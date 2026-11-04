香港故宮新展「清宮四時」 187件國寶帶你體驗清代皇帝如何過四季

如果讓你穿越回清朝當一天皇帝，你以為每天就是上朝、批奏摺、逛御花園？事實上，清代皇帝要管理一個龐大帝國，一年的行程依四季時令排得密密麻麻。古人深信「天子受命於天」，皇帝必須「順天應時」，按春夏秋冬的節氣舉行各種國家大典，安排生活作息。



（香港故宮文化博物館）

香港故宮文化博物館全新專題展覽「清宮四時──宮廷生活與文化」今日（4日）起在館內面積最大的展廳2開放。展覽由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦，匯集187件故宮珍藏文物。上一個在這展廳舉行的開幕展「紫禁一日：清代宮廷生活與藝術」講紫禁城由清晨到夜晚的生活，今次則把時間軸由「一日」拉長到「一年」。

展廳設計也有心思。策展團隊參考《四庫全書》以四色裝潢經、史、子、集並對應四季的做法，用葵綠、朱紅、月白、黑灰分別代表春、夏、秋、冬。觀眾一路行，就像一路經歷季節轉換。

皇帝的「時間管理學」

要安排一整年的行程，首先要有準確的曆法。在古代，頒行曆法是皇權正統的象徵，清宮每年十月初一都會在午門舉行隆重典禮，頒發下一年的曆書。

（香港故宮文化博物館）

展覽序章「順天應時」的焦點，是一座康熙年間製作的銀鍍金渾天儀，由耶穌會士南懷仁等人監製。明末以來，傳統曆法與西洋新法一直爭論不休。康熙七年（1668年），皇帝命雙方以實測比試；翌年結果顯示，南懷仁用新法推算「逐款皆符」。這座渾天儀外形是中國樣式，原理卻來自歐洲科學，正好見證這段中西交流。

康熙帝是中國歷史上唯一精通天文曆算的皇帝，《清史稿》形容他「親釐象數，究極精微」。這位學霸皇帝最終平息曆法之爭，恢復採用依西洋新法制定的《時憲曆》，也是現行農曆（紫金曆體系編算）的重要歷史淵源。渾天儀只展出半年，想看就要把握時間。

春天脫下龍袍換農裝

「天子親耕南郊，皇后親蠶北郊」，對以農立國的中國而言，農耕和蠶織是經濟命脈。第一單元「春：耕織」以葵綠色為主調，帶觀眾看看帝后如何以身作則：雍正帝曾多次到先農壇祭祀並扶犁耕地；乾隆九年（1744年），孝賢皇后也曾到先蠶壇祭祀，祈求蠶桑豐收。

+ 2

單元的核心展品是《胤禛耕織圖》冊頁。還未登基的雍親王胤禛與福晉化身田間農夫和養蠶婦人，並親筆題詩。冊頁每次輪流展出六開，現時可見「耕」、「耙耨」、「耖」三幅耕作場景，以及「二眠」、「三眠」、「大起」三幅描繪春蠶成長的畫面。

這套冊頁以康熙帝主持製作的《耕織圖》為底本。康熙說過「農事傷則饑之本也；女紅害則寒之源也」，所以清朝歷代都繪製過多套《耕織圖》。同場的光緒粉彩折枝十二月花卉紋瓶，則與農曆二月的「花朝節」有關，清宮會在這天祭拜花神，勸農桑之餘也祈求豐年。另一重點展品《雍正帝祭先農壇圖》要到2027年第一季才亮相。

夏天搬到承德辦公

北京夏天酷熱難耐，自康熙年間起，皇帝每年約在農曆五月至九月期間，多數帶同大批人馬駐蹕熱河行宮，即承德避暑山莊。第二單元「夏：避暑」以朱紅色為主調。不過皇帝去避暑並非放假，山莊其實是紫禁城以外另一個政治中心，皇帝照樣在這裏批閱奏章、召見大臣、會見邊疆各族首領。乾隆帝在這裏大宴蒙古貴族、接見安南使團，1793年英國使臣馬戛爾尼也是在這裏覲見。

（香港故宮文化博物館）

夏季單元最吸睛的是乾隆朝的轉鴨荷花缸鐘，高1.2米，由清宮造辦處把中國掐絲琺瑯缸和法國奏樂機械結合而成，缸面用玻璃鏡模仿水面。上弦啟動後會響起音樂，三朵荷花的花瓣隨之打開，露出童子和仙猿向西王母跪拜獻桃。

