑馬地總站，每場約70至75分鐘，每團只限18人。不過目前7場門票已火速售罄，未買到票的讀者或可「敲碗」期望大會加場，敬請緊密留意官方最新公告。

日期： 2026年11月14日至22日（逢星期六及日）

集合地點： 西環屈地街電車廠（入口位於山道）

解散地點： 跑馬地總站

名額： 每團18人（適合12歲或以上，12歲以下須由家長陪同）

語言： 粵語

費用： 港幣$150／每人

備註： 請於場次開始前最少15分鐘到達，遲到者或未能入場

詳情： https://space.hk01.com/event/6adb0fe0466a3d5e35d32925/



2. 設計體驗工作坊系列｜灣仔：升級再造機械人掛飾、升級再造迷你燈

設計不僅是美學，更是對環境與未來的承諾。想親眼看看廢塑膠怎樣重生？位於灣仔星街的reEDIT Future Lab是一所已投入運作的循環設計實驗室，至今已將超過6,227公斤塑膠轉化為產品、零售空間及裝置。今次設計@HKG與reEDIT合作，推出兩場各90分鐘的動手工作坊，每位參加者都可以帶走自己親手製作的作品。

升級再造機械人掛飾工作坊（香港設計中心）

升級再造機械人掛飾工作坊（11月15日）

工作坊由reEDIT團隊帶領，先由注塑成型示範開始，將回收聚丙烯（rPP）碎片放入機器，數分鐘內便變成成品掛飾。參加者再從精選顏色、模製部件及配件中自由配搭，組裝專屬的機械人掛飾。參加者不需要任何經驗，製成品不論掛在袋、鎖匙或手機上都很可愛。

升級再造迷你燈工作坊（香港設計中心）

升級再造迷你燈工作坊（11月22日）

這場工作坊會現場示範reEDIT自家研發的reCODING 3D打印系統，讓大家看着回收PET（rPET）逐層打印成燈罩，再配合可回收卡紙結構，親手砌出屬於自己的迷你燈。參加者也可以了解本地塑膠廢料怎樣經過分類、粉碎及轉化，並近距離觀看運作中的注塑機及壓板機。

日期及時間： 2026年11月15日（日）、11月22日（日）14:30-16:00

地點： reEDIT Future Lab｜灣仔星街9號星域軒1座3號舖

名額： 每場20人

語言： 粵語

費用： 港幣$100／每人（01空間獨家報名）

報名： https://space.hk01.com/event/6adb18a643d175436af94996/



3. 身心靈療癒活動系列｜山頂廣場：筋膜放鬆與頌缽音療浴、頌缽放鬆與伸展瑜伽

在繁忙的都市生活中，大家身心都需要休息。設計@HKG今年的大型創意裝置「BREATHE WITH ME—SOFT RESET多感官體驗裝置 by Annabelle Schneider」設於山頂廣場，並延伸出兩場身心靈療癒活動。兩場活動都由DIVA Yoga Studio的專業導師在裝置內帶領，讓大家放慢腳步、順着呼吸，重新連結身體與內心。

BREATHE WITH ME—SOFT RESET 多感官體驗裝置 by Annabelle Schneider

筋膜放鬆與頌缽音療浴（香港設計中心）

筋膜放鬆與頌缽音療浴（15:00-16:00）

導師會用專用筋膜球針對緊繃部位精準按摩，幫助消除筋膜黏連、舒緩肌肉張力。之後配合頌缽的療癒聲頻進入正念冥想，深層放鬆身心，釋放壓力與負面情緒，也有助改善睡眠質素。

頌缽放鬆與伸展瑜珈班（香港設計中心）

頌缽放鬆與伸展瑜珈班（16:30-17:30）

課堂結合伸展練習、療癒呼吸法和頌缽的沉穩頻率，深層釋放繃緊的肌肉，帶走累積的疲憊，讓思緒回歸平靜。

DIVA Yoga Studio 擁有專業且用心的導師團隊，其中，具備五年全職教學經驗的 Fay，擅長透過瑜伽與呼吸法為學生建立紮實根基，引導學員放下比較，細心傾聽身體的真實聲音；而瑜伽與頌缽導師 Rachel 則深信，肢體的舒展結合聲音的共振，正是引領身心通往內在寧靜的橋樑。

日期： 2026年11月14日（六）

時間： 15:00-16:00（筋膜放鬆與頌缽音療浴）；16:30-17:30（頌缽放鬆與伸展瑜珈班）

地點： 山頂廣場2樓201-202 & 219號舖（BREATHE WITH ME裝置內）

名額： 每場20人

語言： 粵語

費用： 港幣$50／每人（01空間獨家報名）

報名： https://space.hk01.com/event/6ae446ac466a3d5e35da72cd/



更多精彩免費活動

除了上述售票活動，今年設計@HKG亦準備了多場免費講座、分享會及導賞。部分活動須預先登記，詳情請留意設計@HKG官網。

1. 與《Magazine B》對話：百冊品牌故事之旅

與《Magazine B》對話（香港設計中心）

喜愛設計或營銷的朋友，很可能都聽過韓國品牌雜誌《Magazine B》的大名。這本雜誌堅持在每期單獨介紹一個品牌（One Issue, One Brand），排版優雅、紙張選材講究，設計極具美感，但奉行零廣告政策，拒絕被報導品牌的付費贊助，而是由編輯循美感、實用、價格與理念這四大原則來篩選受訪品牌，從而深度解剖品牌故事。

