11月藝文活動｜王羽佳重返香港、HANGOVER FESTIVAL、Joji開騷

踏入11月，各大小場地將迎來多場極具份量的演出與活動。樂迷萬眾期待的日澳混血才子Joji將帶著巡演強勢襲港，殿堂級鋼琴天后王羽佳（Yuja Wang）亦會重臨文化中心展現超凡琴技；此外，全港首創的「盲盒式」音樂節「HANGOVER FESTIVAL」將為觀眾帶來前所未有的神秘體驗。



劇場方面同樣陣容強大，法國重量級編導Caroline Guiela Nguyen的跨國鉅作《淚之紗》(LACRIMA) 迎來香港首演；還有由梁祖堯、王菀之等星級陣容領銜主演的舞台劇《寫不得你》，以及高世章與方俊杰這對黃金組合再度聯手打造的原創音樂劇《狼狽行動》。若想尋找合家歡好去處，規模歷年最大的「渣打藝趣嘉年華」絕對能讓你與孩子樂而忘返。不如看看11月有哪些活動最適合你？

王羽佳與馬勒室樂團

日期：2026年11月9日（一）、10日（二）

地點：香港文化中心音樂廳



鋼琴巨星王羽佳（Yuja Wang）再度來港！這次她以邊彈邊指揮的姿態，帶同歐洲頂尖樂團馬勒室樂團（Mahler Chamber Orchestra）連開兩晚，並以香港作為今次亞洲巡演的首站，其後才到廣州、北京、東京、台中及高雄。

這位出生於北京、現居紐約的鋼琴天后，自2007年以20歲之齡代替鋼琴大師阿嘉莎 (Martha Argerich) 與波士頓交響樂團同台演出後，便在國際古典樂壇聲名大噪。她憑藉超凡的技巧、充沛的情感及極具魅力的舞台風采，征服了全球無數觀眾。在今次香港站的演出中，王羽佳將一連兩晚為樂迷呈獻布拉姆斯、浦羅哥菲夫及莫扎特等名家的經典鋼琴協奏曲與交響作品，盡顯她靈活多變、駕馭宏大浪漫主義作品的深厚功力。

王羽佳曾多次獲得格林美獎提名，不僅憑藉專輯《The American Project》勇奪最佳古典器樂獨奏獎，更於2026年憑藉錄製梅湘的《圖倫加利拉交響曲》榮獲格林美「最佳管弦樂演奏」大獎。這次香港樂迷終於有機會親身感受她那充滿爆發力與即興色彩的現場演出，絕對是本年度古典樂界最不容錯過的盛事。

HANGOVER FESTIVAL 醉終章音樂祭 The Undefined Finale

日期：2026年11月21日（六）下午3時至晚上10時

地點：觀塘海濱活動空間03（AQUABEAT 03）



傳統音樂節的流程是公布完整名單、賣票、入場，本地娛樂社群品牌HANGOVER HK首度策劃的原創音樂節IP「HANGOVER FESTIVAL」偏偏反向操作，主打全港首創的「盲盒式」體驗。大會不會預先公布完整表演流程、出場次序及當晚歌單，觀眾要入場後才逐一解鎖。

主辦方破格地發起「0到100」真人Show企劃，將整個音樂節由構思、尋找場地、製作籌備以至落實演出單位的過程，毫無保留地在社交媒體上與大眾分享。首屆活動以「愛情」為核心主題，串連起曖昧、熱戀、關係轉折、心碎與遺憾等現代情感經歷。據悉，當晚陣容相當有看頭，將由混血男神KIRE領軍，聯同饒舌歌手PIZZALI、千萬流量新星斑恩BEN等新世代人氣歌手同台開唱。VIP入場者更可獲贈一套專屬實體盲盒卡牌，當中SSR級珍稀卡包含演出音樂人的親筆簽名，極具收藏價值。

【門票價格】

01獨家2人同行優惠（10月13日起至11月21日）：一般門票套票 1,300（原價1,360）／VIP 套票 1,600（原價1,760）

單人門票（即日起至11月21日）：一般門票 $680／VIP 門票 $880



JOJI: SOLARIS

日期：2026年11月29日（日）晚上8時

地點：亞洲國際博覽館11號展館



人氣日澳混血創作歌手Joji即將帶着他的《SOLARIS Tour》來到香港！這場萬眾期待的演唱會將於2026年11月29日晚上8時，在亞洲國際博覽館11號展館盛大舉行。Joji早期以YouTube搞笑網紅「Filthy Frank」及「Pink Guy」的身份爆紅，後來成功轉型為R&B及Lo-fi音樂人，憑藉《SLOW DANCING IN THE DARK》及《Glimpse of Us》等神曲橫掃全球音樂榜單，深邃憂鬱的獨特曲風深受廣大樂迷喜愛。

他今年2月6日推出轉投自家獨立廠牌Palace Creek後的新專輯《Piss in the Wind》，收錄《PIXELATED KISSES》、《LOVE YOU LESS》、《Last of a Dying Breed》等先行單曲，合作名單包括Giveon、Yeat、Don Toliver及4batz，大家可期待在現場聽到他將新舊歌曲完美混編的迷幻演出。

寫不得你

日期：即日至2026年11月8日

地點：香港演藝學院歌劇院



達摩工作室呈獻的全新舞台劇《寫不得你》由梁祖堯執導，並由梁祖堯與阮韻珊共同編劇。演出陣容星光熠熠，由梁祖堯、王菀之、谷祖琳及盧鎮業領銜主演，帶領觀眾探討現實與幻想交錯下的婚姻危機與人生選擇。

