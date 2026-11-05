UNIQLO推出文學雜誌！Cate Blanchett掛帥新企劃寫下女性真實經歷

提起UNIQLO，大眾通常會聯想到舒適百搭的日常服飾，但這間日本服裝巨頭正準備一次跨界嘗試。自2025年8月起擔任UNIQLO全球品牌大使的奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），10月底與品牌共同公布全新企劃《stories she tells》，核心是UNIQLO歷史上第一本文學雜誌，創刊號預計2027年秋季面世。文章以公開徵集方式選出，Cate Blanchett將親自擔任評審委員會主席。



企劃源自她與企劃源自她與迅銷集團董事兼高級執行官柳井康治（柳井正之子）約一年前的一場對話。她向媒體透露，兩人同樣熱愛電影，亦同樣從文學中汲取養分，「在電影創作的世界裡，我們發掘過許多優秀故事，但它們往往未能進入主流。女性人口雖佔全球半數，她們的故事卻經常被摒棄在主流之外。」身為演員的她自言閱讀量極大：「作為演員，我日常打交道的媒介就是語言。」她期望《stories she tells》能為新一代女性作家打開一道門，讓原本可能被忽視的聲音得以被聽見。

入選者獲創作支援與導師指導

（Uniqlo）

創刊號主題定為「Connection」（連結），指向人與人之間的聯繫、共同經驗，以及個體在社會中的故事。內容以女性的經歷與視角為主軸，同時收錄與主題相關的學術論文及文學作品。徵稿於今年冬季啟動，首輪在日本展開，具體資格與選稿細節預計12月左右公布；入選創作者除獲創作支援，更有機會接受專業導師指導。

品牌強調，雜誌雖以女性書寫為核心，但並非推舉單一答案或某種理想女性形象，而是希望文章被所有性別的讀者閱讀，促成更廣闊的對話。

聯手東京大學 川上未映子同場對談

為令企劃更具學術深度，UNIQLO首個合作夥伴找來日本最高學府東京大學。東大IncluDE中心（Center for Coproduction of Inclusion, Diversity and Equity）教員將參與雜誌主題構思、編輯及內容共創，校長藤井輝夫亦於啟動活動致開場辭。

（uniqlo）

活動於東大總合圖書館舉行，Cate Blanchett與憑《乳與卵》奪芥川獎的日本作家川上未映子同場交流。對談以《乳與卵》選段朗讀開場，壓軸由Cate Blanchett朗讀巴西作家Clarice Lispector散文《Belonging》（歸屬），該篇由她親自挑選，以呼應「連結」主題。

UNIQLO自2019年起發行免費半年刊《LifeWear magazine》，亦曾在新加坡門市設閱讀牆，今年更與紐約公共圖書館展開年度合作。這次跨足文學出版，可視為將LifeWear哲學由服裝延伸至文字；企劃日後亦將擴展至日本以外的大學。

姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）（視覺中國）

Cate Blanchett近年除演藝工作，亦長期參與人道及環保事務，擔任聯合國難民署親善大使已達十年，今年6月出任牛津大學現代戲劇客座教授。10月28日，她在東京獲頒第37屆高松宮殿下紀念世界文化獎戲劇映像部門殊榮，由常陸宮妃華子頒授獎章。