西九爵士音樂節免費陣容曝光!上山The Hertz逾30場演出連跨兩周末

「國泰西九爵士音樂節」今年擴大規模，首度橫跨兩個周末，於11月13至24日舉行。除了早前公布的售票演出，大會最新公布了免費節目陣容，音樂風格不限於傳統爵士樂。11月17至22日期間，藝術公園大草坪、海濱西草坪及留白Livehouse會有超過30場免費演出，觀眾可以自由穿梭不同舞台。



海外陣容方面，台灣新生代Emo Punk樂團上山將會登場。他們在2024年推出首支單曲〈得到平靜〉，MV一周內觀看次數破10萬，今年9月推出的首張EP《如夢石》則以五首歌探討失落、執着、愛與自我尋回。同場還有泰國獨立流行唱作歌手Numcha。她以慵懶嗓音見稱，2019年出道作〈Keep Cold〉網上播放量過千萬。她其後推出大碟《Bloom》，亦曾與落日飛車主唱國國及韓國樂隊ADOY合作，今次將為觀眾帶來輕鬆的泰式流行曲。

跨界演出方面，有以四川方言說唱的成都歌手施鑫文月、揉合泰國傳統molam音樂的The Paradise Bangkok Molam International Band，以及香港音樂人江逸天與印度Keelaka Dance Company的音樂舞蹈合作。

本地代表方面，獨立樂隊The Hertz亦會現身。他們以廣東話創作，曲風融合Funk、Rock及Indie Pop，曾憑〈命之道〉奪得TONE Music Awards最佳搖滾單曲，〈末日快車〉也是其代表作。爵士樂迷可以留意由雷柏熹率領的20人爵士大樂團、爵士結他手包以正領軍的四重奏，以及致力推廣爵士樂的本地團體翻騰三周半。海外爵士單位則有韓國Yun Seok Cheol三重奏、不設低音樂器的德國三重奏MALSTROM，以及瑞士的Claude Diallo Situation。

除了音樂演出，今年音樂節首度於11月21至22日周末，在M+草坪設立「Groove Grove音樂療癒空間」。星期六有鋼琴家鄧卓謙的獨奏，以及賽馬會啟藝學苑與ONE Harmony Drumming Factory帶來的非洲鼓樂和舞蹈。星期日則有擅長手碟及迪吉里杜管等特色樂器的音樂人Hakgwai (亞黑) 演出。一連兩天，「心呼吸」團隊及常霖法師會帶來聲音劇場，提供結合音樂、冥想及靜觀的體驗，讓大家放鬆身心。同一個周末，藝術公園大草坪會舉辦美食市集，有15個本地餐飲品牌進駐。

國泰西九爵士音樂節：免費節目

日期：2026年11月17至22日

時間：下午1時至晚上10時30分

地點：西九文化區藝術公園大草坪、海濱西草坪、留白Livehouse



Groove Grove音樂療癒空間

日期：2026年11月21至22日

地點：M+草坪