如今這本雜誌今年迎來第100冊，「設計@HKG」成功請來雜誌創辦人趙秀容親身來港，分享雜誌這些年的歷程，以及他對品牌核心價值的看法。講座由LAAB聯合創辦人吳鎮麟（Otto Ng）主持，喜歡品牌故事和空間設計的讀者不要錯過。

日期： 11月20日（五）

地點： 誠品銅鑼灣店9樓Forum（希慎廣場9樓）



2. CACAO：以倫理、味覺與可持續設計，重新定義奢華

CACAO特色手工朱古力（香港設計中心）

每一口醇厚絲滑的奢華朱古力，背後會否都藏著不為人知的代價？在龐大的可可豆產業背後，光鮮亮麗的包裝卻往往掩蓋了剝削勞工、現代奴役與濫伐雨林等殘酷真相。

今次CACAO董事Carolyn Gomersall和朱古力師Charles Gomersall將會為大家分享三件事，品牌怎樣直接與菲律賓Paquibato的可可農場交易，避開涉及奴役勞工的供應鏈；怎樣讓可可在天然雨林生態中生長，並使用地熱能源及Arenga棕櫚糖；以及怎樣在可可豆抵港後不足兩週內，製成融入香港風味的手工朱古力。讓各位朱古力愛好者在品嚐極致美味的同時，亦做到對地球與農民負責任的「心安理得」。

日期： 2026年11月12日

地點：「有品味．品味好」中環設計快閃店（中環雲咸街24號地下，四寶大廈入口旁）



3. 導賞＋工作坊：重新想像中環

導賞＋工作坊：重新想像中環（香港設計中心）

全球最具影響力的建築、室內設計及城市規劃事務所之一的SOM設計事務所，旗下建築師和城市規劃師會帶領大家走進中環，發掘不一樣的城市風貌。SOM團隊會先在工作坊分享世界各地的活化案例，討論舊空間怎樣活化、歷史怎樣保留、街道怎樣變得更有趣，並鼓勵參加者提出自己的想法。之後大家一起走進中環的大街小巷，親身感受城市規劃怎樣令地方變得更開放友善。

日期： 2026年11月14日（六）

地點： SOM設計事務所（中環遮打道18號歷山大廈16樓1室）



4. 《無間航道》彭金有 X 唐偉霖聯展：對談

《無間航道》彭金有 X 唐偉霖聯展（香港設計中心）

當繁囂的現實令人窒息，你是否渴望一場沒有座標的星際流浪？ 由香港藝術家彭金有（Raymond Pang）與唐偉霖（William Tong）聯手呈獻的雙人藝術展覽 《無間航道》，將各自的標誌性創作意象，微小的「宇宙船」與龐大的「深海巨鯨」在畫布上交疊，呈現出一種超越現實束縛、在宇宙中自由漂浮的解脫感。 今次兩位創作者將親身分享設計歷程、創作理念及作品背後的故事，帶大家看看深海巨鯨與宇宙船怎樣在無垠宇宙中相遇。大家可以趁這個機會，近距離了解兩位創作者的藝術世界。

日期： 2026年11月24日（二）18:00-20:00

地點： Kitchen Infinity - 銅鑼灣開平道1號 Cubus 28樓



5. Niccolo Lecture：保育中環，文化與歷史項目

大館俯瞰圖（香港設計中心）

歷史建築對城市有甚麼意義？「設計@HKG」聯同香港美利酒店舉辦的「Niccolo Lecture」，將聚焦歷史保育，以及它對當代建築師與設計師不斷演變的意義。

活動舉行地點的美利酒店，前身為美利大廈，正是當年「保育中環」計劃的項目之一。屆時分享會將會在香港設計中心項目總監的Roger Wu主持下，讓大館建築師Addison Yick、SHADOW Design的Benjamin Lam和Napp Studio的Wesley Ho分享參與保育活化項目的經驗；而ISU創始總監Dr Sujata Govada則會從可持續城市化的角度分享見解。

日期： 2026年11月12日（四）18:30-20:00

地點： 中環美利酒店25樓Niccolo Room



6.「油麻地‧色彩印記」木顏色工作坊

油麻地警署木顏色畫（香港設計中心）

油麻地蘊藏濃厚的本土歷史與地道文化，而當中最具代表性、充滿情懷的地標，必定是油麻地警署。這座建於1922年的愛德華時期古典復興風格建築，擁有標誌性的V字形佈局與紅磚藍窗設計，多年來更是《無間道》、《黑社會》、《陀槍師姐》等無數經典影視作品的熱門取景地，滿載港人的集體回憶。

今次「油麻地‧色彩印記」木顏色工作坊，希望透過藝術帶大家深入認識油麻地文化。活動會先講解油麻地警署的歷史背景與建築特色，再引導大家運用木顏色細緻疊色、描繪光影線條，一邊學畫、一邊了解社區故事。不論你有否畫畫經驗，都可以透過畫筆親手記錄這座百年經典地標，從藝術角度感受油麻地獨有的歷史氣息與社區溫度。

日期：2026年11月21日 (星期六)

時間：15:00至17:00

地點：油麻地砵蘭街68號東南樓藝術酒店2樓

語言：粵語



「設計@ HKG」主要贊助機構：香港特別行政區政府文創產業發展處