故事講述導演阿祖與編劇太太阿之，曾經以自身愛情故事拍出經典浪漫電影。多年後，兩人為了生計轉戰網絡微短劇，卻意外捲入一場現實與創作模糊不清的漩渦。在一次投資機會下，一線演員Stephen與琳琳加入新劇，阿之將內心深處的幻想寫進劇本，卻驚覺情節竟然在現實中逐步成真。這讓她開始質疑自己的婚姻，當幻想成為現實，她究竟該選擇命中注定的愛情，還是珍惜眼前最真實的幸福？

劇團的宣傳文字點出劇目關鍵：人生中每一個細小的選擇，都對將來發生難以控制的蝴蝶效應。眼望將來沒錯，但如果忘記了當下的美好風景，再精彩的人生也都是空洞的。這種中年人回望選擇的題材，配上微短劇這個極度貼近當下的切入點，引起了極大共鳴，更因口碑帶動由原本的15場加開至21場，可見觀眾反應極之熱烈。

淚之紗 (LACRIMA)

日期：2026年11月20日（五）及22日（日）

地點：西九文化區戲曲中心大劇院



由法國重量級編導Caroline Guiela Nguyen傾力打造的劇場鉅作《淚之紗》(LACRIMA) 即將來港！這部作品自2024年於亞維儂藝術節首演以來，在歐洲及世界各地巡演均取得空前成功，更被英國《衛報》譽為「一齣宏偉且扣人心弦的曠世鉅作」。

《淚之紗》在拉丁語中意為「眼淚」，故事圍繞英國皇室委託製作國寶級婚紗展開。訂單交託予巴黎高級訂製服裝工坊、法國阿朗松蕾絲工坊及印度孟買刺繡工坊，三地工匠的命運因此緊密交織。作品透過極具感染力的多層次敘事，細膩刻畫工匠在追求完美工藝的同時，背後所承受的沉重壓力、身心耗損甚至家庭破裂。編導Caroline強調，這不是關於高級時裝或奢華本身，而是真正關注匠心創作及那些被遺忘的無名英雄。

舞台設計同樣值得留意，以純白色布幕劃分不同工作空間，巧妙連結巴黎、阿朗松與孟買三個工藝坊，並運用富電影感且寫實的實時投影，將畫面呈現至舞台上方的巨大分割屏幕，引領觀眾近距離凝視工匠穿針引線的雙手，以及他們在壓力下緊繃疲憊的面容，張力十足。

狼狽行動

日期：2026年11月22日至12月13日

地點：香港大會堂劇院



喜歡《大狀王》的讀者，最近又有一齣粵語原創音樂劇值得留意。高世章與方俊杰繼《大狀王》及《奮青樂與路》後再度聯手，傾力炮製新作《狼狽行動》，劇目更坐擁鄭君熾、劉守正、丁彤欣等《大狀王》的實力班底，以輕鬆幽默的形式及琅琅上口的歌曲，笑看當代都市人的困境與掙扎。

故事改編自澳門著名劇作家李宇樑的得獎小說，講述一個聲稱「幫你上車」的樓盤慘變爛尾，一班被逼入絕境、無法置業的草根小人物，竟然發起一場名為「綁你上車」的狼狽行動。這群有預謀卻無預算的雜牌軍，到底會成功翻身，還是以鬧劇收場？作曲及聯合作詞高世章表示，這部作品擁有獨特的詼諧與浪漫，音樂上保留了一點粗生的質感，讓不同階層的觀眾都能產生共鳴並為角色喝彩。

作品今年年初已於澳門首演，今次來港並非單純重演。原作者李宇樑表示，團隊在故事架構和人物處境上都作了改動，為切合今天香港的房地產實際市道以照顧故事的邏輯性，在改動上花了不少腦筋；編劇姚程馭更形容今次是「重構」而非重演，市井、荒誕、黑色幽默等元素絕對有過之而無不及。

渣打藝趣嘉年華2026

日期：2026年11月14日（六）及15日（日）

地點：銅鑼灣維多利亞公園中央草坪（免費入場）



「渣打藝趣嘉年華2026」將於11月14及15日以歷來最盛大陣容重臨銅鑼灣維多利亞公園！今年以流傳百年的經典童話故事為主題，包括《糖果屋》、《小紅帽》、《國王的新衣》、《傑克與魔豆》、《阿拉丁》及《快樂王子》等，將銅鑼灣鬧市化身為充滿魔法的流動童話世界。

嘉年華的重頭戲絕對是兩場極具視覺震撼的巡遊。11月14日晚上8時30分舉行的「夜光巡遊」，隊伍規模為歷年最大，高達150人。由利園一期出發，途經恩平道、白沙道等，展示5座巨型燈籠偶及18套華麗服飾，並首度加入夜光雜技與專業花式跳繩。而11月15日下午2時30分的「壓軸巡遊」，更會展出10座高達4米、由本地藝術家與學生共同創作的巨型木偶，率領500人的盛大隊伍穿梭街頭，將熱鬧氣氛推至高峰。除了巡遊，現場還設有17個互動藝術攤位、非洲鼓樂坊、60個青少年藝術團隊帶來的舞台表演，以及超過900件賞心悅目的藝術作品展覽。