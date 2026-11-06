中國葡萄酒打入香港國際美酒展！寧夏西班酒莊親解進軍香港策略

提起中國葡萄酒，過去不少香港人的第一反應可能是好奇，甚至是觀望。香港是深受舊世界葡萄酒影響、消費者要求較高的成熟市場，中國葡萄酒要在這裡吸引客人，單靠「情懷」並不足夠，最終還是要看品質。



在2026年11月的第18屆香港國際美酒展寧夏產區的展位前，不時有買家和參觀人士前來試酒、討論風味。來自寧夏賀蘭山東麓的西班酒莊就是其中之一。他們帶來「水印川系列」和「九喜系列」等酒款，包裝花了不少心思。酒莊表示，不少喝慣法國酒的香港客人試過後反應不錯。

在去寧夏種葡萄之前，他們家族做了多年葡萄酒進口生意，累計賣出約三千萬瓶進口酒。為什麼一個賣外國酒的商人，最後會決定到寧夏的戈壁灘自己建酒莊？在展會現場，我們與西班酒莊少莊主金萌聊了聊，聽她講述一瓶中國葡萄酒如何從戈壁灘走到香港人的酒杯裡。

從進口酒商到親自釀酒

金萌來自湖南長沙，家族原本從事進出口貿易。「我們最早是做西班牙貿易起家的，把中國的產品出口到西班牙，再從西班牙進口葡萄酒和橄欖油，公司名字『西班』也是由此而來。」金萌說。她的父親金家瑞做了約二十年葡萄酒生意，對各地葡萄酒市場相當熟悉。

賣得越多，金家瑞越想知道：中國地方這麼大，能不能釀出一瓶可以與外國名莊相比的好酒？2018年，他在一場產業對接會上第一次到寧夏賀蘭山東麓，試過當地的葡萄酒後留下很深印象。之後他決定舉家搬到寧夏，在青銅峽的鴿子山承包一片戈壁灘，從開荒做起。

賀蘭山東麓日照充足、晝夜溫差大，有利葡萄累積風味，但氣候乾燥，缺水是一大難題。為此，西班酒莊採用了一套地下滲灌技術，酒莊表示已取得專利。「我們的灌溉系統是埋在地底下一米深的位置。葡萄藤為了尋找水源，根系就會往地底深處生長。」金萌表示，雖然葡萄樹目前只有八、九年樹齡，但根系已經長到四米多深，可以吸收深層土壤的礦物質。

由入門款到創新酒款

西班酒莊在展會上展出多款酒，由易飲的入門款到工序較多的創新酒款都有，以下介紹其中四款：

1. 入門之選：水印川系列

「水印川系列」是酒莊主要面向年輕消費者的入門酒款。金萌介紹，這系列售價約人民幣一至二百元，以果香與花香為主。「它的單寧比較柔順，不需要很嚴肅地去品鑑，容易入口，適合年輕朋友聚會時喝，喝起來沒有壓力。」

2. 適合熟悉葡萄酒的客人：九喜系列

「九喜系列」則針對對葡萄酒有一定認識、追求層次感的客人。「九喜，寓意著人生有許多喜事，值得開一瓶好酒慶祝。」這個系列包含赤霞珠、梅洛、馬瑟蘭和西拉，全部以單一品種釀製，經18個月以上橡木桶陳釀。酒體飽滿，帶香草、黑朱古力與烤麵包香氣，單寧結實，有陳年潛力。

3. 西班·霞多麗乾白

酒莊表示，這款白葡萄酒曾在多個國際比賽獲得雙金獎。釀造時採用6個月的「酒泥接觸」工藝，讓酒液與酵母沉澱物長時間接觸。酒有菠蘿、蜜瓜和油桃果香，也帶麵包和餅乾般的酵母香氣。入口酸度清爽，口感因酒泥接觸而較圓潤。

4. 創新酒款：西班杞遇·枸杞葡萄酒3565

這款酒結合了寧夏兩種特產：中寧枸杞與青銅峽葡萄。金萌介紹其釀法：「為了保留兩者的風味，我們採用了『分開發酵』的技術。枸杞和葡萄各自獨立發酵，枸杞酒液進入橡木桶陳釀後，再與葡萄酒進行調配，最後於瓶中陳釀。」風味方面，前調是成熟櫻桃與枸杞的甜味，中段有草本植物和桂圓乾的味道，尾段帶淡淡藥材與堅果香氣。

中國葡萄酒在香港：品質與價格是關鍵

香港自2008年撤銷葡萄酒稅後，逐漸發展成亞洲主要的葡萄酒貿易中心。本地消費者選擇多、要求高，中國酒要打入這個市場，品質與價格都要有說服力。

西班酒莊已連續四年來港參加大型酒展，金萌留意到香港市場的態度有所轉變：「剛剛疫情完的時候，大家很驚訝中國的酒可以有這個品質；到現在，大家會比較願意主動嘗試中國釀的酒。」

至於香港消費者的口味，金萌指出，香港人受法國酒影響較深，口味比較接近法國酒，偏好傳統、平衡的舊世界風格。「但現在他們也願意嘗試新的中國酒。總結下來，香港客人的反饋主要有兩點：一是酒的品質他們確實喜歡，二是同等質素下價格比較有優勢。」

西班酒莊在香港國際美酒展的攤位設至今天（7日）。今屆展覽有超過600個參展商，來自23個國家及地區，是業界交流和採購的平台。今天亦是公眾開放日，持票市民可參觀指定展區「Saturday Fiesta」。

【展覽詳情】

活動名稱：第18屆香港國際美酒展

地點：香港會議展覽中心（灣仔博覽道1號）

日期：2026年11月5日至7日



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