（香港故宮文化博物館）

另一件不起眼但大有來頭的展品，是一枚無裝飾的右旋白螺。1780年六世班禪前往避暑山莊為乾隆祝賀七十大壽，這枚白螺就是他送的賀禮。右旋海螺極其罕見，乾隆稱之為「至寶」。有趣的是，清代所說的「右旋」，在現代科學看來其實是逆時針方向，常常令今人混淆。

秋天策馬木蘭圍場

金秋時節，秋高氣爽，正是狩獵好時機。第三單元「秋：狩獵」以月白色為主調，帶觀眾走進承德避暑山莊以北約150公里的木蘭圍場。清帝在此舉行大規模圍獵，史稱「木蘭秋獮」。由康熙二十二年（1683年）至嘉慶二十二年（1817年）的135年間，清帝到圍場行圍近百次，每次約一個月。乾隆擔心「滿洲兵弁習於晏安，騎射漸致生疏」，所以秋獮既是練兵，也是籠絡蒙古諸部的政治禮儀。

（香港故宮文化博物館）

鹿是這個單元的主角。「木蘭」在滿語中原意是「哨鹿之地」，展出的銅胎畫琺瑯蝠耳百鹿尊就以百鹿為紋飾。最有故事的是康熙朝的鹿角椅：清太宗皇太極在1631年大凌河之役期間獵得大鹿，視為吉兆，戰勝後用鹿角製椅，之後多位皇帝仿效。這張椅用康熙所獵之鹿的鹿角製成，乾隆在背板刻詩，自言「不敢坐兮恆敬仰」。

（香港故宮文化博物館）

同場還有一把長約2.5米的阿虎槍，是清代特有的武器，專供虎槍營使用，皇帝圍獵時虎槍營會持槍隨護。槍柄首橫繫鹿角，防止槍頭刺入野獸太深而拔不出來，可見當年獵殺猛獸有多驚險。

冬天紫禁城過大年

轉眼來到寒冬，第四單元「冬：賀歲」雖以黑灰色為主調，卻洋溢最熱鬧的節日氣氛。春節是一年中最隆重的節日，清宮的過年活動由臘月初一一直持續到二月初二。

現代人冬天喜歡堆雪人，你知道清代宮廷流行堆甚麼嗎？答案是「雪獅」！獅子兇猛，被視為鎮宅瑞獸，宮中還會堆雪象和雪馬。這些場景就刻在展出的紫檀木歲朝圖座屏上。座屏高3米、長3.6米，圖樣生動重現清宮過年舞燈、放爆竹，以及除夕在炭爐燃燒松柏枝驅散邪氣的習俗。

（香港故宮文化博物館）

說到過年，當然少不了「派利是」。如意，以及裝了金質花錢或小元寶的荷包，都是清宮常見的饋歲物品，節慶時用來賞賜晚輩、臣子、太監和宮女。展覽陳列了各式精美荷包，以及刻有「吉祥如意」、「萬福如意」、「福祿平安」的金錢。以宮燈為紋樣的器物也不少，「燈」諧音「登」，寓意五穀豐登，正好呼應春日的勸課農桑，完成一年的循環。

沉浸式多媒體、講座與「宮廷御貓」

展廳設有多個多媒體裝置。夏季展區的沉浸式作品「從北京到承德」由新媒體藝術家邵志飛創作，以日夜交替的投影重現皇帝由圓明園前往避暑山莊的旅程。冬季展區的「御筆迎春」互動書法站，讓觀眾參考皇帝的御筆「福」字、春條和春聯，在屏幕上揮毫。

+ 1

故宮博物院宮廷歷史部副主任文明將於11月5日上午11時主講專題講座，從班禪敬獻的右旋海螺談清宮藏傳佛教法器與文化交流。講座以普通話進行，不設即時傳譯，免費入場，建議網上預約。禮品店則推出「宮廷御貓：四時珍寶錄」文創系列，以「將軍貓咪」、「黑貓探險家」等新角色重新演繹祭先農壇和親蠶禮等典故。

【展覽詳情】

名稱：「清宮四時──宮廷生活與文化」

日期：2026年11月4日起

地點：香港故宮文化博物館展廳2

門票：標準門票成人港幣70元、特惠港幣35元（可參觀展廳1至7），亦可憑特別展覽門票入場；6歲或以下小童免費

